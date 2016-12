Sin duda Niky Regalos debe ser una de las tiendas más visitadas de la ciudad, la cual nos provee de un sinnúmero de artículos de oficina, de cosas para la casa y de regalos , a precios adecuados, con horarios continuados, también tiene timbres de goma, grabados de lápices, galvanos, fotocopias, anillados, listas escolares, en fin, muchos servicios que hacen de esta tienda una de las más concurridas de la ciudad.

Yalena Niklitschek, su dueña, nos cuenta que debe tener cerca de 5 mil productos diferentes a la venta en el local, el cual se ha ido ampliando para comodidad de sus clientes e incorporando productos a lo largo de los años para satisfacer las necesidades y gustos de los puertovarinos….y llegar a ser el negocio exitoso que es hoy en día…..pero no ocurrió de un día para otro….

En el año 1981, Yalena Niklitschek, se convirtió en independiente al instalarse con una agencia de Polla Gol en Puerto Varas. En el año 1992 la Polla Gol le cerró la agencia de la noche a la mañana, debido a la deuda de un subagente de Punta Arenas- y Yalena, a la fecha de con tres hijas pequeñas, tuvo que empezar nuevamente “ y había que cerrar el local como polla y armar un negocio porque de algo tenía que vivir y pensar en un nombre de un día para otro, sucedió muy rápido ..en cosa de dos o tres días estaba abajo y había que empezar de nuevo, había que mandar a hacer las boletas, poner un letrero y se nos ocurrió Niky Regalos…por mi apellido Niklitschek, además, a una de mis hermanas todo el mundo el dice niky y a mi también de repente …fue complicado armar un nombre….creo que quizás el nombre no tiene que ver mucho con una librería que es lo que somos, pero también tenemos regalos..”

Niky Regalos se demoró más de 10 años en ser lo que es hoy en día…el lugar donde todos vamos a buscar soluciones para nuestras oficinas o para los regalos, “….nos demoramos unos diez años- nos comenta Yalena- había que pagar la deuda anterior de la polla, reconciliarse con el banco, ser otra vez una persona creíble con los proveedores, aunque hubo un par de proveedores que me apoyaron 100% con los que trabajo hasta e día de hoy, por ejemplo, la empresa de don José Devoto y Cía, que son importadores de Valparaíso”, con respecto al exitoso mix de productos de Niky Regalos, nos comenta: “…a medida que los clientes iban pidiendo cosas yo iba ingresando cosas, buscando productos nuevos, y así se armó esta diversidad de alrededor de 5 mil productos diferentes…”

Cabe mencionar que Yalena nació en el seno de una familia de exitosos comerciantes locales: su papá, Arno dueño de Tiendas Niklitschek que se ubicaba donde hoy está la Farmacia SalcoBrand y Walter, su tío, creador de la exitosa empresa Varmontt, así que el comercio corre por sus venas…”desde chica estuve metida en la tienda trabajando con mis papás”.

¿A que se debe el éxito de Niky Regalos?

“Atender a todos los clientes de la misma manera. Al que compra una cantidad importante, como al que compra un artículo pequeño, todos los clientes tienen la misma importancia. Trabajar en un horario continuado, al principio es difícil porque la gente no se acostumbra, tenemos muchos años trabajando en horario continuado y todavía nos preguntan a qué hora cerramos, al principio va a ser complicado, sin embargo, el personal está super contento de trabajar en horario diferido y el que entra temprano, sale temprano y tiene más tiempo en su casa”.

“También la diversidad de productos es muy importante, tener eso que la gente quiere encontrar, tener la mayoría de lo que necesiten….no todo pero la mayor parte…….todo es muy difícil…”

“Hay que trabajar mucho, muchas horas, tener paciencia y ser ordenado, sobretodo con las lucas, todo lo que entra no es de uno, es de los proveedores, hay que ser muy ordenado, se aprende con los porrazos y no hay que pensar que si hoy me va bien me va a ir siempre bien, hay que reinventarse, buscar otro nicho, otra idea, buscar un producto nuevo que llame la atención…”

“Ahora vivimos en un mercado super competitivo, no por los precios sino por la diversidad de cosas que hay en el mercado, por la facilidad de llegar a un lugar y comprar todo, estamos a la mano de cualquier cosa, no necesito ni salir de mi casa”

Pero así y todo tienes un negocio exitoso..

“A Dios gracias”

“Creo que siempre he tenido gente que ha trabajado conmigo que ha entendido mi idea de lo que es el negocio, mi gente ha entendido lo que yo quiero del personal. Ellos entienden que todos los clientes son importantes, eso es lo que más me interesa a mi ..desde el que compra una goma hasta el que compra una tonelada de cosas para su oficina….”

“Otra cosa, yo creo que jugar a comprar y vender no es rentable porque hay que hacer funcionar la empresa: personal, luz, teléfono, flete, entonces lo que deja plata es producir uno cosas nuevas , eso es lo que hace funcionar cualquier emprendimiento, producir cosas nuevas, que uno lo haga, que fabrique. …mucha gente dice “voy a ir a Santiago y traigo ropa y vendo” pero no calculó cuanto le costó el pasaje, el taxi, el tiempo invertido, cuanto se gastó en alojamiento y vende la ropa acá y claro, tiene la plata en el bolsillo pero y lo que gastó?, eso es parte de su negocio….tiene que calcular sus costos…….por eso nosotros empezamos hace mucho tiempo a ofrecer servicios como fabricar timbres de goma que ahora también hay en cajas automáticas y empezamos a trabajar con los grabados de lápices, llaveros, placas, copas, galvanos y ahora impresión de tazones personalizados. Y ahora empezamos a trabajar con las listas escolares, la gente ya nos está dejando sus listas porque quieren veranear tranquilos y dejar este tema del colegio listo para no andar corriendo, apurados”.

“Otra recomendación es hacer todos los cursos habidos y por haber, porque algo vas a aprender y vas a poder entender un Estado de Situación cuando el banco te lo pida, y si te dicen, hay un curso de vitrinas, y tú dices pero si yo no soy vitrinista, pero anda y algo vas a aprender…yo hice todos los cursos, por años, fui a todas, a todas partes …..”

