La jornada dominical dejó un saldo de 257 personas aisladas y 131 albergados

Corte de ruta 225 a la altura del sendero El Solitario, Cruce Los Patos y La Ventana, fue el saldo de las primeras horas de una intensa lluvia que provocó deslaves desde el Volcán Osorno y que dejó a 257 personas aisladas y 131 albergados, situación que fue cambiando a medida que se habilitó la ruta.

Por lo anterior, durante la jornada de este domingo, autoridades encabezadas por el Gobernador Provincial, la Onemi y el alcalde Bahamonde se reunieron de emergencia para tomar las decisiones que permitió abrir el camino y rescatar a los más de 40 autos y buses de turismo que estaban varados en la ruta esperando poder salir del lugar. En este sentido, la localidad de Petrohué quedó aislada al igual que una cincuentena de vehículos y cinco buses de turismo, por lo cual, se habilitó preventivamente como albergue la Escuela Petrohué.

Sin embargo, esta no fue la única localidad que sufrió los embates de la naturaleza ya que en la localidad de Las Cascadas, 1.800 personas se vieron afectadas producto de la interrupción del servicio de agua potable que provee el sistema de Agua Potable Rural (APR), producto del desborde del río Blanco.

Ante este escenario, desde la Intendencia de la región de Los Lagos, en base a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile y en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, declaró Alerta Amarilla para las provincias de Osorno y Llanquihue por precipitaciones.

De este modo trabajaron en los sectores afectados personal y maquinaria de Vialidad, con apoyo de maquinaria municipal; Bomberos, CONAF, Carabineros de Chile, personal municipal y equipo de ONEMI Los Lagos.

Por los sucesos acaecidos, a eso de las 19:30 horas de este domingo se llevó a cabo un COE Regional en dependencias de la Tenencia de Carabineros del sector Ensenada, la cual estuvo presidida por el Intendente (S) de Los Lagos, Juan Carlos Gallardo.

En cuanto a la jornada de ayer en el Sector Las Cascadas, las autoridades se reunieron con vecinos de ese sector de la Comuna de Puerto Octay para informar la llegada de camiones aljibes, en apoyo a la ciudanía afectada por las lluvias. En este contexto en el COE de evaluación en Cascadas estuvieron presentes entre otros, la Gobernadora Tabita Gutierrez, la Alcaldesa María Elena Ojeda y el Subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, el Seremi del MOP, Carlos Contreras, entre otros.

Saltos del Petrohué abierto en forma normal

Desde la mañana de este lunes, la ruta y Los Saltos de Petrohué inserto en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, están abiertos en forma normal según confirmó Conaf.

En este contexto, las autoridades regionales del Ministerio de Agricultura inspeccionaron el lugar encabezadas por la Seremi de la cartera, Pamela Bertín; Luis Infante Director Regional de Conaf; Enrique Santis Director regional de Indap y otros personeros de los servicios del Agro.

En este aspecto, Luis Infante Director regional de Conaf Los Lagos, institución que administra las Áreas Silvestres Protegidas del Estado señaló, “tras una reunión del Gabinete del Agro que encabezó la Seremi Pamela Bertín que realizamos en Ensenada, nos dirigimos al sector de Petrohué para inspeccionar el sector. Ya la noche del domingo se había evacuado a toda la gente que no había podido salir de Petrohué producto de la intensa lluvia. Sin embargo, hoy (ayer) ya se abrió la ruta de Ensenada a Petrohué, dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Los Saltos de Petrohué ya están abiertos en forma normal, producto del gran trabajo de maquinaria y personal de vialidad”.

Además la autoridad regional recalcó, “que nuestros guardaparques, como funcionarios de Conaf y visitantes, nadie resultó herido ni lesionado, y eso nos tiene tranquilos. A los minutos de sucedida la emergencia, todas las autoridades regionales nos constituimos y reunimos en Ensenada para dictaminar todos los cursos de acción a seguir por esta emergencia,” finalizó Infante.

Maquinaria municipal de Puerto Varas participó de la normalización de la ruta 225

Tras recibir la alerta temprana de emergencias por parte de Onemi, el Equipo de Emergencias de la Municipalidad de Puerto Varas concurrió a la localidad de Petrohué y convocó al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), para tomar conocimiento en terreno de lo sucedido y realizar las gestiones necesarias, incluyendo la habilitación de la Escuela Ricardo Roth de Petrohué como alberge. Según el Equipo de Emergencias el refugio guareció en total a 131 personas, de las cuales se mantuvieron 25 personas albergadas hasta este lunes.

Ante la emergencia el Alcalde de Puerto Varas Ramón Bahamonde Cea, comentó que en el último tiempo han acontecido hechos sorprendentes en la región. Recordó que hace unos días atrás hubo un pequeño remesón en las nuevas carreteras de Chiloé y estas fallaron. “Acá creo que la planificación y la estrategia en cuanto a la obra de desarrollo de ruta, pienso, en un tono muy personal, no se evalúan con los actores locales. Y eso lo hice saber recientemente en la reunión del COE, planteé mi queja, porque fui comunicado por el Encargado de Emergencias y no fui informado por la autoridad regional. Es por ello que uno debe manifestar su molestia cuando las cosas no siguen su conducto regular”, enfatizó Bahamonde, quien explicó “nosotros hemos actuado con la rigurosidad y con el respeto que se merece la gente que nos visita porque la mayoría son turistas, los que hoy día están afectados. Y estamos dispuestos a colaborar en todo con lo que dispone el municipio”.

Por su parte, el encargado de Emergencias del municipio puertovarino, Cristian Velázquez, manifestó que “cuando se habilitó el albergue con las 131 personas, se comenzó a habilitar la ruta. Cuando llegamos ya se encontraba una motoniveladora de vialidad y sumamos la motoniveladora del municipio para realizar un trabajo en conjunto y que la habilitación se haga de forma mucho más rápida. Gracias a los trabajos que se realizaron, en conjunto con Vialidad y la Municipalidad, ya se logró habilitar la ruta en los sectores que tuvieron suspensión de tránsito, existe control por parte de vialidad. Existe sólo una vía habilitada, pero ya no hay problemas para el tránsito vehicular. Así es que ya retornando a la normalidad luego de la emergencia. Para tener la ruta cien por ciento operativa en el lugar se encuentran trabajando motoniveladoras, excavadoras y buldóceres”.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, en la emergencia se observó que la mayor cantidad de precipitaciones acumulada en 24 horas ocurrió en la pre cordillera, con 94 mm en Ensenada, comuna de Puerto Varas. Dichas características fueron clasificadas en una tormenta cálida, ya que el fenómeno estuvo asociado a una masa de aire frío polar. Adicionalmente la precipitación fue particularmente intensa en la precordillera.

Gobierno continúa despliegue por aludes en Petrohué y Cascadas

Juan Carlos Gallardo, Intendente (S) destacó el trabajo realizado para retomar la conectividad en donde “el último punto estuvo despejado a las 23.30 hrs de la noche (domingo)”, en tanto que sobre los albergados en Petrohué “la mayoría de ellos pudieron salir el domingo sin embargo, hubo 31 personas que se quedaron en el albergue dispuesto, a quienes les llevamos raciones de combate, agua mineral y también asistencia médica para que pudieran pasar la noche de mejor manera, como ha ocurrido y ayer en la mañana ya ellos han hecho abandono del albergue rumbo a Puerto Varas, la situación se está normalizado, dado que la condición de tránsito se ha mantenido durante todo el día y personal de vialidad está trabajando allí para normalizar esa ruta en un 100% “ indicó el Intendente (S).

En el caso de Cascadas en la Comuna de Puerto Octay, funcionarios de Gobierno llegaron a reunirse con la comunidad y constatar en terreno los daños dejados por la salida de su cauce que experimentó el Río Blanco, por lo que la noche del domingo hubo que evacuar en forma preventiva a una cincuentena de vecinos, “el domingo se tuvo que proceder a generar los albergues para poder sacar a la gente de sus hogares por una cuestión de precaución, situación que ayer se estaba normalizando del punto de vista que la mayoría de ellos pueden volver a sus casas sin mayores problemas, en el caso de la casas también los daños son menores, lo más importante acá ahora es trabajar para intervenir de nuevo el curso del río, por eso estamos acá con nuestros equipos de la DOH de obras públicas, de la Onemi, con el apoyo siempre del municipio y de la gobernación para poder trabajar y esa es una tarea inmediata y prioritaria y la aún más prioritaria es poder asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, dado que aquí en este sector tenemos una APR que son 432 arranque, es decir, 432 familias aproximadamente que han quedado sin agua potable por lo tanto acá mientras se evalúa la situación de tal manera de restablecer el agua potable a la brevedad, nuestro compromiso como gobierno a través de ONEMI es asegurar con camiones aljibe el abastecimiento de agua para consumo humano de forma permanente durante el tiempo que sea necesario” finalizó Gallardo.