Tras haber perdido las pasadas elecciones municipales a manos de Claus Lindemann en Frutillar, el ex alcalde Ramón Espinoza irá en la búsqueda de un cupo en el parlamento como diputado y pese a que aún no está definido por que circunscripción irá, según lo indicado por el ex jefe Comunal, lo avala un trabajo de años en la zona tanto en su periodo de alcalde como de Seremi, además de ya haber participado hace largos años como candidato a diputado por el Distrito 57.

-¿Como engloba toda la situación que está viviendo en este momento, tras los cuestionamientos a su gestión planteados por el actual alcalde Claus Lindemann?

La verdad, a mi me sorprende la actitud que ha tomado la administración. Yo tuve dos conversaciones cuando fue electo alcalde, una que lo invité a la municipalidad, hablamos ciertos temas, íbamos a hacer una comprensión de fondo para hacer un traspaso adecuado de la gestión municipal, y luego me pidió una reunión mas privada que se hizo fuera de Frutillar que fue el 16 de Noviembre. Le expliqué que íbamos a aprobar el presupuesto al día siguiente, para entregarle a él un presupuesto ordenado, en el sentido de que él sepa cuáles son los ingresos que tiene el municipio, los gastos y las deudas pendientes para que tenga todo identificado y él pudiera asumir el 06 de Diciembre, con claridad en torno al tema financiero que es el más delicado en el municipio. Por lo tanto, entregarle una herramienta de análisis casi 20 días antes de que él asumiera como autoridad municipal, y él estuvo presente en el concejo que se hizo el 17 noviembre donde yo renuncié para poder postular al parlamento y donde él después de esta reunión tuvo palabras de agradecimiento, por haberle entregado el municipio de esta forma con tanta claridad, y resulta que, a la semana siguiente, hace una presentación en la corte de apelaciones reclamando porque habíamos aprobado el presupuesto, porque supuestamente estábamos contratando gente nueva, cuando la realidad lo hemos explicado, hay 9 personas que tienen contrato hasta el 31 de Octubre y se renovó hasta el 31 de Diciembre, cosa que él también sabía. Nos sorprendió esa acción judicial, que no tiene patas ni cabeza en nuestro punto de vista, porque el presupuesto municipal es absolutamente modificable, por parte de la gestión que ejerce el rol del municipio, fue una acción poco entendible para nosotros, y luego de esto verdad, después se hizo una nueva sesión el 2 de Diciembre por el concejo anterior donde se aprobó el Padem, Plan de educación municipal, se aprobó también las personas que postularon para poder ocupar algún tipo de espacio en la costanera de Frutillar para la venta de productos o prestación de servicios que se hace todos los años de forma transparente, y eso se ratificó igual por el concejo anterior y el 6 después de haberse unido la nueva administración en la tarde se hace un concejo donde toman la decisión de revocar el presupuesto aprobado el 17, revocar todos los acuerdos tomados el día 2, o sea un situación realmente incomprensible que no tiene ninguna legalidad, ni en la lógica ni en la racionalidad, entonces nosotros estamos estudiando justamente con los concejales que son de oposición de Frutillar y sobre todo con el equipo de abogados para hacerles ver a la actual administración que están cometiendo errores demasiado graves, peligrosos para la propia gestión actual, porque acá rayan en las ilegalidades.

-De los proyectos que quedaron en carpeta o en ejecución, para usted ¿Cuál es el más emblemático?

Nosotros dejamos una carpeta de proyectos bien potente para Frutillar, la costanera por ejemplo está pendiente, hay que seguirla trabajando faltan un par de elementos para terminarla, esperamos que no la dejen de lado porque es un proyecto relevante, considerando más aun que hay más inversiones también muy importantes como en Llanquihue, son inversiones sectoriales efectivamente que nosotros conseguimos a través de la Dirección de Obras Portuarias, por lo tanto, son recursos que están comprometidos. Tenemos proyectos ya a punto de sacar el RS dentro de los próximos días que tiene que ver con la reposición del Cesfam de Frutillar, una obra que significa más de más de 4800 millones de pesos. Está a punto de salir el RS de la escuela Arturo Alessandri en reposición una inversión sobre los 5800 millones de pesos, dejamos todo listos los diseños y proyectos para rural, acerca de 12 sectores de fondo rurales en Frutillar, se está ya construyendo el asfaltado de la ruta de Frutillar Los Bajos, por nombrar solamente algunos de los proyectos que nosotros dejamos encaminados, acá vamos a probar también los recursos que dijimos fuera en el último core en Noviembre que me tocó participar, en la avenida Nueva y que es una inversión también sobre los 1200 millones de pesos, es decir, nosotros seguimos desde afuera ayudando para que efectivamente los proyectos no paren y sigan su curso normal y se concreten la inversiones que nosotros calculamos que deberían llegar a los $31 mil millones de pesos en los próximos años, de fondos sectoriales que es más de la mitad y el otro fondo regional que es hacer la gestión para concretar los RS. Por eso vamos a estar muy atentos para que no haya ninguna maniobra extraña en ese aspecto para que, efectivamente, se favorezca el interés municipal, que es el compromiso que yo asumí al momento de renunciar de alcalde y también al momento de dejar el cargo.

-Como militante del partido socialista, su aspiración en esta nueva etapa de su vida es ir como candidato parlamentario, como va a definir el PS esa situación?, ¿usted va a ir por Puerto Montt, va a ir por el ex distrito 56, como va a ser el tema?

De partida, tuvimos un concejo regional del PS, donde después de las elecciones municipales se hizo un análisis bastante claro y crudo. No nos fue para nada bien solamente logramos mantener un alcalde, pero tuvimos un buen desempeño de concejales. En Frutillar, por ejemplo elegimos 3 concejales todos socialistas, y así se mantuvo en otras comunes donde tuvimos un buen desempeño, pero lo importante de este concejo es que se acordó como voto político que efectivamente cualquier definición de candidato al parlamento tiene que pasar necesariamente sobre una primaria, no solo una primaria … por lo tanto, el consejo regional (PS) acordó primaria en todos los distritos que han sido en el fondo fusionados y también a nivel de consejo regional y de ahí para adelante a todo lo que se venga porque es la única forma de despejar el camino y también aterrizar las aspiraciones de mucha gente que a veces tienen intenciones pero que se pierde en el fondo con la ambición de llegar al poder a como de lugar. Lo segundo, es que el tema de por donde vaya a postular al parlamento se hace recién en Enero, porque hay un tema que está pendiente, hay todavía una luz de esperanza pequeña de que eventualmente se pudiera aprobar lo que falta en materia legislativa para que pueda haber elecciones de los gobernadores regionales. Si el proyecto de ley lo saca el gobierno en el mes de Enero, habría elecciones de intendentes o gobernadores regional como se denomina ahora, junto a los parlamentarios y a la elección presidencial. En este caso de nuestra región, diputado, presidencial, concejos regionales y ,eventualmente, gobernador regional o intendente, y en ese cuadro el diputado Fidel Espinoza ha señalado que él aspira a no seguir en el parlamento sino que a postular en el cargo de gobernador regional y nosotros respetamos esa decisión porque parece que puede ser un buen aporte dentro de la unidad y sobre todo tiene un respaldo para poder ganar esta región para nuestro sector político en general.

En ese sentido el Diputado Espinoza sigue siendo una de las figuras más potentes del PS a nivel regional

Exactamente, por eso en ese cuadro se entiende su aspiración y en ese sentido yo privilegiaría entre comillas poder postular al parlamento por el distrito hoy día 56 más 55 que se une con Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa, por el hecho de que aquí está el trabajo que está hecho en el sentido de que hay un trabajo fuerte que por un lado lo desarrolló Fidel pero que por otro lo desarrollé yo, desde Frutillar en la cuenca del lago Llanquihue, trabajando muy unidos con Puerto Octay, Llanquihue y Puerto Varas.

Además, también tenemos un fuerte arraigo de Fresia, y por supuesto una llegada importante en las otras comunes que en el fondo son de este sector, entonces para mí sería en el fondo una de las aspiraciones. Ahora si eso no ocurre, si no hay elecciones de gobierno regional, el diputado también ha señalado que opta por permanecer en su distrito ampliado, y por lo tanto, en ese sentido estoy dispuesto a asumir el desafío de postular en el distrito 26 como se denomina ahora, que abarca lo que es el distrito 57, Puerto Montt, Cochamó, Calbuco, Maullín, Chiloé y Palena, o sea 18 comunas versus las 12 que hay en otras zonas de la región, y lo hago porque efectivamente tengo mi trayectoria en ese sector, además fui autoridad regional en su tiempo, conozco toda la región, me conocen en todos lados, estuve en muchos conflictos laborales en toda la zona de la región de Los Lagos. Además, en el año 93 fui candidato a diputado en Puerto Montt, siendo muy joven, con muy poca experiencia, con nada de recursos con una campaña que uno lo mira ahora de verdad que fue una aventura demasiado arriesgada, pero no obstante tuve una alta votación en Puerto Montt, y cerca de 18 mil en el distrito. Por lo tanto, hay una experiencia previa hay una historia detrás en la Provincia de Llanquihue como también en los otros nexos con Chiloé y Palena, así que no me complica en el fondo ser diputado de ese distrito. Así que estoy disponible y va a depender de lo que ocurra en material legislativa en Enero, para ya ponerme a trabajar un poco más adelante en torno de la primaria que tiene que haber en un momento para definir los candidatos y luego si todo anda bien en la primaria para enfrentar en la elección parlamentaria el 19 de Noviembre. Así que tengo todas la ganas yo trabaje en el parlamento cerca de 4 años, cuando el parlamento se instaló entre el 90 y 93 en Valparaíso, conozco el trabajo de memoria, y espero ser una contribución al desarrollo de la región.

-Ha tenido la oportunidad de conversar con su hermano respecto a este desafío eventualmente parlamentario?

O sea, conversamos inmediatamente después de las elecciones para evaluar lo que había ocurrido, efectivamente asumir la responsabilidad de cada cual. Aquí somos todos responsables de lo que pasó, yo tengo mi responsabilidad de lo que ocurrió en Frutillar, él también tiene en parte su responsabilidad de lo que ocurrió en el territorio entre comillas, hay una autocritica de todos, eso es súper bueno porque cuando no hay autocrítica es re complicado y eso ya está claro, se colocaron todas las cartas sobre la mesa, se reconocieron los errores, se reconocieron en el fondo las omisiones que cometimos del tema de la campaña, la necesidad de evitar conflictos que pueden ser conversados, buscar más bien puntos de encuentro más que desencuentros por como también ocurrieron en el ultimo periodo que también afecto en la elección, y por lo tanto eso ya está asumido, yo creo que también Fidel ha sentido el golpe por así decirlo, en lo que ocurrió en la región y afortunadamente tuvo la altura para poder asumir justamente su responsabilidad. En el consejo regional del PS, también se hizo ver las situaciones así que eso por lo menos es una luz de esperanza, ahora lo importante que de aquí para adelante se estime un criterio más colectivo y no solo, verdad, la decisión de uno u otro actor político sino que, una decisión más colectiva, no solo de los amigos cercanos sino de un colectivo más amplio que tiene que respetar los puntos de vista de distintos actores dentro del partido y dentro de la región para construir un camino común de lo contrario nos complicamos.

Finalmente, llevándolo a un tema más personal, como ha ido avanzando judicialmente el tema del asesinato sobre su padre, ¿cómo lo ha analizado este último tiempo toda esta situación y en qué etapa procesal está?

Mira, nosotros estamos a la espera que pueda concretarse en algún momento la sentencia de la causa porque efectivamente los elementos han llegado en el proceso, se han hecho una cantidad importante de diligencias en el fondo tanto por el ex ministro que estaba a cargo como del actual, y esperamos que efectivamente dentro de un tiempo más podamos conocer cuál es la acusación completa, la sentencia entre comillas que se determine en el caso o sea las responsabilidades están más que claras, más allá de los subterfugios que ha tratado la defensa de colocar sobre la mesa para evitar que se llegue a una condena. Nosotros sentimos que están los elementos para que esto ocurra, ha sido doloroso por un lado el tener que revivir todo esto y sobre todo más doloroso cuando hay gente que usa elementos bastante poco, yo diría morales en el momento de defender los derechos humanos que están además condenados en casos previos incluso por tortura, pero si ha sido el alivio el sentir que después de tantos años estamos a las puertas de que haya justicia en la causa tanto en el caso de nuestro padre como en el caso de Abraham Oliva Espinoza que también fue asesinado junto con él. Mi padre tenía 33 años cuando fue ejecutado, o sea, nada, estaba recién partiendo su vida y por lo tanto, para nosotros es muy relevante como familia que pueda haber justicia. Tenemos connotados abogados en el equipo que está detrás de esto, dentro de los próximos meses esperamos tener novedades para cerrar un capítulo doloroso para nosotros como familia y también importante para que la comunidad conozca la verdad de forma concreta.

