¿Qué va a pasar con el Hotel Licarayén?

Entrevista a Patricio Bohle

Sin duda que en el último tiempo mucho se ha hablado en la ciudad acerca de Patricio Bohle de los Buses ETM y las compras de propiedades que ha llevado a cabo en la ciudad….”está comprando todo Puerto Varas” es lo que la gente comenta….”y ahora también compró el Hotel Licarayén….¿qué irá a hacer con él?”.

Para conocer mejor a este personaje, es que nos contactamos con él y le pedimos una entrevista para aclarar las dudas a la comunidad. Accedió sin problema a esta cita y nos reunimos en el Café Mawen para esta entrevista.

Patricio Bohle Barrera tiene 51 años, Ingeniero Civil Industrial, soltero, una hija de 25 años que estudió ingeniería comercial y está en Alemania sacando un magister. Actualmente, es Gerente Comercial de la exitosa empresa familiar de buses ETM (Empresa de Transporte Maullín) y Gerente General de Inversiones Lolcura (también empresa familiar de los Bohle Barrera), empresa de inversiones que creó la familia para diversificar sus operaciones.

Vives en Puerto Varas o en Puerto Montt?

Vivo en Puerto Varas hace dos años.

Eres de Puerto Montt?

De Maullín.

ETM cuándo empezó?

ETM empezó el año 1962 uniendo las localidades de Los Muermos del campo con cerca de Puerto Montt, porque tampoco había camino. Es una empresa que fundó mi abuelo, la siguió mi papá y el año 1964 comenzó a trabajar entre Maullín y Puerto Montt y nosotros nos hicimos cargo. Tengo dos hermanos: Gerardo y Rosita. Mis dos papás están vivos, él tiene 81 y mi mamá 70 años y nosotros- los tres hermanos – nos hicimos cargo de la empresa el años 95.

Nosotros trabajábamos en Puerto Montt y Maullín en el año 1995, en el año 1998 compramos un terreno en Puerto Montt y comenzamos a trabajar en turismo. Nosotros éramos una empresa que trabaja en Maullín y en turismo. En el 95 comenzamos a operar el aeropuerto. Fuimos concesionarios por 20 años, hasta el 2015. De ahí nos retiramos y el año 2008 empezamos a trabajar con los primeros buses dos pisos salón cama hacia Concepción y el 2009 hacia Santiago. Por lo tanto, nosotros somos una empresa que se mueve por rentabilidades. Yo soy Ingeniero Civil Industrial, con mención en Evaluación de Proyectos. Obviamente, como negocio hacemos solo las cosas que sean rentables.

Ya dejaron de trabajar en turismo?

100% fuera del turismo. En Maullín tenemos una participación porque nacimos ahí y ese servicio lo mantenemos. La rentabilidad es bastante baja pero es nuestra camiseta, son nuestros inicios y ahí estamos.

Cuáles son los recorridos de ETM?

Cubrimos Castro, Ancud, Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, Osorno, Temuco, Santiago, Viña , Valparaíso y también Talcahuano y Concepción.

Recuerdo que ETM cuando salió con sus buses a Santiago armó un gran revuelo en el mercado porque muchos los preferimos porque eran buenos bonitos y baratos.

Sí, éramos buenos, bonitos y baratos.

Lo siguen siendo, no?

Bueno lo que pasa es que las empresas tiene que segmentarse y ya no somos los más baratos. Hay otras empresas que son más baratas, pero somos la empresa que, de alguna u otra medida, se ha posicionado en el sur. Tú cuando piensas en viajar, dentro de tu cerebro, de tu mente, está posicionada ETM de manera importante y después están todas las otras empresas de la competencia, pero obviamente nosotros somos la empresa número uno en cuanto a la cantidad de gente que tenemos: nosotros tenemos 18 salidas diarias al norte, de aquí a Santiago y 18 salidas de Santiago hacia acá. Más 8 salidas Puerto Montt – Concepción y 8 salidas Concepción – Puerto Montt. Somos la empresa número uno en salidas para darte un ejemplo: a Santiago nosotros tenemos 18 salidas, y la empresa que nos sigue es Tur Bus que tiene 9.

Y empezaron a invertir en Puerto Varas?

Bueno, nosotros como empresa de buses no queremos crecer más porque en la medida que tú vas creciendo, vas un poco perdiendo el control y la calidad de los servicios. Hay un lugar que es óptimo y nosotros estamos en ese lugar óptimo, así que lo que nosotros estamos haciendo ahora, decidimos hace tres años darle un nuevo giro a la empresa y ahí decidimos que la ciudad objetivo era Puerto Varas y decidimos que el otro sector iba a ser el sector inmobiliario (crearon la Inmobiliaria Lolcura, de la cual Patricio Bohle es su Gerente General). Hace tres años empezamos a comprar propiedades en Puerto Varas. La primera inversión que nosotros hicimos fue la casa Niklitschek que se la compramos a Isabel Mansilla.

Y ahí se creó una polémica por el destino de la casa…

Claro, se creó un revuelo por lo que iba a pasar con la casa. Salió que se iba a demoler. Al final esa casa nunca nadie la cuidó, nunca nadie la hizo patrimonio, muchas personas que reclamaban, algunas con justa razón otras no, que por qué no se hacía algo con la casa, pero en realidad era mucha gente que tampoco nunca había hecho nada, pero sí quería tomar opiniones y decisiones de cosas de terceros, lo cual me parece una contradicción porque si bien la casa Niklitschek es histórica, nos pertenece a nosotros y nosotros somos libres de hacer lo que estimemos conveniente, incluso demolerla.

Y qué van a hacer finalmente, porque todavía está ahí?

Lo que pasó con esa casa es que, nosotros con el Acalde Álvaro Berger y con el gerente del Casino llegamos a un acuerdo donde yo cedí la casa, la cedí en Diciembre del 2014, y tenían tres meses para desarmarla y cambiarla a otro lugar. Tú comprenderás que ya pasó bastante tiempo , pero bueno la Municipalidad de Puerto Varas ha tenido otros problemas que todos conocemos y eso ha estado ahí y yo lamento que la casa no se haya retirado, porque ha ido cada vez deteriorándose aún más. La casa en si yo te diría que tiene un alto porcentaje que ya es irrecuperable, lo más importante de la casa es el nombre , que es la casa Niklitschek y está en el centro, pero como estructura ahí hay poco y nada que hacer. Sin embargo, esa casa es de la Municipalidad y aunque ya se acabó el tiempo para desarmarla, nosotros estamos esperando que la saquen.

Qué van a hacer con ese terreno?

Mira, nosotros en todos los terrenos vamos a hacer construcciones. Nosotros tratamos de buscar un esquema, un estándar y ya hicimos algo. El primer edificio lo hicimos al frente, y esa fue una propiedad que compramos después, quisimos ver de alguna medida, este fue nuestro proyecto para ver qué nos resultaba. Me refiero al centro comercial que está en Walker Martínez con San Bernardo (que se va a llamar “Doña Rosa”, nombre que están registrando). Y ese fue uno pequeño y lo vamos a replicar al frente. Pero no un edificio, aquí no vamos a construir cosas de siete pisos, vamos a construir cosas de dos pisos, a lo más tres pisos, pero no más porque no nos interesa, no es nuestro objetivo.

Cuál es su objetivo?

Es construir mini centros comerciales. Ese es el objetivo de los terrenos. Locales comerciales, cosas pintorescas , ad hoc, que nos identifiquen, que mantengan una rentabilidad para nosotros y que pudieran ser un aporte para la comuna.

Y el Hotel Licarayén?

El Hotel Licarayén lo compramos hace un mes pero fue un proceso bastante largo. Nosotros postulamos. Nosotros somos una empresa bastante importante desde el punto de vista valor comercial, pero la verdad es que éramos la más pequeñita de todos los que estaban postulando. Estaba postulando gente que se mueve en el ámbito y que manejan grandes cantidades para invertir, pero nosotros hicimos nuestra propuesta económica y fuimos la mejor y lo ganamos, así de simple.

¿Cuánto costó?

No te lo puedo decir, lamentablemente.

Entonces compraron el Hotel Licarayén, para qué?

No teníamos objetivo específico. Nosotros evaluamos y vimos que era una de las propiedades más apreciadas del sur de Chile. No hay ninguna otra en ninguna parte que tenga esas características, que esté en una ciudad como Puerto Varas, con la calidad de vida de Puerto Varas, con lo que significa Puerto Varas, en ninguna parte. No hay. Que esté a la venta.

Y qué van a hacer, porque la gente se preocupó porque es una construcción bajita, linda, parte de nuestro paisaje?

Mira, nosotros no vamos a hacer ningún edificio. Nosotros no somos gente de edificios. En realidad, yo con respecto a los edificios quiero decir lo siguiente, en primer lugar, todas las ciudades turísticas tienen tacos, todas.

Segundo, le sacamos todos los edificios a Puerto Varas y el problema de los tacos siguen iguales, porque aquí, lamentablemente, el transporte público pasa alrededor de la plaza, eso es ilógico. El transporte público no puede andar alrededor de la plaza. El problema no son los edificios, si aquí no hay edificios, una cosa distinta es que prohibamos que se hagan edificios y yo estoy de acuerdo, porque yo soy uno de esos que pudiendo hacer edificios, no los voy a hacer, pero no tiene nada que ver los tacos con los edificios. Ahora de que va a afectar sí, pero mínimamente. Porque el problema está que Puerto Varas y sus alrededores los hemos parcelado . Es cosa que usted vaya un Domingo y quiera volver a las 4 de la tarde de Petrohué a Puerto Montt, se va a demorar seis horas y ese no es problema de los edificios.

Entonces, con respecto al Hotel Licarayén, la gente puede estar tranquila? Porque la preocupación es que se construya un edifico que tape el sol, la vista, el volumen que tiene ese lugar

En el Hotel Licarayén nosotros no vamos a construir un edificio ni tampoco lo vamos a demoler. Puede que lo modifiquemos.

Para hacer un Centro Comercial?

No. Mira te voy a decir una cosa. A mi me encantaría traer acá a Puerto Varas, yo creo que a la gente le hace falta estos locales internacionales, a mi me encantaría por ejemplo, poder traer un Starbucks, yo creo que Puerto Varas necesita esto otro. Ahora nosotros estamos en un café como este que es el Mawen, que es espectacular, pero también nos hace falta de lo otro. Y si tú me preguntas para que línea voy?, yo voy para ese lado. Me encantaría traer algo distinto. Aquí no se trata de copiar, de traer otro Mawen , otro Cassis , no, cosas que se complementen y que creen sinergia. Tenemos que saber desarrollar el turismo en Puerto Varas y hay espacio para ello. La gente de Starbucks es súper complicada porque es una marca muy elitista, pero en Puerto Varas somos una ciudad elitista, ranking número uno en calidad de vida. Eso me encantaría, estoy pensando.

Lo que nosotros vamos a hacer ahora, es que lo más probable es que lo abramos, que tengamos una pequeña cafetería, que vendamos sándwich, cosas muy básicas para aprovechar la temporada que se nos viene.

Vas a aprovechar el hotel en la temporada?

No

Qué vas a hacer con las camas , los colchones?

No hay nada. Lo que pasa es que yo compré el sitio y no el hotel. El hotel tenía 23 piezas, era muy chico. Un hotel para dar rentabilidades tiene que ser de 80 o 100 piezas, pero un hotel de 23 es un poquito más que un hostal. Nosotros vamos a abrir para vender para tratar de sacar algo en el verano y después cuando se acabe la temporada, cuando hayamos pensado, veamos cuáles son los proyectos, vamos a trabajar para el verano del 2018.

Y en este crecimiento de Inversiones Lolcura qué viene ahora? Porque supongo que tú ya no estás acá, el Licarayén ya fue y tú estás en otra?

Sí. Mira yo estoy pensando en el Puerto Varas que yo quiero. La gente , el comercio se ha desarrollado acá en Puerto Varas y yo felicito al dueño de Doña Ema que está a la salida de Puerto Varas. Puerto Varas tiene que crecer, tenemos que tener un nuevo plan regulador que nos agrande la parte para que la gente tenga minicentros con bancos con supermercados. Tenemos que abrir la ciudad. El problema de Puerto Varas es que no hemos abierto la ciudad , lo tenemos todo aquí.

Quiero que en los alrededores de Puerto Varas, pensemos en Decher, por qué no puede haber un banco allá, por qué no puede haber una farmacia allá, eso tenemos que desarrollar. La gente , la población dónde está y por qué tenemos todos que venir al centro, porque aquí está todo. Hay esquinas que tienen dos farmacias y en la otra esquina hay otra. En 30 metros hay tres farmacias, estamos enfermos los puertovarinos?. Tenemos una cantidad de cosas acumuladas, por lo tanto, hay que abrir la ciudad, tenemos que cambiar el plano regulador y que se permita que en las partes altas se pueda construir cinco pisos, cuatro pisos.

La inmobiliaria Lolcura, para dónde va?

La inmobiliaria Lolcura tiene que ser una empresa estratégica que vamos a ir desarrollando. Es una empresa que tiene un plazo y montos de inversión y, nos hemos fijado 10 años. Llevamos tres. Ahora está haciendo ruido porque construimos lo primero y hemos comprado algunas cosas. El año 2017 va a ser el último año de compras y también el inicio de la construcción, que debería estar listo de nuestro segundo centro comercial que va estar frente al primero y, simultáneamente, vamos a construir otro en la parte alta de Puerto Varas, en sector Decher. Ahí tenemos un terreno de 2.400 mts2, al frente del restaurant El Patio de Mi Casa.

Te siento super puertovarino, no siento que hables como un maullinense que lleve dos años viviendo acá, cómo lograste eso?

Yo en realidad nací en Maullín, estudié en Puerto Montt, me fui a estudiar a la Universidad en Temuco, estuve en Santiago, por lo tanto, te puedo decir que he estado en varios centros pero a mi siempre me ha atraído el sur y en el sur somos todos. Tú puedes ser de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Frutillar , de Llanquihue, pero eres de una macrozona, entonces yo pertenezco a esta zona, yo soy de la misma provincia, entonces la verdad es que mi adaptación es algo natural.