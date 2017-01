El parlamentario gremialista se refirió a temas de contingencia como la elección de gobernadores regionales, la elección interna de la UDI y su eventual repostulación a la cámara de diputado.

Hace un par de días el Diputado Felipe De Mussy visitó nuestro medio para referirse en extenso a diversas materias como la elección de los nuevos Gobernadores regionales, su eventual respostulación a la cámara y la instalación de las nuevas administración comunales.

-Como ha visto la instalación de los nuevos gobiernos comunales y de los que obtuvieron continuidad en el Distrito que representa?

Con respecto a los nuevos gobiernos comunales me atrevo a decir que en general se ve una intención de desempolvar todos los errores, todas la cosas irregulares que pueden haber en administraciones anteriores y ordenar a casa, lo veo en Puyehue, Puerto Octay, Frutillar y también en Puerto Varas y yo creo que eso es algo positivo. De ahí, pasar a la acción, yo lo espero ver, hay muchos municipios que han pedido la intervención de la Contraloría, en otros es necesario realizar algunas auditorías externas o estas auditorías forenses y yo espero que eso avance. Pero lo importante es que cuando la Contraloría o las empresas que hagan las auditorías y entreguen un informe, finalmente esos informes se utilicen para tomar las acciones pertinentes.

-En ese sentido una de las comunas importantes es Puerto Varas, cómo ha visto la instalación de la administración de Ramón Bahamonde frente a los despidos masivos, el mismo alcalde hizo una denuncia en el Ministerio Público, entre otros

Con respecto a los despidos masivos es algo común que se haga en los cambios de administraciones, a mi personalmente no me ha llegado ninguna denuncia de algún trabajador municipal y yo espero como lo dije en el último cambio de administración, espero que realmente se saque a la gente que corresponda que no siga trabajando, sea porque no es de confianza o como lo ha dicho Kathy Barriga en el caso de Maipú, que sean trabajadores fantasma que no me cabe duda que existen en algunos municipios. Por ese lado espero que se haga de la forma correcta y en el caso que hayan denuncias, yo espero que la Contraloría se pueda referir a esos casos. Con respecto a la denuncia de la nueva administración con respecto a hechos de la administración pasada (Berger), yo creo que si es que hay antecedentes tiene el derecho y el deber de hacerlo, por lo tanto, espero que sean denuncias bien fundamentadas y que los tribunales correspondientes puedan definirlo, investigar y condenar en el caso que corresponda. Ahora lo que a mi me gustaría es que ojalá esta administración sea igual de rigurosa con todas las denuncias y con todas las demandas que existen a favor del municipio, y en eso sabemos que existen estas nuevas denuncias sobre la administración anterior y sabemos que existen denuncias sobre la última administración del alcalde Bahamonde, y ese es un juicio que sigue pendiente y espero que el municipio tenga la responsabilidad de seguir al pie del cañón con todas las denuncias y todas las querellas que existan que vayan a favor del municipio, sin importar la persona que pueda verse perjudicada.

-Respecto a los municipios o las administraciones que siguen con continuidad, imaginamos que es importante la labor que fue respaldada con la reelección del Alcalde de Los Muermos y Fresia, por ejemplo

La verdad que Emilio González lleva bastante tiempo y ha hecho un buen trabajo en Los Muermos y la izquierda por algún motivo nunca ha levantado un candidato muy fuerte. Respecto a Fresia, yo me alegro mucho que haya salido Rodrigo Guarda y hay algo que a mi me gusta recalcar mucho que es que él es un caballero, que no siempre en política se ve y yo creo que es algo importante, y lo segundo que es una persona buena que está tratando de hacer muchas cosas. Finalmente le ganó a un ex alcalde y no me cabe duda que con el nuevo concejo municipal va a seguir trabajando para sacar proyectos importantes, por ejemplo, solucionar el problema de la planta de tratamiento de aguas servidas de Parga que quedó a medio terminar y en donde la gente tiene que vivir con olores que son realmente tóxicos todo el año.

-Bueno, también lo hemos visto bastante inmiscuido en el municipio de Puerto Octay que cuenta con nueva alcaldesa, María Elena Ojeda

Yo creo que una de las comunas de mi distrito más complicada en términos de administración y por ende en menor desarrollo social de su comuna es precisamente Puerto Octay. Desgraciadamente el alcalde saliente tenía una enfermedad que inclusive lo llevaba a apoyarse en un equipo de asesores que no sé si eran los más idóneos, y en base a eso yo creo que Puerto Octay es una comuna que tiene cosas bastante complejas que se tienen que investigar. María Elena Ojeda también ha pedido que Contraloría desarrolle una investigación, ella tiene la capacidad y la energía de llevar a juicio en el caso que corresponda en temas penales y obviamente en juicios de cuenta y sanciones en términos de sumarios en los casos que corresponda.

-En ese sentido se ha hecho alusión a la licitación del Hotel Centinela, ¿qué nos puede señalar sobre aquello?

Es una licitación bastante extraña ya que todo el mundo sabe que muchas veces en las bases de licitaciones los municipios a veces muñequean para entregarle una obra a una empresa determinada, ahí hay muchas malas lenguas en lo que pasa después de eso, que entregan recursos por debajo y son cosas que tienen que investigar y cuando uno tiene antecedentes tiene que hacer las denuncias. En base a eso había una licitación muy extraña en la cual las bases de licitación eran rarísimas, llegó un solo oferente, e inclusive el oferente incluía cosas que no aparecían en la licitación, entonces de alguna u otra manera habían indicios que había algo extraño. A mi me llegó una denuncia ciudadana e hice una denuncia en Contraloría y también María Elena Ojeda la hizo en la instancia correspondiente, y espero que esa adjudicación se esté analizando y se pueda revertir para hacer una licitación abierta y que el municipio de Puerto Octay pueda elegir entre las mejores opciones y que el proyecto sea atractivo para seguir desarrollando el turismo.

-Llevándolo a temas de la UDI, que le pareció la elección de presidente provincial y que el Diputado Bellolio no pudo derrotar a Van Rysselberghe en la presidencial de la UDI?

A nivel nacional se terminó dando lo que era más lógico, yo creo que Jaime (Bellolio) y toda la gente que estábamos atrás la teníamos cuesta arriba porque éramos los que veníamos a desafiar si se puede decir así, y yo creo que para bien o para mal la UDI sigue siendo la UDI de siempre, hay mucha gente de mucha edad o de mucha trayectoria y dentro de la UDI sigue habiendo mucho partidario de la derecha dura, y yo creo que de alguna manera volvió a verse en una elección democrática de las bases y eso hay que rescatarlo. En lo distrital se dio una elección entre dos personas con las que yo he trabajado como Ariel Guzmán y Andrea Tarzijan, y fue una elección bastante estrecha en la cual ganó Tarzijan por un voto y ahí estaré apoyando en la gestión de todos.

-Este es un año clave en elecciones de Cores, diputados y presidencial, en el caso suyo y con este redistritaje se repostulará a Diputado?

Hasta octubre, noviembre, del año que se fue yo estuve enfocado en las municipales y estoy feliz porque creo que tuvimos un excelente resultado, en donde de haber pasado de tres alcaldes de nuestro sector a seis en nueve comuna es realmente un logro importante. Yo en este minuto acabo de ser papá por tercera vez, y también estoy preocupado de hacer bien la pega en el distrito como a nivel nacional en las comisiones. En este minuto estoy a cargo en la oposición de las pensiones y espero aportar mi granito de arena. Con respecto a si seré candidato es algo que tengo que ver en su debido tiempo, pero lo que más me importa es hacer bien la pega. El famoso redistritaje viene de una mala Ley, la NM utilizó no mas binominal para hacer un traje a su medida. Hoy en día, tengo datos duros de ciertos distritos nuevos que son burdos.

-¿Su postura frente a los nuevos gobernadores regionales y esta eventual votación que habría en octubre?

Yo estoy a favor que se elija a un buen Intendente democráticamente, si tú me dices que solo se hará una descentralización política como un saludo a la bandera, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hacer una cosa así no es cualquier proyecto de Ley y algo positivo es que nos se va a hacer la elección hasta que no se apruebe la Ley de transferencia y competencias, lo cual es positivo. La gran pregunta es cómo va a venir la Ley, cuáles serán las atribuciones y responsabilidades de ese nuevo Gobernador regional.

-¿Finalmente para usted que forma parte de la cámara de diputados no es un hecho menor que en Marzo un diputado de este distrito, independiente a las diferencias que puedan tener, como lo es Fidel Espinoza asuma la presidencia de la Cámara?

Yo creo que siempre que haya gente de regiones en puestos importantes es positivo en el Congreso, por ejemplo. Con respecto a lo del diputado Espinoza hay un acuerdo y eso tiene que votarse en marzo y si finalmente es presidente de la Cámara espero esté a la altura, con una cámara que tiene que lidiar con una cierta cantidad de problemas con la ciudadanía, así que espero por el bien de Chile y el Congreso que si es presidente, esté a la altura.