Pese al buen año, los chanchos lacustres han debido sobreponerse al fallecimiento del jugador Marcos Ulloa quien fue parte de la institución desde sus inicios

4 jugadores de Jabalíes estarán en un club argentino de Mendoza desde mediados de febrero a fines de marzo para adquirir más roce y experiencia

Sin duda que una de las instituciones deportivas que viene dejando en alto el nombre de Puerto Varas es el Club de Rugby Jabalíes, quienes a las finales disputadas en el marco de la Liga Arus, se suma la escuelita de rugby que cuenta con niños y niñas de 5 años en adelante, a lo cual se debe agregar que miembros del club son parte de la directiva de la Asociación de Rugby del Sur, la Federación de Rugby, además de contar con un árbitro internacional entre sus filas. Sin embargo, no todo fue redondo – ovalado en este caso – para Jabalíes ya que hace pocos meses sufrieron un duro golpe tras el fallecimiento del jugador y uno de los fundadores de la institución, Marcos Ulloa Oyarzún. De todo esto y los planes que vienen para el 2017 conversamos con el presidente de la institución, Juan Pablo Jeldres, quien se muestra orgulloso de lo logrado en estos más de 15 años de funcionamiento que lleva Jabalíes.

¿Cuéntanos sobre el balance que haces de este 2016?

El balance deportivo del año como dices ha sido bien bueno porque hemos plasmado de la mejor manera que el club avance y crezca. Tenemos una escuela de niños y donde también juegan niñas y que han participado en varias competencias, son más de 25 menores. Cada Club consta de niños para hacer festivales de rugby en cada ciudad, los niños se entretienen, es un rugby de entretención pero es para formar a los niños y niñas a que jueguen como corresponde. También puedo afirmar que fue un año redondo por el hecho que estamos en un proceso de adaptación con un nuevo contingente de gente que ha subido a primera, entonces las edades que predominan fluctúan entre los 20 y 25 años incluso que diría un poco menos. Falta afiatarse un poco más, pero hicimos todo lo que pudimos en el tema deportivo y psicológico para poder llegar donde estamos. Esa confianza que han logrado los juveniles ha dado que hablar, incluso parte de nuestra directiva es la que dirige la Asociación de rugby del Sur y eso, para nosotros es súper importante, Alvaro Quezada es el presidente de la ARUS y es parte de nuestro club. Tenemos la suerte además de tener un árbitro a nivel internacional como Miguel Acuña y eso no cualquier club lo tiene, y a la vez, es el entrenador de la escuelita y eso va formando un grupo humano tremendo con mucha experiencia y de buen nivel para el club. También Alvaro participa como integrante dentro de la federación de Rugby, esto habla muy bien del club. Sin embargo, no ha sido un año tan feliz.

¿Esto a partir del duro golpe que sufrieron tras el fallecimiento del jugador Marcos Ulloa?

Absolutamente, tuvimos una pérdida tremenda que hasta el día de hoy la lloramos. La verdad que ha sido bien fuerte para todo el club y eso nos ha jugado un poco en contra porque era un personaje muy querido, era parte de nuestro itinerario, entonces es un golpe duro que tratamos de sobrellevar de la mejor manera. Tratamos de comportarnos como institución de la mejor forma y llevar todos los temas protocolares como corresponden no pasando a llevar a la familia ni nada.

-Haciendo un alcance dentro de eso, no es menor que llegaron al velorio y funeral distintos clubes de diversos lugares

Yo creo que quedó demostrado en este tema, que otros clubes se hicieron parte de esto, eso generalmente se estila y viene de una buena crianza y buenos modales. Tú sabes que este deporte es de roce y contacto pero los partidos pasan y las amistades quedan, siempre hay un ambiente de camaradería y ,sobre todo, por todo lo que dejó como legado Marcos Ulloa que él siendo un tipo muy hosco, muy fuerte, jugaba muy bien, era muy limpio para jugar era muy noble y eso lo dejó demostrado con sus rivales.

-Ahora en cuanto a la experiencia internacional que tuvo la Escuelita de Rugby en argentina no es un hecho menor para el club

Fíjate que nosotros los adultos hemos tenido la posibilidad de ir y por un tema de coordinación no lo hemos hecho y tú sabes que los argentinos han venido a jugar acá. Para nosotros cualquier tipo de roce con ellos va a ser beneficioso aunque ganemos nosotros porque las últimas veces les hemos ganado, pero ellos tiene otro nivel de competencia y eso nos favorece tremendamente. Los niños lo pasaron increíble, hicieron toda la camaradería que corresponde, salieron a jugar y eso afiata mucho más al grupo, fueron niños y niñas. Siempre he dicho lo mismo al ser uno de los personajes más antiguos del club que ojalá me hubiese tocado a mi algún profesor que me hubiese dicho mira el balón se agarra así, se coloca hacia atrás y ahora se está dando.

-También este año hicieron varios seven incluso uno en el volcán Osorno

Ya es una tradición nuestra, el rugby es una temporada, es decir, comienza en marzo o abril y debiera estar terminando a fines de septiembre, después ya vienen las competencias más internas de clubes o zonales donde empiezan los “seven”, que son siete jugadores por lado. En Puerto Varas se ha hecho una tradición hacer un seven donde tenemos un equipo muy bueno, pero este año se adjudicó el Seven el equipo de Camahuetos de Calbuco. Déjame decir algo, Puerto Varas a través de sus integrantes del directorio y los contactos que se generan a través de esto como los arbitrajes, entrenadores y todo, se hizo una preselección para seleccionar a cuatro integrantes del club que destacan y que están comprometidos en temas de entrenamientos, gimnasio, temperamento, visual dentro de la cancha y proyecciones que tienen como deportistas nos abrieron las puertas de un club muy importante en Argentina, específicamente en Mendoza. Ellos están dispuesto a recibir a nuestros 4 mejores jugadores para que tengan un bagaje y experiencia diferente para transmitirla allá y acá, ellos se van a mediados de febrero y vuelven a fines de marzo, ayer (martes) ya quedaron seleccionados los puertovarinos que se van a Mendoza. Ellos ya están en una categoría sobresaliente acá y los van a reforzar para estar al nivel de un club argentino que ganó su campeonato regional y que vienen a jugar un seven a Viña del Mar, entonces que se hayan fijado en nosotros es muy halagador.

-Para este próximo año imaginamos que está el hecho de seguir disputando la Liga Arus, seguir con la escuelita, pero dentro del proyecto de Jabalíes debe estar trabajar en este terreno que les otorgaron en comodato para tener su cancha propia

Absolutamente, el tema del comodato para nosotros es muy importante lo tenemos muy presente en todo el directorio porque es un terreno que lo estuvimos tratando de conseguir por más de 10 años el cual se dio en el Gobierno del Sr. Berger, y en ese terreno no hemos querido intervenir porque queremos regularizar algunas cosas en conjunto, de la mano del nuevo Gobierno Comunal, ver a que acuerdo podemos llegar, nosotros tenemos todos los documentos y estamos prestos a colaborar y que también nos ayuden a que se pueda plasmar algo en el sector El Mirador o que nos indiquen donde podemos estar porque nos ha costado mucho y la verdad que no lo queremos soltar tan fácil, esa es la verdad.

-No obstante, también se sabe que hay interés de comunas vecinas en cuanto a que el Club Jabalíes juegue en otra comuna

Yo he recibido varios llamados, han sido bien insistentes en donde comunas vecinas como Llanquihue, Frutillar, incluso Puerto Montt, donde están dispuestos a recepcionarnos como club para representar a su ciudad porque ven que no hay un empuje tan serio hacia nuestra institución, me refiero con esto específicamente a tener la casa propia (cancha). Ahora tenemos solo el terreno, jugamos en dos canchas pero ninguna es de nosotros y apelamos a la buena disposición y el comportamiento de nosotros mismos par poder gestionar los eventos pero la gracia de esto es tener la casa propia.

– Sin embargo la idea debe ser como puertovarinos mantenerse en la comuna y seguir representando a Puerto Varas

Si, siempre ha sido la idea representar a Puerto Varas con el tema del rugby aquí se prestan todas las condiciones, está el tiempo, lo verde, lo lindo, el viento y para que sepan el club más antiguo en la zona son Los Lobos de Puerto Montt, pero Los Lobos nacieron acá en Puerto Varas en el Club de Rodeo. Jugaron dos o tres años y se deshizo el club, hubo muchos integrantes de Puerto Varas pero el que llevaba la batuta en ese tiempo dijo no viene nadie a entrenar así que nos vamos a Puerto Montt y con el tiempo se llamaron Los Lobos que es un gran Club. Nosotros ya llevamos más de 16 años y les hemos hecho la guerra deportivamente, les hemos ganado muchas veces, hay una cofradía y una amistad de por medio, es el clásico de la zona, son partidos en donde hay mucho roce y siempre se ganan por uno o dos puntos, y como dices tú, Puerto Varas necesita un club de rugby, o sea tiene que haber un club de rugby. Yo como presidente (por más de una década) cumplí mi objetivo que es que el rugby echara raíces y vamos en un 70% del crecimiento de este árbol que se llama rugby y me siento contento y completo, ha pasado de todo y contra viento y marea hemos sabido hacerle el quite a algunas cosas y salir adelante como institución. Vuelvo a reiterar, Puerto Varas tiene que tener rugby, hay gente y vamos a pelear por seguir y tener un predio para plasmar nuestro deporte.

-Bueno esa semilla está quedando plasmada con la escuelita de rugby

Sí, absolutamente, es una emoción muy grande para el club es nuestro orgullo y nuestra guinda de la torta porque ver a los niños que van desde los 5 años que están jugando, hay niñas entremedio, eso no se había visto, en Europa te creo. El Club cada vez se está profesionalizando más, tenemos una monitora de rugby seleccionada nacional, Esperanza Hernández, y ella también tiene un grupo de rugby y quien sabe incluso este 2017 capaz que salga un equipo de rugby femenino, así que las puertas están abiertas para todos los que le llame la atención el rugby van a ser bienvenidos siempre. Para ingresar al club hay que tener ganas y saber que el rugby es un deporte de contacto, pueden venir desde los 5 años en adelante. Nos pueden buscar a través de nuestro manager que es Miguel Acuña, más conocido como “el tuto” pueden buscarlo a través del Facebook, también pueden ingresar a través de nuestras redes sociales y sumarse a nuestro club, vuelvo a reiterar las puertas están abiertas para todos, todos pueden ayudar en lo que sea aunque no jueguen, todos son bienvenidos y a todos les tenemos una peguita por hacer.

Share on: WhatsApp

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Tu opinión es importante

Comentarios