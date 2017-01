El parlamentario PS señaló que un grupo de funcionarios del Gobierno regional han obtenido suculentos ingresos a través de cometidos funcionarios “truchos”

El diputado PS, Fidel Espinoza, solicitó la tarde de este martes a través de la Ley de Transparencia el Informe completo de la Auditoría Interna del Gobierno regional de Los Lagos, que habría detectado una serie de irregularidades en el pago de viáticos y cometidos funcionarios irregulares de parte de un grupo de funcionarios de dicho aparato estatal.

“Con sus actos enlodan el trabajo abnegado de gente honesta que trabaja en el servicio público. Acá se inventaban cometidos funcionarios, pedían viáticos por una semana en terreno e iban dos días. A través de los aparatos GPS instalados en los vehículos estatales habrían sido descubiertos”, indicó el parlamentario.

Para el diputado es importante que quede claro que “esto no se soluciona con que los involucrados devuelvan la plata. Acá deben adoptarse las más drásticas sanciones y en el caso de aquellos que reincidieron en la mala práctica por largo tiempo deben ser desvinculados del aparto público. Por ello, no comparto con que se pretenda establecer solo un sumario. Acá debe actuar la Contraloría y el Ministerio Público de manera paralela. Hay actos constitutivos de delitos”, estableció Espinoza, quien lanzó sus dardos contra el Jefe de Administración de Finanzas del Gobierno regional, Daniel Olave. “Resulta que cobra mes a mes una cifra millonaria incluyendo una asignación de función crítica y antes sus ojos, los funcionarios hacían lo que querían. Tiene que asumir sus responsabilidades políticas. Su cargo es de confianza política y permitió que se robara a diestra y siniestra aprovechándose de sus continuas ausencias a su puesto de trabajo”, sustuvo el Diputado quien agregó “seguro muchos me criticaran por la denuncia que estoy realizando, pero quiero decirles a aquellos críticos, que jamás permitiré ni callaré ante faltas a la probidad de este tipo, ocurran en el aparato público. No fiscalizo solo a los del otro lado, sino soy más exigente aún con el propio Gobierno”.

Finalmente el Diputado sentenció que confía en que el Intendente no permitirá este tipo de actos y adoptará drásticas sanciones.

Share on: WhatsApp

Relacionado

Tu opinión es importante

Comentarios