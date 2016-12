Sofía Hermosilla tras obtener 850 puntos quiere estudiar medicina u odontología en la Universidad de Chile o la Universidad Católica

Tras la publicación de los resultados de la prueba de selección universitaria – PSU – el Colegio Puerto Varas cuenta con un puntaje nacional, el cual fue alcanzado por Sofía Hermosilla Fontaine quien obtuvo 850 puntos en la prueba de matemáticas.

De este modo, al consultar a Sofía respecto al puntaje alcanzado, indicó “es un puntaje muy inesperado o sea no tenía idea que podía llegar a alcanzar un puntaje nacional, cuando recibí la llamada fue muy impactante la verdad y me siento muy orgullosa. Primero me llamó la Universidad Católica. En matemática obtuve 850 puntos”.

En cuanto a la casa universitaria en que pretende estudiar y qué carrera, Hermosilla puntualizó “todavía no estoy 100% segura pero mis dos opciones son medicina y odontología. Tengo varias opciones para estudiar pero estoy entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile”.

Sobre el orgullo que sintió su familia, Sofía agrega “están todos felices y muy contentos por mi, de hecho mi mamá lloraba recibiendo la noticia”. Finalmente, Hermosilla deja como mensaje a la comunidad educativa del Colegio Puerto Varas y la comunidad en general que “todo se puede lograr, lo que uno se propone puede lograrlo con esfuerzo y dedicación ya que este logro fue gracias al esfuerzo”.

