En las categorías Sub 15 y 19

Las atletas más pequeñitas del Rosita Novaro, categoría Sub 13, obtuvieron el Segundo Lugar del Campeonato.

Con el auspicio de la Municipalidad de Puerto Varas, DAEM y DIDECO, y el financiamiento del Fondo Deporte, en el Gimnasio Fiscal se disputó la “Copa Inter Regional de Básquetbol Femenino Rosita Novaro”, con la participación de los clubes Collilelcu de Los Lagos, Provincial Osorno, Comunal Llanquihue y las locales del Colegio Rosita Novaro, en sus series Sub 13, 15 y 19.

Según Manuel Peñailillo, Entrenador de la Federación Nacional de Básquetbol y Jefe Técnico de la Rama Femenina del Club Deportivo Escolar Rosita Novaro, el proyecto salió adelante gracias al Fondo Deporte, que fue adjudicado para el 2016 y que se desarrolló los primeros días de enero. Esta Copa comenzó como una forma de experimentar para hacerlo mucho más grande y completo el próximo año.

“Agradecido de toda la gente que creyó primero en nosotros, que viajó de tan lejos. Estos campeonatos no son tan fáciles de organizar, no son cómodos porque generalmente se duerme en villas olímpicas, en colchonetas y no en hoteles. Entonces esta gente es gente de deporte que persigue que sus niñas progresen entonces aceptan este tipo de condiciones que son las que aceptamos todos cuando recibimos alguna invitación parecida”, explicó Peñailillo.

Por su parte Andrés Kappes, el nuevo Encargado de Deportes y Recreación de la Municipalidad, felicitó a las deportistas y realizó un llamado a la comunidad a sumarse a las actividades deportivas de la comuna.

“Me sorprendió gratamente ver tanto niño. Se ven alrededor de unos cien niños, en este caso mujeres, practicando un deporte tan bonito y llama la atención la organización. Todo funcionó muy bien y sorprende gratamente este tipo de campeonatos y lo ideal es que se sigan haciendo muchos más, no solamente en el verano, tenemos todo el año para aprovechar nuestra infraestructura. Así es que esperamos que sean muchos más”.

El nuevo administrador deportivo además realizó el siguiente llamado a la comunidad “a que se acerquen los diferentes clubes deportivos de fútbol, voleibol, básquetbol, entre otros. Además, vamos a hacer talleres dentro del verano para invitar a la comunidad a hacer deporte. Es bonito ver niños haciendo deporte, porque son futuros deportistas de mucho talento, así es que hay que aprovechar eso y los invitamos a usar la infraestructura que tenemos. Y felicitamos a la Sub 15 y 19 que sacaron el primer lugar y la Sub 13 que salieron segundas. Así es que felicitaciones a todas las chicas por un buen logro para Puerto Varas”.

Paula Ruíz es una de las basquetbolistas más destacadas de nuestra comuna que participó en las series Sub 15 y 19 como una manera de foguear su gran talento, según su entrenador. Para ella el básquetbol es una actividad que le ha permitido destacar como Seleccionada Nacional de Básquetbol Sub 15, representando a nuestro país en el extranjero.

La Seleccionada Nacional de Básquetbol, a propósito de la Copa recién ganada, comentó que “este campeonato encuentro que fue súper bien organizado. Las chicas se sintieron muy cómodas porque les dimos mucho afecto para que se sintieran bien. Salir campeonas se siente genial, considerando que es nuestro campeonato y más encima lo ganamos. Muy feliz con la sub 15 y la 19, espectacular”.

El deporte en la comuna está más vivo que nunca y lleno de grandes representantes como los jóvenes que demostraron sus dotes deportivos en la Copa Inter Regional Femenina Rosita Novaro. Según el Encargado de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Puerto Varas, los espacios y recintos están a disposición de la comunidad para desarrollar todo tipo de deportes, que tantos beneficios otorga a nuestras familias y comunidad.