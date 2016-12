Nuevamente nos pilla otro verano , donde tendremos un caos en el tránsito en nuestras calles , sobre todo , por nuestra plaza y Costanera.

Hace tres años, como Concejal presente en el Concejo, propuse que los Mini -Buses no den la vuelta por la Costanera . Propuse que los Mini-Buses que vienen del Sur, (haciendo un paradero lado norte de los Bomberos) y sigan directo hasta Diego Portales y de allí, sigan hacia el norte o hacia el Sur, esto claro, con buena coordinación de los semáforos.

Los Mini-Buses que vengan del Norte, solo paren en el Mercado ó frente al Mall ,(si es que se puede llamar así ) y de allí, directo a Puerto Montt.

Esta propuesta, lo sometió a estudio el Dpto. de Tránsito con el Ministerio de Trasporte y también después de mucho tiempo , se aprobó por Carabineros. Desconozco , por qué no se ha implementado un estudio ya hecho y aprobado.

Espero que no por ser una idea, de ex-Concejal , se pueda implementar y mejorar nuestro turismo para éste Verano e implementar un estudio ya hecho y que tanto cuesta que se aprueben por los entes del Estado.

También, hace tres años vengo diciendo que todos debemos contribuir para evitar la congestión de nuestras calles que nos está matando nuestra calidad de vida. Por tal razón, ya he propuesto que los Colegios que están cercanos como el Germania e Inmaculada , tengan distintos horarios de ingresos y salidas , donde bastan solo 15 minutos de diferencia. Lo mismo puede hacer el Colegio Felmer y Rosita Novaro, hasta la fecha, esto no ha prosperado, pero creo que pequeñas cosas, relacionadas unas con otras , nos puede mejorar nuestra calidad de vida, no solo a quienes vivimos en esta ciudad sino a nuestro turismo. Si dejamos de lado algunos egoísmos y no nos quedamos solo en críticas y pensamos más en el bien común de todos, superaremos los problemas que nos trae un mundo cada vez más moderno pero , lo que nunca cambiará en P. Varas, es que nació con solo cinco cuadras por lado en nuestro Centro de la Ciudad y eso nadie lo cambiará…

Fredy Opitz V.

