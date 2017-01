Además se discutió sobre plan piloto calle San Pedro, compra camiones recolectores y aporte a academia de música para gira

Concejal Aburto volvió a cuestionar compra de auto para alcalde y de nuevo mobiliario para la oficina del Jefe comunal.

Durante la tarde de este martes se llevó a cabo el concejo municipal de Puerto Varas ocasión en que nuevamente se tomo la primera parte de la cita la compra del nuevo vehículo del Alcalde, además de la suspensión de otorgamiento de permisos de edificación, plano regulador, aporte a la academia de música, entre otras temáticas.

Respecto a la compra del nuevo vehículo, el Jefe Comunal indicó a los ediles que “no hay nada incorrecto” ya que se hizo luego que se aprobará una modificación presupuestaria – que consta en acta – la cual incluía la compra del móvil. Sin embargo, algunos ediles como Cortés y Aburto solicitaron el audio que en su momento realizó Jacqueline Werner sobre el tema. Ahora bien, casi la totalidad de los concejales puso paños fríos al tema, salvo el Concejal Javier Aburto, quien le indicó al Alcalde Ramón Bahamonde que “quisiera manifestar ante este concejo y la comunidad en donde usted dice casi todos los días a los medios de comunicación que esta municipalidad está en quiebra, usted se da el lujo y el gustito de gastar $18 millones de pesos siendo que hay un vehículo que está en muy buenas condiciones (vehículo del alcalde anterior) en la Hyundai, estuve presente allá y el ingeniero a cargo de mantención nos dio a conocer el vehículo y tan solo tiene que llevar la orden de compra para retirar ese móvil y creo que es impresentable, como es impresentable también, si estamos en quiebra, cambiar el mobiliario de la oficina del alcalde. Creo que esas son señales de austeridad que no estamos dando Sr. Alcalde, creo que hoy queremos trabajar junto a usted pero con estos lujos que nos estamos dando no vamos a llegar a ninguna parte, en eso yo no voy a estar de acuerdo ni voy a respaldar tan mala decisión que ha tomado usted Sr. Alcalde … así como usted se da el gustito y el lujo, no da ni siquiera las mínimas herramientas para que los concejales podamos cumplir con nuestra función”. A este emplazamiento el Alcalde Bahamonde sostuvo “me voy a reservar mi opinión Sr. Concejal con la tranquilidad y conocimiento que me da el tiempo de respetar cualquier posición que se pueda emitir que es de carácter personal y que están alejadas de la realidad…”. En el mismo punto y como una forma de zanjar el tema, el Concejal Marcelo Salazar solicitó que se entregue un documento afirmando lo que se dice y que emane desde la Unidad de Control del municipio. A esto la concejala Rosa Benavides sostuvo que la propuesta se realizó en la segunda reunión del actual concejo municipal y que la compra del vehículo se realizó por la modificación presupuestaria que data del 20 de diciembre. Por su parte, el edil Luis Becerra, indicó “me sumo a lo que dijo Marcelo de poder tener un argumento desde el punto de vista del Departamento de Control para mayor respaldo de la decisión que se ha tomado”.

Posterior al debate de la adquisición del nuevo vehículo del Alcalde, expuso ante el Concejo Municipal el director Secpla, Ignacio Chávez y el asesor urbanista, Andrés Saldivia, quienes se refirieron al congelamiento de permisos de edificación en altura y el plano regulador, respectivamente. Sobre este último punto, el Director Secpla indicó “el plano regulador fue iniciado en enero de 2015, tiene un valor aproximado de $74 millones y fracción y está a cargo de la consultora Surplan y hasta el momento se ha pagado un 33% de estos 74 millones en dos etapas de pago. Se cumpliá la etapa de diagnóstico, de anteproyecto, corresponde la fase del proyecto propiamente tal y la fase de sanción administrativa”.

Por su parte el asesor urbanista, Andrés Saldivia manifestó “que las áreas que están incorporadas en este estudio son Puerto varas y tiene que ver con la actualización del plano regulador que data de 1990 y ha tenido algunas enmiendas en todo este periodo que aún está vigente. Luego la declaración de vivienda urbana de 1995 del área de nueva Braunau y la incorporación del área de Ensenada a la regulación de este plan. En este momento nos encontramos en el inicio de la etapa 4 que es la etapa del proyecto, siendo la etapa 3 la más compleja, anteproyecto … La etapa 5 es la etapa del proceso de administración y tenemos que contar con la aprobación del Concejo en pleno para dar inicio al proceso de aprobación ….”. Sobre las hectáreas que se incorporarán al nuevo plano regulador , Saldivia explicó “es súper importante mencionar que en términos urbanos el plan regulador vigente tiene un área de 546 hectáreas y el plan regulador comunal en estudio amplia esa área a 1700, o sea tenemos una diferencia de 1200 hectáreas. Sin embargo hay una cantidad de superficie de áreas parcelarias en hectáreas viales exteriores que ya están con proyectos que en su sumatoria alcanzan alrededor de 400 hectáreas, o sea estamos hablando de un total de 950 hectáreas reales que tienen influencia sobre la ciudad, por tanto la diferencia real de áreas, llamémoslas de extensión o áreas urbanizables son de 840 hectáreas, no estamos triplicando la superficie sino que es un poco menos del doble …”.

Finalizada la exposición de los avances del Plan regulador, el Director Secpla manifestó que se logró sacar la aprobación técnica del proyecto para adquirir dos camiones recolectores de residuos domiciliarios que alcanzan un valor de 262 millones de pesos, convenio de mandato que firmó el alcalde Bahamonde restando la firma de convenio de mandato del Intendente, la toma de procedimiento de Contraloría, la publicación, entre otros trámites administrativos para la posterior puesta en marcha del servicio. Con esto a inicio del segundo semestre, se sumarían estos dos camiones por lo que serían dados de baja dos camiones uno del año 1993 y otro de 1999.

En este contexto, el edil Luis Becerra aprovechó la instancia para consultar sobre los tiempos en que estará vigente el plan piloto de calle San Pedro. A esto Andrés Saldivia, respondió “el proyecto piloto transformaba un lugar usado por los vehículos en un 65% dar vuelta esa ecuación y que se transforme en un 65% de espacio utilizado por las personas. El plazo de cierre autorizado por la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones es hasta el 31 de marzo. Por plazo de lo que está estipulado como etapa experimental son 4 meses y esa fecha se cumple a fines de enero. Nosotros partimos a fines de septiembre con la implementación”. A esto el Alcalde Bahamonde agregó “que quede claro que lo que se presenta allí es el estudio de una zona que es impactada por los vehículos versus favorecer lo peatonal, pero en la tarde discutimos este tema porque hay otros elementos que lamentablemente no se conjugan en estas visiones que se han experimentado en otros países, dentro del plan piloto somos la tercera ciudad de sudamérica, pero conversando este tema y la visión que cada ciudadano puede tener va a ser objeto de una revisión ciudadana y el análisis de carácter técnico y administrativo porque colocaba como ejemplo a quien dirige esta obra, qué sucede si hay un incendio en el sector, dramática la situación, es por ello que tenemos que tomar a buen recaudo toda esta experiencia vivida porque en este instante podemos salvar las situación porque este mobiliario puede ser removido, pero si lo hacemos en términos definitivos nuestra visión debe estar avalada por la experiencia propia de una ciudad que se ha construido en su casco histórico con madera principalmente, tenemos que estar precavidos en nuestra opinión … y esos temas vamos a ponerlos en tela de juicio una vez terminada y evaluada esta suerte de experimento …”

Tras la exposición de estas temáticas, fue aprobada por parte del Concejo Municipal la entrega de $1.200.000 pesos para el arrendamiento de un bus para la Academia de Música y de este modo cumplir con su agenda de presentaciones, moción en la que el Concejal Aburto se abstuvo argumentando que el tema no se encontraba en tabla.

Luego se debatió sobre la asignación de bienes nacionales de uso público por parte de los comités habitacionales para continuar con todos los trámites correspondientes y que dicen relación con el nombre de algunas calles o pasajes de esos complejos habitacionales. En este punto el alcalde Bahamonde indicó que “este es un acuerdo que se sostiene desde hace muchos años por el concejo municipal en donde los habitantes del sector tienen el privilegio de presentar al concejo municipal el nombre de las calles donde ellos quieren vivir”. Al respecto el Concejal Becerra sostuvo “hay nombres de pasajes que se repiten en distintas etapas, por ejemplo Brisas de Puerto Varas 4 en el Comité Alegría del Hogar hay un pasaje que se llama Luis Huidobro que después en el Comité de Vivienda Presidenta Michelle Bachelet 1 en el pasaje 12 tiene el mismo nombre. La otra duda que tengo es que hay un pasaje que en el Comité de Vivienda Michelle Bachelet 3 tiene el nombre de Manuel Rivera y tengo entendido que tiene una calle con su nombre en Ensenada, entonces no se si puede en una misma comuna tener el nombre en dos calles. Tampoco sé si estas propuestas de nombres se han socializado con todos y todas los que son parte de esos comités”. Sobre el particular fue el jefe Comunal quien argumentó “estoy absolutamente de acuerdo que en la comuna no pueden existir dos calles con el mismo nombre”. Asimismo, Rosa Benavides expuso que “quisiera observar el nombre de personas que no corresponden a la zona nuestra como Gladys Marín, Luis Espinoza, Manuel Rivera y Beatriz Huidobro y me parece que las alternativas que presentan pueden ser las opciones siguientes para no poner estos nombres”. A esos argumentos se sumaron a la objeción de los nombres de esas calles los ediles Cortés, Salazar, Aichele y Aburto. Tras los argumentos, Bahamonde explicitó “yo tampoco estoy de acuerdo con los nombres que aquí se están ventilando, yo no se quien es Tatiana una artista de 1947, Pedro Laurent, hay otros personajes como Carlos Muñoz no se quien es … yo creo que aquí ha habido un manejo absolutamente instrumentalizado y donde participaron muy pocas personas y me sumo a lo que planteaba el concejal Becerra respecto a que quizás ni los propios vecinos saben el nombre de las futuras calles donde van a vivir”. Finalmente, los nombres fueron rechazados o desestimados por la unanimidad del cuerpo colegiado ya que se buscan nombres con identidad de la ciudad de Puerto Varas. En puntos varios en Concejal Becerra solicitó a la administración la entrega de un informe de los juicios y demandas que tiene el municipio durante el 2016, saber quienes demandan y el estado actual de las causas. Lo otro, dice relación con la licitación de la auditoria al municipio, ya que según Becerra “la Ley establece 120 días para que uno como concejo pueda tomar el acuerdo y llamar a la licitación, y me preocupa los aspectos técnicos de esta auditoria”.

Al respecto, Bahamonde expresó que durante la 1 sesión de febrero se entregará el detalle de los juicios y demandas que afectan al municipio.

A su vez, el Concejal Aichele solicitó que la Directora de Dideco informe sobre los programas que se llevan a cabo, los funcionarios que actualmente trabajan en esas dependencias del municipio, en definitiva tener claro el funcionamiento de ese importante repartición municipal. Asimismo, el edil Aburto, pidió “que las actas lleguen 72 horas antes de la sesión”, a lo cual agregó que se toque en el próximo concejo las herramientas para los concejales (secretaria/o y oficinas). Sobre el particular el alcalde Bahamonde señaló “hay un compromiso que este tema lo vamos a tratar en marzo, eso ya se discutió”.

Por otra parte, el Alcalde dio cuenta que se contratarán nuevos inspectores municipales tanto para la ciudad como para el sector de Petrohué. Finalmente, Aichele y Salazar hicieron hincapié en el comercio ambulante y las fiscalizaciones a buses informales. Cabe señalar que la nueva sesión de Concejo se llevará a cabo hoy a contar de las 18 horas.