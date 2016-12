* Segunda versión de trabajo de alfabetización se enfocó a personas de Puerto Montt, sector Chamiza.

La iniciativa que fue financiada por la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt a través de su fondo de vinculación con el medio 2016 se denominó “La Alfabetización como Proyección Cultural de Aprendizajes” y fue dirigida por el Dr. Jesús Lara Coronado, académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica.

El proyecto se realizó con el apoyo de un equipo de estudiantes de Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Psicología e Ingeniería Civil Industrial, liderados por el estudiante de Pedagogía en Educación Básica Rubén Schmidt. La iniciativa benefició directamente a siete alumnos vinculados con la extracción del alga pelillo, la construcción, y el trabajo agrícola campesino del sector de Chamiza, Carretera Austral, a ocho kilómetros de Puerto Montt.

En este contexto a mediados de diciembre, en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile junto a autoridades, docentes funcionarios y estudiantes, las personas que se beneficiaron con este proyecto, recibieron un diploma por haber sido participes de esta segunda etapa del proyecto, situación que los enorgulleció a ellos tanto como a sus tutores.

El Dr. Jesús Lara en su discurso de clausura, explicó la génesis de esta metodología de enseñanza, que se inició con un proyecto que el año 2015 en el Mercado Presidente Ibáñez, y que permite enseñar a leer a adultos con estrategias contextualizadas, el cual fue presentado este año en un congreso de alfabetización patrocinado por la UNESCO en la Universidad de la Santísima Concepción. “Es sumamente importante que para que esta metodología funcione, el proceso de enseñanza debe ser bidireccional y recíproco, primero desde el adulto que supuestamente estás alfabetizando hacia el monitor, y luego desde el monitor hacia el adulto, nunca al revés, puesto que es fundamental conocer y reconocer las habilidades de quienes asisten a estos talleres.”

A su vez destacó el académico que “este sistema de enseña a leer y escribir y por sobre todas las cosas a conocer a la gente en su día a día, es muy significativo y esperamos pueda tener una continuidad para ofrecer algo más concreto. Con mucho esfuerzo lo hemos orientado no solamente a la vinculación con el medio, sino también hacia la investigación que es la propuesta y propósito para el 2017, que esto se pueda concretar creando un centro de investigación para la enseñanza con adultos.”

Hernán Molina beneficiado por el proyecto, indicó que esta experiencia fue “muy grande para mí y mi familia, y ojalá que no se termine esto, que sea una unión más grande para nosotros. Realmente me conmueve esto, ver a estos jóvenes, compartir con ellos, es una alegría.”

Otro beneficiado, Juan Fernández, señaló que “estoy contento porque yo no sabía leer ni escribir, gracias a mi profe Oswin que me enseñó harto, pero todavía me faltó aprender más, gracias por enseñarme a leer.”

Share on: WhatsApp

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Tu opinión es importante

Comentarios