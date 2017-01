El pasado 1 de enero a las 7 de la mañana un auto quedó varado en la escalera del Pasaje Ricke, seguramente, porque al ingresar por calle La Paz y avanzar hasta el final se encontró con el amplio pasaje y el conductor dobló a la derecha- quizás con la idea de dirigirse al centro- sin saber que se estaba enfrentando a una calle sin salida, mejor dicho, a una serie de escalinatas que impedirían el paso del vehículo.

Esto no es primera vez que ocurre, el año pasado en temporada de verano, también se produjo el mismo incidente, y al consultar con los vecinos del sector nos indicaron que este hecho es más frecuente de lo que se piensa. “Antes era mucho más frecuente- nos comentó una vecina -, y ocurría varias veces a la semana, incluso hubo un auto que bajó todas las escaleras una vez, porque antes no había los maceteros grandes en el medio que impedían el paso. La verdad es que mis papás llegaron a vivir acá en el año 1997, o sea, hace 20 años que este problema no tiene solución, porque no hay ningún letrero que advierta a los conductores. De hecho el único letrero que hay está a la entrada de calle La Paz y nadie lo ve”.

Importante sería que las autoridades pertinente tomaran cartas en el asunto y se instalara la señalética adecuada para impedir que estos incidentes, que hasta el momento son hasta jocosos, se conviertan en un hecho que lamentar.

