Los hechos han acaecido entre las calles Bío Bío y Reloncaví viéndose afectados casi la totalidad de locales comerciales

El último robo se registró durante la madrugada de este jueves afectando a la frutería y minimarket Frutas Felices

Cansados de la delincuencia se encuentran casi la totalidad de locatarios de negocios ubicados en Avenida Colón, entre las calles Bio Bio y Reloncaví, en donde desde hace meses – de acuerdo a los afectados – han sido víctimas de robos o intentos de robos, lo que los ha llevado a invertir montos no contemplados para el resguardo de sus fuentes laborales.

El último robo ocurrió durante la madrugada de este jueves, viéndose afectada la frutería y minimarket Frutas Felices, en donde su propietaria señaló “esto debe haber ocurrido durante la noche de este miércoles o bien en la madrugada de hoy (ayer). No se llevaron nada de mercadería, solo la recaudación del día. Reventaron los candados de la puerta y entraron. A todos los locales de este sector han entrado a robar solo nosotros quedábamos invictos con el local La Minga, al resto prácticamente todos se han visto afectados por la delincuencia”.

Otro locatario del sector, dueño de un Grow Shop también relató el robo del cual fue víctima en donde los antisociales se llevaron alrededor de un millón de pesos en mercadería. Al respecto, Carlos explicó “el robo fue cercano al millón de pesos, he tenido que invertir en colocar mayor seguridad, de hecho, vamos a contar con cámaras de vigilancia y sensores de movimientos, tuve que colocar más candados y lo único que me falta es dejar un pitbull al interior del local. Acá entraron solo una vez, pero me habían dicho que andaban unos cabros viendo qué tipo de candados teníamos para reventarlos”.

Por su parte, Héctor Figueroa, quien se dedica a la distribución de gas licuado en calle Reloncaví relató “aquí han intentado robarnos dos veces y las dos veces han sido frustrados porque los vecinos los han pillado. Este punto es bastante suscitado por los ladrones. Hemos conversado con los vecinos, por ejemplo, a la vecina de al lado de la Ferretería cuando le reventaron los candados vino hablar de inmediato conmigo, y yo fui el primero al cual entraron al patio, anoche fue la vecina de la frutería y solo falta el locatario de La Minga que le entren a robar”.

En el mismo contexto, Soledad Mansilla propietaria junto a su esposo de la Ferretería Colón agrega “acá han intentado entrar a robar pero no lo han logrado. El año pasado intentaron entrar a robar por la parte trasera del local pero no lograron descerrajar el tingle. Carabineros detuvo a los delincuentes, sacaron fotos y todo, pero no supimos más que pasó con eso. Ahora unos cinco días antes de navidad trataron de entrar nuevamente pero no lo lograron porque las ventanas estaban con rejas pero igual cortaron los candados. El tema fue que nosotros no sabíamos si realmente habían cortado los candados o si había sido un error nuestro en olvidarnos de cortar los candados, pero a los dos días encontramos los candados cortados acá afuera en el pasto. Siempre andan reventando los candados y además andan con napoleón, es preocupante porque uno trabaja todo el día para que una persona haciendo nada entre a los locales”.

Finalmente, Camilo Espiñeira de la Distribuidora Colón (huevos y flores artificiales) explicó respecto a lo vivido en su local que “nos robaron hace tres meses, forzaron los candados y rompieron uno de los vidrios de las puertas, en el caso nuestro perdimos dinero porque la mercadería quedó intacta. Han entrado a robar casi en todos los locales solo falta la Minga y la Peluquería y la Ferretería que han intentado robar pero no han podido. Uno viene a trabajar para ganarse el sustento y es triste porque debe ser gente que no hace nada , que están en sus casas todo el día y vienen a robar todo el esfuerzo de uno. Ahora ya no dejamos nada en el local, salvo la mercadería, tuvimos que reforzar las puertas y rejas en las ventanas además de un sin número de candados.

Cabe indicar que todos los locatarios del sector solicitan mayor resguardo y presencia policial sobre todo en las noches que es cuando ocurren estos hechos delictuales.

