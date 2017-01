La medida comenzó a regir desde el 1ero de enero tras el debate que generó que los carros estuvieran en un espacio público como lo es calle Walker Martínez

Con la medida la calle techada de Walker Martínez volvió a ser una vía de salida a la costanera y ,nuevamente, sirve como estacionamiento

Al parecer el debate entre lo que es el espacio público y lo que son los servicios que se pueden entregar a los visitantes de Puerto Varas llegó a un punto cúlmine tras terminar el convenio que tenía la Agrupación Food Truck Patagonia y la anterior Administración Municipal.

De hecho, en dos ocasiones – durante el anterior concejo municipal 2008 – 2012 – la propuesta de reformulación al convenio que mantenía la agrupación con la municipalidad, fue rechazada por los ex ediles tras las fallidas presentaciones que realizó la ex encargada de turismo, Carol Mc Coll.

Ahora bien, llegada la administración liderada por Ramón Bahamonde, se priorizó la utilización del espacio público como una forma de descongestionar el tráfico vehicular del centro de la ciudad que en ciertas horas es caótico sobre todo en temporada estival, tomando en consideración que calle Walker Martínez es una buena alternativa para tomar la costanera Teobaldo Kuschel.

En este sentido, voz autorizada son los parquímetros, por lo cual, consultamos a Marcelo Cárdenas de D y G Parquímetros sobre la retirada de los food trucks, ante lo cual sostuvo “ahora está más ordenado y menos tacos, por el momento se ve tranquilo, todo ordenado y eso que falta harto movimiento todavía. La gente lo usa como una vía de salida hacia la costanera, además esta calle tiene como capacidad 5 estacionamientos más. De primera estaban desocupados porque la gente no sabía pero a medida que se han ido enterando utilizan el estacionamiento”.

Por el contrario, Gustavo Sandoval propietario de uno de los carros y miembro de la agrupación Food Truck Patagonia explicó “primero que todo está siendo hasta ahora lamentable y desastroso para todos porque la verdad que estuvimos todo el invierno ahí haciendo el aguante, esperando el verano que es la época fuerte. Se nos avisó el día 30 que no seguíamos. En honor a la verdad, nosotros teníamos contrato hasta el día 31 de diciembre, pero existía la esperanza que pudiéramos seguir. Tratamos de juntarnos con la alcaldía, gente de turismo, pero no nos dieron ninguna respuesta y el día 30 se nos notificó que no seguíamos de manera formal”.

Respecto a la cantidad de personas o propietarios que se han visto afectados con la medida de retirar los carros de calle Walker Martínez, Sandoval argumenta “de manera directa son 13 carros, 13 propietarios pero hay mucha gente, por ejemplo, yo tenía a tres niñas haciendo práctica más una persona que iba a trabajar conmigo empezando la temporada estival, ahí son 4 personas”.

En cuanto a si han tenido contacto con concejales y otras personas para ver una nueva alternativa para instalar los Food truck, Sandoval indicó “si tuvimos conversaciones con algunos concejales y tuvieron una súper buena disposición y ganas de apoyarnos pero la verdad que aquí el tema pasa por el Alcalde por lo que entiendo y por eso no estamos”.

Consultado sobre que hará la Agrupación Food Truck Patagonia para entrar nuevamente en funcionamiento, Sandoval precisó “estamos viendo alternativas de otros terrenos, estamos viendo la posibilidad de juntarnos con el alcalde, así que estamos en eso para ver si nos pueden dar una alternativa para instalarnos. Lo más lamentable es que estuvimos ahí tratando de comunicarnos para ver alternativas, pasamos el invierno y justo está época que es la más alta se nos cortan las alas, por último nos hubiesen dejado hasta marzo. Finalmente, el tema que más se alude es el tema del tránsito y yo creo que esa calle cortada o no, inclusive yo creo que si esa calle se abre genera más taco que estando cerrada porque al venir tránsito desde el norte de la costanera hacia el sur y la gente que va saliendo del Licarayén hacia allá genera más congestión. Entonces considero que no es un buen argumento el tema de la congestión vehicular del centro, hay otros temas más relevantes en que se puede enfocar y si se puede ayudar a descongestionar el centro, no sacando los carros de una sola calle. Por otra parte, también hay algunos carros que están funcionando por lo que entiendo (en las cercanías de la plaza) entonces cual es el tema, ley pareja no es dura”.

