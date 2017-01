La postergación o congelamiento impedirá la aprobación de permisos de edificación que superen los 3 pisos o 10,5 metros de altura

Durante la mañana de ayer, en conferencia de prensa realizada en la Sala del Concejo Municipal de Puerto Varas, el Alcalde Ramón Bahamonde, en compañía del Secpla, Ignacio Chávez, dieron a conocer las implicancias que tendrá la medida referente a la postergación en la otorgación de permisos de edificación en la ciudad de las rosas, tras ser publicado el decreto en el Diario Oficial y en El Heraldo Austral.

En cuanto a la medida y sus implicancias, Bahamonde argumentó “si hemos tomado esta decisión no es para restringir o impedir, sino para evaluar con los actores que deciden el futuro de la ciudad que somos nosotros los puertovarinos y no seguir manejados por instancias de esta potestad que tiene el departamento de obras sin consulta previa a quienes son los responsables de su administración, las otorgan indiscriminadamente, si de algo estamos seguros es que queremos proteger la postal de Puerto Varas, queremos proteger la calidad de vida de los ciudadanos que habitan la ciudad. Hay un hecho que no vamos a aceptar, que la plus valía de la ciudad sea aprovechada indiscriminadamente por constructoras que viene a ganarse las lucas a esta parte de Chile y nos dejen el problema a futuro con las complicaciones propias que provoca un plano regulador y la estructura de la ciudad a impactos negativos para el buen vivir. No es otro el objetivo, sabedor de ello, también, las excepcionalidades se dan en cada disposición que se pueda tomar pero con consulta a todos los actores que componemos esta sociedad. Estas no son decisiones que puedan inhabilitar proyectos que sean realmente relevantes para la ciudad, pero si tengan la posibilidad de ser estudiados por todos. Se establece que son 10,5 metros de altura la que determina una prohibición y estamos dados a que si ello fuera necesario y no impactase la calidad de vida tenemos la posibilidad de replantearlo por tres meses con prorrogas que pueden llegar a dos años. Si de aquí a 90 días tenemos resuelto el nuevo plano regulador esto se desvanece por el imperio de la Ley y por la decisión de toda una comunidad que lo que aquí se está planteando es lo mejor para todos”.

A su vez, Ignacio Chávez, Director Secpla, destacó “la restricción está autorizada por el Ministerio de Vivienda, ratificada en el diario oficial, por lo tanto, a contar de hoy día (ayer) es Ley, y las zonas de restricción corresponden a todo el centro de Puerto Varas, costanera y al sector de la primera terraza de Puerto Varas ,es decir, a toda la postal clásica de la ciudad. Referente a la restricción son todos los edificios que sean sobre 10,5 metros que son equivalentes a tres pisos de altura, así también todas las edificaciones que tengan mayor a 50 estacionamientos y que tengan una carga ocupacional mayor a 500 personas, cualquiera de esos usos de suelo o destinaciones serán restringidas por el imperio de la Ley en los lugares que señale anteriormente”.

Sobre el impacto vial y medidas de mitigación de edificaciones que se ubican detrás de la capitanía de puerto y sectores cercanos, Chávez, indicó “si bien es cierto los proyectos están aprobados y tienen sus planes de mitigación realizados, nosotros como municipio siempre podemos hacer alguna sugerencia, modificación o alguna observación a lo que ya se este construyendo. Así también tenemos ya planificados mejoras importantes en la calle costanera, Colón, de manera de ir mejorando el aspecto vial de la ciudad, así como también medidas de gestión que estamos realizando en el corto plazo”.

Finalmente, respecto a si se semaforizará la ciudad en ejes importantes como Colón o San Francisco, entre otros, Chávez argumentó “existe un proyecto que esta presentado, está aprobado pero no tiene financiamiento aún, que lo presentó la unidad operativa de Control de tránsito para la ciudad de Puerto Varas y Puerto Montt por alrededor de $500 millones de pesos donde justamente el plan de semáforos se tiene que implementar, se trata de los ejes más importantes de Puerto Varas como el eje Colón, San Francisco y Costanera”.