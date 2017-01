Los dichos del parlamentario dicen relación con cargos que no cuentan con titulares en el Gobierno Regional

Como un daño a la región, calificó el diputado Felipe De Mussy, el hecho de que aún haya cargos regionales sin sus autoridades titulares. Tales son los casos de la Seremia de Justicia; Dirección de Sernac; Agencia Calidad de la Educación y Senama.

A juicio de De Mussy esta es una situación dañina que da una señal de que el Gobierno va de salida sin rumbo, a la deriva. “Con respecto a la gran cantidad de cargos sin ocupar a nivel regional yo creo o tiendo a pensar que se debe nuevamente a diferencias y peleas internas políticas por ver de quien son los cargos. Yo creo que eso le hace muy mal a la política porque en vez de buscar a los personeros idóneos, buscan tal vez que el personero tenga un color político de un partido específico. Por otro lado, creo que hoy en día hay muchos profesionales que no están interesados en entrar a trabajar al Gobierno porque ven que este es un Gobierno sin rumbo, que ya va a la deriva y que le queda poco tiempo, y yo creo que justamente eso es algo que deben estar pensando mucha gente que quizás le han ofrecido los cargos y que tal vez no tienen interés por lo mismo, ser parte de un mal Gobierno la verdad es que no hay muchos que estén interesados” sostuvo el parlamentario gremialista.