Simón Muñoz Soto tras obtener 850 puntos estudiará medicina en la Universidad de Chile

El alumno del DS Puerto Varas, Simón Muñoz obtuvo 850 puntos en la PSU de matemáticas, con lo cual se suma a la estudiante del Colegio Puerto Varas, obteniéndose dos excelentes puntajes en la comuna lacustre.

Respecto a cómo se informó del logro obtenido, Simón señaló “bueno el viernes más o menos a las 4 de la tarde me llaman de un número desconocido y cuando contesté me dijeron que me llamaban de la Universidad Católica para informarme que había obtenido puntaje nacional en matemáticas con 850 puntos”.

Sobre sus expectativas en cuanto a que universidad irá y qué carrera estudiará, Simón Muñoz agrega “el puntaje fue una sorpresa y alto para postular a medicina en la Universidad de Chile y así puedo postular a lo que quería”.

Tras ser uno de los alumnos destacados del DS Puerto Varas, Simón expresó a su comunidad educativa que “mi colegio me dio todas las herramientas siempre con el apoyo de los profesores y la verdad es que esta prueba es una cosa de conocerse a si mismo”.

Finalmente en cuanto a cómo recibió la noticia su familia, Muñoz puntualizó “justo ese día estaba mi mamá con mis hermanas en la casa, también mis abuelos ya que era vísperas de navidad entonces fue una gran alegría”.

