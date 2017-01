Adquisición de vehículo nuevo para el jefe comunal, juicio por cobro de multas e intereses del fondo común municipal y conformación del Cosoc marcaron la jornada

Tras asumir el nuevo concejo municipal de Puerto Varas, encabezado por el Alcalde Ramón Bahamonde, durante el mes de diciembre se vio en las sesiones realizadas una mancomunión bastante fluida entre el jefe comunal y los ediles Aichele, Aburto, Becerra, Cortés, Benavides y Salazar.

Sin embargo, tras la llegada del nuevo año y durante la primera sesión del concejo municipal la tranquilidad con que se desarrollaban las primeras sesiones se vio empañada luego que los ediles no aceptaran la aprobación de la tabla anterior en donde se señalaba – información obtenida tras conversar con un concejal – que el actual concejo comunal aprobó la adquisición de un nuevo vehículo para uso del alcalde, esto tras los dichos del Alcalde Bahamonde en el primer concejo municipal extraordinario desarrollado en el mes de diciembre – nota publicada el 15 de diciembre – en donde el jefe comunal manifestó que no existía vehículo a disposición del Alcalde. En ese sentido, en aquella sesión el alcalde otorgó la palabra a Jacqueline Werner quien explicó en su momento desde donde se obtendrían los recursos para la compra del vehículo ante la compleja situación económica que vive actualmente el municipio local.

No obstante, fue Rosa Benavides quien puso el tema a la palestra a lo cual se sumaron la totalidad de sus colegas, quienes rechazaron el acta que afirmaba la aprobación del concejo para adquirir el nuevo móvil para el Alcalde. Dicha situación provocó el malestar del Alcalde Bahamonde quien señaló a los ediles que “me llama profundamente la atención que los seis concejales rechazaran el acuerdo. Una cosa es el rechazo como lo hizo categóricamente la concejala (Benavides) y los demás se sumaron. Posteriormente viene las aclaraciones que en el concepto de tener los documentos a la mano, donde tienen los antecedentes, por qué no se consultó al alcalde? porque lo podríamos haber aclarado perfectamente en términos previos porque el acta ustedes la reciben previamente. Me llama la atención que esto se presente en pleno concejo y en definitiva si se revisa el acuerdo, le pido al Administrador (municipal) que retire el auto y lo guarde porque yo no lo podría mover en este instante y tengo que utilizar mi auto particular y esto se tratará en la próxima reunión … quiero que conste en acta que de alguna manera el concejo municipal tiene que hacerse responsable de los gastos que le ha demandado al alcalde el tener que movilizarse por no tener un móvil”.

Esta última afirmación del Alcalde Bahamonde fue refutada por el concejal Javier Aburto quien le indicó al Jefe Comunal que “señor Alcalde con respecto a lo mismo, hay un móvil disponible para la alcaldía que lo está esperando en el taller, así se nos ha informado, por lo tanto tiene que hacer uso de ese vehículo Sr. Alcalde”. A esto Bahamonde, respondió “Sr. Concejal en la reunión anterior le manifesté abiertamente que las opiniones de carácter personal el alcalde no las va a responder, lo que usted haya escuchado no es mérito de que exista responsabilidad administrativa sobre esos hechos”.

En cuanto a la demanda presentada por el anterior concejo municipal en contra del actual Alcalde Bahamonde, además de Carrión y Fernández, por el concepto de cobros de multas e intereses a partir del no pago del Fondo Común Municipal de los años 2008 y 2009, causa que se encuentra en el Juzgado de letras de Puerto Varas, fue el propio alcalde quien señaló, sobre el cobro de honorarios que realiza el abogado que lleva la causa, que “dentro de la correspondencia recibida en el punto 2.3, hay una carta de un abogado respecto a un juicio, esos antecedentes fueron emitidos al Contralor regional, posteriormente él indicó hacer la presentación a la Contraloría en términos oficiales y mientras no se pronuncie la Contraloría la municipalidad no va a emitir ningún juicio al respecto …”. Sobre ese punto la concejala Rosa Benavides acotó a modo de consulta si “el poder dilatar el pago al abogado que demanda por daño patrimonial por parte de la autoridad administrativa por la no cancelación del fondo común municipal, ¿el no pago de este abogado le traería al municipio algún daño?”. A esto Bahamonde respondió “en lo absoluto, porque está en manos de la Contraloría además hay otros antecedentes que no es dable entregarlo en términos públicos”. Sobre el mismo punto, el Concejal Renato Aichele indicó “Sr. Alcalde sobre le punto 2.3 yo solicito con acuerdo del concejo que se nos entregue mayor información respecto a este caso a los concejales”, a esto Bahamonde respondió “mientras esté en manos de Contraloría nosotros no podemos emitir ningún juicio, porque ellos nos solicitaron que se entreguen los antecedentes a Contraloría …”. Sin embargo, Aichele sostuvo: “Sr. Alcalde yo no estoy de acuerdo, creo que este es un caso en que en el fondo usted y su equipo de trabajo se debiera inhabilitar y debería dejar que el concejo se haga responsable de seguir el procedimiento indicado”. A este emplazamiento el Jefe Comunal puntualizó “el pronunciamiento único no tiene potestad el concejo de inhabilitar al alcalde… Lo que demanda nuestra responsabilidad en términos jurídicos lo estamos haciendo bajo el marco estrictamente legal y si hay un pronunciamiento emana de la Contraloría y de los tribunales de justicia y eso los estamos haciendo con completa responsabilidad por los actores involucrados en estos hechos y le aseguro que nosotros vamos tras la verdad y no estamos escondiendo ni tapando nada”. A esto nuevamente Aichele enfatizó en que “lamentablemente al ser un caso en donde usted se ve involucrado yo solicito que todos los antecedentes sean conocidos y votados por el concejo municipal de Puerto varas”. Finalmente, Bahamonde puntualizó que “la Contraloría con su equipo legal va a emitir un pronunciamiento respecto a estos hechos porque hay cosas gravísimas detrás de esto, y no lo podemos hacer público porque no tenemos la certeza jurídica que va a ser la Contraloría respecto a esta situación”. Asimismo, Marcelo Salazar solicitó una reunión para conocer sobre el tema, a lo cual Bahamonde indicó que el tema está en Contraloría. Por su parte, Luis Becerra solicitó al Alcalde que “me gustaría ver la posibilidad de tener un informe de parte del equipo jurídico de la municipalidad de cuántos son los juicios que actualmente tiene la municipalidad, han sido demandados en los tribunales laborales y civiles … cuánto del presupuesto municipal se pudiese ver perjudicados ya que no todos los juicios van a ser favorables a la municipalidad … Yo le solicitó y en el tiempo que se maneje que se evacue ese informe para que lo conozcamos todos los concejales”. En este punto Bahamonde sentenció “día a día van llegando nuevos juicios a la municipalidad, no tenemos la certeza , ni el número, ni las causas, ¿por qué? Porque los abogados que estaban a cargo de la administración pasada no entregaron ningún antecedente a la actual administración, entonces mal podríamos evacuar un informe … no sabemos ni en que tribunal están presentadas, lo único que podemos adelantar es que en la medida que vayan llegando vamos a ir informando …”.

En cuanto a la instalación del Consejo Comunal de la Sociedad Civil, COSOC, y los procesos que aún faltan para ver concretada esa instancia legal, Bahamonde indicó tras la consulta de un edil que “esa instancia esperamos constituirla en el mes de marzo en adelante por las situaciones propias de la instalación de la administración …”.

Cabe señalar que los próximos concejos se realizarán el próximo martes 17 y jueves 19 del presente mes.