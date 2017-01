Iniciativa Financiada por Fundación Futuro

Experiencia invita a profesores a utilizar la ciudad como sala de clases

Desde el 2007, más de dos mil profesores han sido capacitados en el programa de Fundación Futuro: Pasantía Cultural “La ciudad, un espacio educativo”, que busca relacionar los contenidos de las asignaturas con la ciudad donde se vive. Anteriormente estos viajes patrimoniales se han realizado en Arica, Iquique, La Serena, Santiago, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Esta vez es el turno de Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue, Puerto Montt y Chiloé. Son 42 profesores seleccionados –de los 356 que postularon a esta 19º pasantía– de todo Chile para conocer la zona.

“¿Qué sentido tiene convocar a los profesores de Chile a visitar Frutillar, Puerto Varas, la costanera de Puerto Montt y la mágica Isla de Chiloé? Mucho. Allí nos encontraremos con personajes, platos típicos, tradiciones, mitología y dolores que nos hablan de nuestra propia historia, con todas sus epopeyas y miserias a cuestas”, señaló Magdalena Piñera, directora ejecutiva de Fundación Futuro.

En una reciente conferencia en París, Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, fue preciso y certero en su diagnóstico: “El problema de la educación es que los alumnos son del siglo XXI, los profesores del XX y la sala de clases –no en cuanto a su infraestructura, si en cuanto a su espíritu– sigue siendo del siglo XIX.” Y tiene mucha razón. Hoy para atender a estudiantes del Tercer Milenio híper conectados, inquietos y displicentes, debemos ofrecer contenidos que les hagan sentido.

“La pasantía convoca a los docentes a conversar acerca de nuevas metodologías que posibiliten que nuestros estudiantes se sientan parte de sus aprendizajes. ¿Acaso el Museo Colonial de Frutillar, la Iglesia Luterana, el Parque Vicente Pérez Rosales, las Iglesias Patrimonio de la Humanidad de Chiloé nos permiten hablar de inmigración, economía, medioambiente y religiosidad?” agregó Magdalena.

En su visita a Puerto Varas, el grupo tuvo la oportunidad de visitar el Molino Machmar donde además de recorrerlo, tuvieron la oportunidad de aprender acerca de la historia de Puerto Varas, a través de la entretenida ponencia del profesor de historia, Roberto Matus.

Al respecto, Magdalena Piñera, quien acompaña al grupo en esta pasantía, acotó: “Esta es una pasantía cultural. Dos veces al año invitamos a los profesores de Chile a conocer Chile, nos parece fundamental que nuestros profesores puedan conocer su país mejor y transmitir cariño, aprecio, cuidado de la naturaleza, vinculación con el medio, sentido patrimonial a sus alumnos. Estos profesores han postulado para esta décimo novena versión de las pasantías culturales que estamos realizando hoy día en Puerto Varas (jueves 12), hemos estado en Frutillar, ahora nos vamos a Puerto Montt, mañana en Chiloé y el sábado al Parque Vicente Pérez, Rosales, vamos a visitar las Cecinas Llanquihue, o sea arte, cultura , empresa, industria, migración alemana, un poco tratando de rastrear como todos los lugares de Chile más allá de sus paisajes nos hablan de su historia de una cultura particular. Qué buscamos?. Que los profesores puedan recoger ideas, propuestas, inquietudes iniciativas en este recorrido conjunto y vuelvan a su localidad y que sean capaces de invitar a sus alumnos del siglo XXI- este año 2017 no va a haber ningún alumno chileno sentado en las salas de clases de Chile del siglo XX, son todos ya del siglo XXI. Entonces el desafío de nosotros como profesores nacidos en el siglo XX, con todo lo que ello implica, es invitar a los alumnos del siglo XXI a que la sala de clases también es este ex molino convertido en un centro cultural, también es la costanera de Puerto Varas, también es las tiendas de artesanía, también es el Casino, en fin, buscar nuevas salas de clases más allá de la sala de clases que todos conocemos. Es usar los espacios públicos, la ciudad, su plaza, su museo, su parque, su cementerio, su hospital, su colegio emblemático, su naturaleza”.

“Todas las ciudades de Chile, sea Arica, Punta Arenas, Tomé, Villarrica o Montegrande, generan sentido de identidad y pertenencia. Y lo que es más importante para la educación, puede convertirse en una herramienta pedagógica de cualquier asignatura. ¡Ensanchemos los horizontes de la sala de clases! Hagamos de los espacios públicos espacios educativos. Les aseguro que estaremos formando ciudadanos más comprometidos con su entorno”, afirmó la directora.

Cabe señalar que la Fundación Futuro financia el 100% del costo de la pasantía para cada uno de los profesores.