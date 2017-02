Concejales Electos

Luego de la jornada electoral del pasado domingo, Puerto Varas cuenta con un Concejo Comunal que fue renovado casi en un 100%. Al respecto, el perfil de nuestras nuevas autoridades es el siguiente:

Renato Aichele Horn (RN) 1.604 votos

Edad: 43 años

Estado civil Soltero, próximo a casarse en enero

Hijos :no tiene

Profesión: Ingeniero Comercial de la Austral

Actividad actual: Empresario

Impresiones luego de conocida su elección como Concejal?

Siento varias cosas. Lo primero es que es super difícil poder salir electo cuando uno no es una cara conocida. Me recorrí la ciudad completa y escuché a la gente y en todas partes donde fui sentí que los vecinos veían mis ganas reflejadas en mis palabras y en mi cara. Mi mensaje les llegaba a los vecinos y eso me tiene super contento.

¿Cuáles serán sus prioridades en su labor como Concejal?

Lo primero es tener que ver los presupuestos, las platas, que se gasten bien y ordenar la casa. Pedir a Ramón que se haga una auditoría completa y hablar con los funcionarios y reencantarlos, motivarlos. Encantar a la gente. Mi idea es que convoquemos a todas las organizaciones para conversar un Puerto Varas de futuro, no solo el plan regulador, mejor educación, seguridad ,salud, todo lo que significa que Puerto Varas mantenga su calidad de vida y no se eche a perder.





Javier Aburto (DC) 1.300 votos

Edad 45 años

Estado civil soltero

Hijos: sin hijos

Profesión: funcionario público

Trabaja el Ministerio de Educación hace 10 años

Impresiones luego de conocida su elección como Concejal?

Muy feliz por mi votación, por mi trabajo. Trabajo de muchos años que no comenzó ayer, ni tres meses de campaña. Mi trabajo social lo demuestra el tremendo respaldo que tuve con la comunidad.

Tengo un tremendo agradecimiento a la comunidad, a toda la gente de la comuna , del mundo rural. Agradecer a la gente de Peulla donde tuve al primera a mayoría, a Ralún, Santa María, las Colonias, Rollizo y mi querido Braunau. Las mismas autoridades locales representan sólo a Puerto Varas , yo voy a ser el Concejal rural , van ver en terreno a su concejal, como siempre lo he hecho y recibir sus inquietudes y resolver los problemas a toda la gente.

¿Cuáles serán sus prioridades en su labor como Concejal?

Primero, mi labor de fiscalizador que es la función que vamos a cumplir, segundo es poder pedir una auditoría externa para que el municipio sea saneado económicamente y transparentemente y comenzar en cero y ver todas las situaciones legales habidas y por haber que tiene que tomarse después de ese informe.

Luis Becerra (independiente por Democracia Regional) 1.208 votos

Edad :47 años

Estado civil: casado

Hijos: cuatro hijos

Profesión: Periodista con post título en gestión municipal

Donde trabaja: en Sercotec

Impresiones luego de conocida su elección como Concejal?

Yo hice una campaña muy humilde, con la ayuda de mi familia, caminando las calles, conversando con la gente, no tenía despliegue en terreno. Quiero agradecerle a la gente que haya depositado la confianza en mi.

¿Cuáles serán sus prioridades en su labor como Concejal?

Hoy empieza el verdadero trabajo de no defraudar a la gente. Mantener un diálogo cívico con los demás concejales, con el acalde y escuchar a la gente y que cada uno cumpla su rol, que no haya el adulterio político que hubo en este periodo. Cada uno tiene que cumplir su rol transparentemente y ayudar al alcalde cuando haya una buena gestión, advertirlo cuando haya problemas y fiscalizar y sobretodo agradecer a la gente. Personalmente tengo la convicción de que voy a hacer una buena gestión. Mantener el diálogo político y cívico con el concejo y demás organizaciones sociales que tienen mucho que decir.

Marcelo Salazar (UDI) 529 votos

Edad 48 años

Estado civil : casado

Hijos: dos hijos

Profesión: Técnico en Turismo mención tráfico aéreo e idioma

Donde trabaja: independiente

Impresiones luego de conocida su elección como Concejal?

Lo primero que tengo que hacer es demostrar que el cupo que acabo de obtener por arrastre no es casualidad y ,para eso, hay que ponerse a trabajar desde hoy día mismo. Para mi este cargo es producto del trabajo que hemos desarrollado estos últimos años. Una maravillosa oportunidad me han dado y depende de mi y de la gente que va a trabajar conmigo.

Quiero dar las gracias a mucha gente y en nombrarlas a cada una podría equivocarme y quedar corto…esta es una oportunidad maravillosa para trabajar en equipo ya que esto no lo hace un alcalde y seis concejales, invitar a que la ciudadanía se involucre y sienta un concejo cercano y mas que criticar nos de la oportunidad al principio. Un llamado de atención. Efectivamente yo creo que doy gracias a las personas de otros partidos que me apoyaron porque vieron en mi a una persona no a un partido , ya que la UDI ha hecho tan mal las cosas que la pérdida del alcalde y de sus emblemáticos concejales es parte del conflicto político que viene por el amiguismo y la designación a dedo. Nos falta mucha democracia por recuperar y voy a trabajar para que es la democracia vuelva.

¿Cuáles serán sus prioridades en su labor como Concejal?

Yo soy bien estudioso y pediré la mayor cantidad de antecedentes de todas las cosas que públicamente se han mencionado que están mal hechas, reunirme con la mayor cantidad de profesionales de la municipalidad, el personal de planta que tiene incidencia en este trabajo y probablemente fueron pasados a llevar en sus áreas. Trabajar mucho con ellos para conocer de primera persona cuales falencias son recuperables y planes de trabajo super cortoplacistas.

Fredy Opitz (RN) 764 votos

Edad: 66 años

Estado civil: casado

Hijos :dos hijos

Profesión: empelado

Donde trabaja: en transporte

Impresiones luego de conocida su elección como Concejal?

Más que nunca estoy orgulloso de ser puertovarino de nacimiento y que la gente me haya reconocido mi labor silenciosa de trabajar y ser siempre un hombre abierto a los grandes temas que tiene Puerto Varas y he sido siempre una persona transversal que se crió en un ambiente de no pelear y de ser una persona que le tiene cariño a todo.

RN hace algún tiempo a hasta ahora se ha ido consolidando como partido mucho más serio, que no ha tenido problemas con la justicia, que no haya dado que hablar a nivel nacional y eso le ha hecho muy bien a todos los votantes. RN es un partido bastante consolidado y serio.

Para mi es un triunfo histórico porque aunque la gente no lo sabe, pero voy a ser el concejal que mas veces ha estado en un concejo, es la cuarta vez, y también son muy pocos en Chile y es motivo de orgullo el cariño de la gente. Darle las gracias a todos por igual. Los que alguna vez votaron por mi y que ayer no lo hicieron pero siempre hay razones valederas y pedir disculpas si alguna vez no estuve a la altura, pero en la vida nadie puede ser perfecto.

¿Cuáles serán sus prioridades en su labor como Concejal?

Que se regularice el DAEM , el plano regulador, y un plan de descongestionamiento del centro dela ciudad.

Rosita Benavides (DC) 768 votos

Edad 58 años

Estado civil: casada

Hijos: dos hijos

Profesión: Asistente Social

Donde trabaja: Jefa de Mediación de la corporación de asistencia judicial de Puerto Montt

Impresiones luego de conocida su elección como Concejal?

Creo que la mayoría de los concejales que salimos somos un grupo de personas que podemos hacer aportes, todos tienen un valor especial y todos tenemos un horizonte bastante común.

Estoy contenta porque voy a poder hacer una aporte desde el concejo con aportes concretos. Uno está dentro del sistema para poder aportar y poder fiscalizar.

¿Cuáles serán sus prioridades en su labor como Concejal?

Mi primer trabajo como concejal sería solicitar una auditoría externa para poder iniciar con bases , para saber con que contamos hacia delante y que es lo que pasó hacia atrás. Agilizar el tema del plan de desarrollo comunal y ,en mi caso por lo menos continuar con la idea inicial de fomentar la creación de una corporación cultural y una corporación de conservación de patrimonio.