Ramón Bahamonde: “voy a pedir la inmediata intervención del municipio, una auditoria y que la Contraloría se haga parte de donde comenzamos nosotros”

El alcalde electo y que asumirá la jefatura comunal por cuarto periodo, afirma que en el municipio no hay directivos ni alcalde

El futuro Jefe Comunal indicó que solo se le ha ido entregando información parcializada desde el municipio pese al compromiso que había acordado con Berger

Durante la mañana de ayer, tomamos contacto con el electo alcalde de la Comuna de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, a quien consultamos sobre diversas materias como el traspaso del municipio, Paseo San Pedro, Carretera Metropolitana y las calles techadas, entre otras materias.

-¿Cuál es su opinión con respecto al paseo San Pedro y qué piensa hacer con ese proyecto?

Eso se va a evaluar, ese proyecto tiene un plazo determinado, no sé cual es el costo, cómo se planificó, desconozco detalles sobre qué motivó la creación de ese espacio.

-¿Le gusta ese proyecto?

No opino, me reservo mi opinión porque quiero recoger de la gente su opinión en relación a eso. Hay muchas situaciones sobre las cuales vale guardar silencio hasta que uno no conozca los antecedentes de fondo.

-¿Qué opina del Carnaval del Sur?

No sé que es el Carnaval del Sur, yo trabajé 4 años en Los Muermos, por lo tanto, desconozco porque no estaba cercano a nada de eso.

-¿Cuál es su posición sobre los Food Trucks?

También voy a emitir un juicio una vez que conozca bajo que condiciones se maneja esa área que, en mi concepto, es pública.

-¿El Festival de la Lluvia?

Es una consulta recurrente, yo siempre he planteado que debe ser participativa y una actividad masiva y no como se ha observado que al tener propiedad privada indudablemente cuesta tener una opinión clara con respecto al tema a futuro, también se va a evaluar. Nació en los periodos en que yo fui alcalde pero ha tomado otros matices y lo veremos en su justa medida la evaluación que corresponda a esas actividades.

-Con respecto a las calles techadas que piensa hacer con esas instalaciones, es decir, mejorarlas, quitarlas, etc?

Yo soy su creador y la calle techada es un ícono del desarrollo turístico de Puerto Varas y nace con el despegue de Puerto Varas como capital turística del sur de Chile para poder evitar la lluvia y tener continuidad en los espectáculos programados. Su evaluación se hará en su medida ya que hay un desperfilamiento para lo que fue creada. Esto fue para grandes eventos y no para que esté ocupada todo el año. La calle techada para mi es como la torre Eiffel para Paris, yo creo que la calle techada en el tiempo va a servir como el ícono del desarrollo turístico de Puerto Varas y eso hay que mejorarlo y colocarlo bajo la línea de construcción que marquen el sello de Puerto varas con madera y asegurarnos que su anclaje esté en perfectas condiciones para hermosearla.

-¿Cuál es su opinión con respecto a las temáticas más urgentes que va atener que abordar cuando asuma?

Yo pienso que todo, porque no hay orden y esto que se sepa con mucha fuerza: no hay directivos, no hay alcalde, no hay nada. Acaban de chocar el auto del alcalde y no se qué funciones cumplía el auto de la alcaldía cuando el alcalde no aparece por ninguna parte. Se ha manifestado y se ha dicho, y el compromiso era que se nos iba a entregar todos los antecedentes y ,hasta la fecha, es todo parcializado y tenemos que estarlo sacando a goteras, yo creo sinceramente de que va a ser muy difícil el comienzo de la administración, hay desorden total.

-¿Pero ud. estuvo en una reunión con Álvaro Berger en donde ambos manifestaron que fue amena y colaborativa, y al parecer eso no fue así?

Bueno, yo cumplo mi palabra, si otros no lo hacen es responsabilidad de ellos, es por ello que estoy manifestando que no ha habido la cooperación que nosotros hubiésemos deseado. Quedan apenas dos semanas y nosotros no vamos a firmar actas a última hora, sin revisarlas y sin tener los equipos técnicos calificados que determinen la tranquilidad que lo que se está informando está avalado por los hechos. Yo no voy a firmar nada, absolutamente nada, y quizás voy a pedir la inmediata intervención del municipio.

-¿A qué se refiere con una intervención?, a una auditoría?

Indudable a una auditoria y que la Contraloría se haga parte de donde comenzamos nosotros con nuestra responsabilidad respecto a los manejos financieros del municipio, porque nosotros no nos vamos a embarcar o sumar si no hay una conciliación adecuada, si no hay conciliaciones bancarias indudablemente que no podemos aceptar nada.

-Ud tiene un esbozo de lo que será su equipo de trabajo en donde está Claudia Flores como Jefa de gabinete, Jessica Kortmann en transparencia, Jacqueline Werner en finanzas, etc?

De todas maneras. Con Jacqueline Werner tenemos que ver porque hay un sumario que no se ha terminado y vamos a solicitar que eso se finalice. Para que ella asuma debe finalizar el sumario. Vamos a plantear un manejo en términos económicos de la hora 0 del día 6 de diciembre en adelante y ahí vamos a ver si tenemos los recursos suficientes incluso para pagar los sueldos, porque no hay plata ni para pagar los sueldos y ,además, que se ha mentido públicamente, de los cincuenta y tantos que dicen haber despedido creo que solo se ha notificado a la mitad. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a hacer eco de eso despidos si tienen un documento y vamos a actuar de acuerdo lo que ellos han manifestado porque no son personas de responsabilidad nuestra, ni del municipio. Eso es lo que tengo yo como antecedente, no todas las personas han sido despedidas y además se va actuar en conciencia respecto de las licencias (médicas) porque es monstruoso y vamos a tomar las medidas legales como solicitar la intervención del Ministerio de Salud respecto del mal uso de las licencias, yo no tengo ningún problema en acusar un médico o un abogado cuando está cometiendo una irregularidad, no tengo temor.

-¿Qué pasa por ejemplo, con la Dideco o Secpla en cuanto a nombramientos?

En Dideco va ir Cristina Baez ex Administradora (Municipal), en Secpla estará Ignacio Chávez es el ex planificador de la Gobernación de Llanquihue en el tiempo de Francisco Muñoz, en turismo ahí estará Lorena Burgos que es la mejor Jefa de Turismo en la historia de Puerto varas. Como administrador municipal, esa es la gran sorpresa, estará el ex Intendente de Valdivia, Henry Azurmendi, quien es una figura que conoce muy bien área económica.

-Finalmente, ¿Cuál es su opinión respecto a la Ruta Metropolitana?

No tengo mayores antecedentes, porque esto está absolutamente manejado a nivel central y yo quiero examinar el proyecto porque si no solucionamos el problema vial de Puerto Varas en primera instancia, mal podemos llegar a aceptar, de buenas a primeras, un impacto vial de mayor calado que el que hoy día tenemos por el sector Alerce. En la Municipalidad no tienen información.