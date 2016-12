Ramón Bahamonde asumió la presidencia de la Asociación de municipios de la Provincia de Llanquihue

En la última sesión de concejo municipal, – 2da sesión extraordinaria del mes de diciembre – el alcalde Ramón Bahamonde junto al cuerpo colegiado, aprobaron unánimemente la modificación presupuestaria del presupuesto municipal, que permitió la entrega de 15 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas.

Estos recursos corresponden a lo adeudado de la segunda cuota de una subvención comprometida por el ex alcalde Álvaro Berger, fondos que nunca fueron traspasados a la institución y cuya finalidad era la compra de un nuevo y moderno carro bomba para la comuna.

Al respecto, el Superintendente de Bomberos puertovarino, Christian Kuschel, señaló “habíamos pensado que a esta altura no íbamos a recibir este saldo que estaba pendiente de la subvención. Pero con gran esfuerzo hemos visto que el alcalde, los concejales y la administración nos han entregado lo que faltaba para la adquisición de un nuevo carro bomba, que es beneficio no solo para Bomberos, sino que para toda la comunidad”.

En este sentido, y con la aprobación de los recursos, los Bomberos lacustres podrán adquirir un nuevo carro bomba, mediante una inversión de más de 260 millones de pesos, que logró ser completada mediante el aporte de 15 millones a la institución de voluntarios.

Sobre a las modificaciones presupuestarias – del presupuesto municipal y del servicio traspasado de salud – , el concejal Luis Becerra indicó “básicamente hubo un consenso entre todos los concejales y parte del sistema administrativo del municipio ya que a fin de año hay que ajustar ciertas cuentas por mayores ingresos y menores gastos, eso lo conversamos con el administrador municipal y la Directora de Finanzas así que estamos muy satisfechos que el municipio pueda en este tiempo ir recobrando la normalidad en cuanto a su gestión administrativa, lo mismo que en el presupuesto de salud que se aprobó mayores ingresos, la redistribución la hizo la Directora de Salud en forma detallada así que estamos muy satisfechos con a presentación que nos hicieron a nosotros como concejo”.

Por su parte, en cuanto a saldar la deuda que se tenía con Bomberos de Puerto Varas, el Alcalde Ramón Bahamonde, expresó “es una tremenda satisfacción el hecho que en la última modificación presupuestaria hayamos logrado resolver el problema de Bomberos, ya que es la institución más noble que existe en este país”.

Antes de finalizar el concejo cada concejal entregó su parecer de lo que ha sido asumir el cargo, además de los parabienes del próximo año. De este modo Renato Aichele expresó “cuando uno ingresa a una actividad nueva tiene que aprender, es más desgastante porque hay un compromiso y más responsabilidad así que un poco de paciencia cuando estemos lento en algunas cosas, la voluntad está y esperemos que este 2017 sea mucho mejor para todos”. Asimismo, Javier Aburto señaló “esta es una tarea bastante difícil pero una hermosa tarea que nos entregó al comunidad. Esperamos hacerlo de la mejor manera el trabajo encomendado para el bien de todos los vecinos, aquí nadie sobra somos todos importantes y que el 2017 sea mejor para todos”. Por su parte, Luis Becerra expresó “primero agradecer el equipo de trabajo que hemos conformado como concejales, es una muy buena unión que hemos hecho durante estas primeras semanas, y en lo personal estoy dispuesto a colocar mi experiencia para cumplir un diálogo entre las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, el municipio y los concejales. Felicidades para todos”. Patricio Cortés complementó lo dicho por sus colegas puntualizando que “no tengamos miedos para decir un no o un si, pero hagamos bien las cosas. Quiero desearle a todos un feliz año”. Finalmente, Marcelo Salazar acotó “siento que nos vamos algunas tareas incumplidas hasta el momento pero eso de alguna manera nos demanda poder ponernos metas para solucionarlas prontamente. Hemos recibido algunas inquietudes de personas que han estado trabajando, de organizaciones, y solamente debo decirle a cada uno de ustedes que existen algunas tratativas con el Sr alcalde para conocer y hacer planteamientos. Para el próximo año me gustaría enfocarme en la palabra trabajo y unidad, que nos van a permitir sacar adelante esta tarea”.

Alcalde Bahamonde asumió la presidencia de la Asociación de Municipios de la Provincia

Cabe señalar que durante la mañana de ayer, el Alcalde Ramón Bahamonde fue electo por sus pares como presidente de la asociación de municipios de la Provincia de Llanquihue, razón por la cual conversamos sobre ello con el Jefe Comunal tras finalizar el concejo municipal.

En este sentido, Bahamonde puntualizó “es una alegría haber discutido hoy por la mañana (jueves) con los restantes municipios de la Provincia de Llanquihue sobre la administración y conducción del relleno Sanitario (La Laja). Sé en lo personal que ese va a ser un gran adelanto, que el día de mañana solo se va a reconocer cuando la historia hable de cómo fuimos capaces de iniciar para mejorar el medio ambiente de nuestras comunidades. La comunidad es sabedora que yo me he preocupado más de 20 años al tratamiento de los residuos porque todos sabemos y lo podemos expresar que en el negocio de la basura lo más limpio es la basura. También reconocer hoy que estamos preparados como comunidad, como municipio para enfrentar técnicamente y no incurrir en algún drama que el día de mañana nos pueda ocasionar algún costo adicional debido a que el relleno sanitario está enmarcado dentro de nuestro radio jurisdiccional y quien va a cuidar mejor la casa que el dueño de casa. Estamos convencidos que lo vamos a hacer bien y con el resto de las municipalidades lograremos concretar el mejor trato para que la Provincia de Llanquihue se vea favorecida”.

Cabe señalar que hoy visita la comuna de manera protocolar el embajador de Sudáfrica hecho que de acuerdo al Alcalde puertovarino es “impresionante desde el punto de vista de reconocimiento nacional e internacional. Queremos reencantar al turismo internacional para mejora la visión que el mundo tiene de Puerto Varas. Le hemos demostrado al mundo que con esfuerzo, sacrificio y reconociendo nuestra propia historia hemos convertido a esta ciudad en la Capital Turística del Sur de Chile”.

Share on: WhatsApp

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Tu opinión es importante

Comentarios