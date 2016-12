Las localidades en donde se celebrará el nacimiento del niño Jesús serán: Iglesia de Fátima, Del sagrado Corazón de Jesús, Los Riscos y Colonia Tres Puentes

Padre Rosiel y Padre Ramón hacen un llamado a celebrar el verdadero sentido de la noche buena y navidad que es el nacimiento del niño Dios

En el marco de la conmemoración del nacimiento del niño Jesús, se celebrarán las misas de noche buena y navidad en distintos puntos de la comuna de Puerto Varas.

De este modo, las eucaristía comenzarán el sábado 24 en Río Pescado a las 19:30 horas y a las 21:30 horas en la Parroquia de Fátima de Puerto Chico, luego de celebrar la misa chocolatada. Por su parte, para la celebración de navidad el día domingo 25 de diciembre, las misas comenzarán a las 10 horas en la Parroquia de Fátima; 12 horas en Los Riscos y 14 horas en Colonia 3 Puentes.

Respecto a las celebraciones de noche buena y navidad, el párroco de la Parroquia de Fátima, Padre Rosiel Ruíz señaló “se hace la invitación a toda la comunidad para que participemos juntos de una de las celebraciones más importantes del año que es el nacimiento del niño Jesús. Por eso, en la parroquia de Fátima vamos a tener ese día – 24 de diciembre – a las 21 :30 horas la misa. Al comienzo de la misa habrá una representación navideña que hacen los niños de la catequesis y al terminar la misa nos vamos todos al salón parroquial a compartir un chocolate caliente que las señoras de la parroquia van a tener preparado para todos. Se pide que llevemos un motivo navideño como un gorrito, una bufanda, un pañuelo y además un pan o un kilo de pan para hacer la bendición del pan para compartirlo con el chocolate. Esta celebración es relevante para todo el mundo cristiano, y para esta fecha de navidad y año nuevo no solo los países cristianos lo celebran ya que también en muchas partes del mundo donde no son cristianos también lo celebran, hay un gran respeto del mundo musulmán hacia Cristo y la Virgen, por ese motivo la noche buena se ha convertido en una noche universal en donde el acto fundamental es celebrar de nuevo la llegada de Cristo, el hijo de Dios, a la tierra y todo lo que eso significa, es decir, Dios camina con nosotros, Dios hace su tienda en la tierra, se hace hombre para entendernos mejor para poder vivir con nosotros lo que nosotros vivimos, es una noche muy linda la noche buena. Lo ideal es vivirlo con la familia, compartirlo con la gente que uno más quiere, una noche en donde se pide perdón a Dios, es una noche de amor”.

En cuanto a las misas que se realizarán en el la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, éstas se llevarán a cabo en horarios de 21:30 horas, la misa de noche buena (24 de diciembre), y a las 10 y 12 horas, las misas de navidad (25 diciembre). Respecto a estas celebraciones, el Padre Ramón Mansilla, sostuvo “hacemos una llamado a la comunidad para que participen todos, sobre todo en la eucaristía porque es un momento de acción de gracia, la misa es un acto muy importante para todos los cristianos católicos, es cierto que también hay que celebrar en familia, con la gente conocida, pero sobretodo y lo más importante no olvidarse que es el nacimiento del niño Jesús, esa es la verdadera navidad, se trata de celebrar con él porque está de cumpleaños, ponerlo en el centro de nuestra vida, de nuestra comunidad. Ciertamente es muy difícil evadir el tema de los regalos porque está enquistado en la mente nuestra y es difícil no hablar de regalos cuando se habla de navidad, incluso más a veces eso ocupa toda la atención y uno se olvida de lo más esencial. Tampoco se trata de ser egoísta si alguien quiere hacer un regalo está bien, hay que poner atención y celebrar en el nacimiento de Jesús y ese sentido no lo alcanzamos a entender, muy poca gente comprende el sentido profundo de la navidad, el nacimiento del niño Dios, es un momento de encuentro con Dios que se hace hombre para que nosotros podamos alcanzar a Dios”.

