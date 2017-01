Prensa Nacional e Internacional fue invitada al evento.

Hace un par de semanas recibí una invitación para el lanzamiento del nuevo SUV 3008 de PEUGEOT, el cual se iba a realizar en Villa La Angostura, Argentina, entre el 9 y 11 de enero.

Muchas veces he declinado este tipo de invitaciones, por distintas razones, pero este año me hice el propósito de asistir y vivir estas experiencias, estos regalos que nos hace la vida y que desechamos por permanecer en nuestra zona de confort. El programa de actividades que me enviaron estaba bacán, así que armé mi mochila y estuve a las 8 de la mañana del lunes 9 de enero en el aeropuerto El Tepual, esperando la llegada del avión que traía al resto de la prensa desde Santiago y Perú- en total cerca de 30 periodistas- para participar de este evento.

En el estacionamiento del aeropuerto, Peugeot arrendó un espacio, donde estaban 13 Suv 3008, estacionados uno al lado del otro….bellos se veían, diferentes colores, radiantes…..y además había un rico coffee break, durante el cual nos explicaron la ruta, iríamos en una caravana de autos pasando por la hacienda Rupanco y liderados por Kurt Horta. Dos personas en cada auto para que manejáramos y viviéramos la experiencia de estar al volante de esta joyita….con mi amigo Gonzalo Canales de El Llanquihue nos subimos al auto 5, donde había un pendrive con música para el viaje, un snack—con un brownie exquisito—, hasta un sobre con plata para el peaje……todo pensado….y un auto que tenía diversos juguetes…..yo no sé nada de mecánica automotriz ni me interesa, así que no tengo idea de caballos de fuerza, ni tipo de motor, ni nada….a mi lo que me interesa son los juguetes y tenía muchos….el que más me sorprendió es que el auto (en dos de las tres versiones en que viene) tiene tres tipos de aromatizadores, que se manejan en la pantalla digital…todo es digital…y son aromas deliciosos que te hacen vivir una entretenida y relajada experiencia de manejo, además el asiento de conductor y copiloto tienen masajeador con 5 tipos diferentes de masajes…bacán….los cuales se eligen en la pantalla digital…..

Ahh …otra de las características de este SUV es que el volante es más pequeño que los volantes convencionales, y muy liviano, mi sensación era de fácil manejo…

Bueno partimos de viaje rumbo a Villa La Angostura, primero un brunch en Termas de Puyehue, y a cruzar la frontera donde, evidentemente estuvimos horas detenidos para cruzar ambas fronteras….pero a caballo regalado no se le mira el diente….llegamos al Hotel Correntoso de Villa La Angostura cerca de las siete de la tarde de ese día lunes….el hotel era total….las habitaciones preciosas, la cama kilométrica….cena en el quincho del hotel al lado del Lago, vino, picoteo, conversa, conocer gente, más vino…….comer….más vino….a la camita que mañana la agenda comienza a las 9.

Durante el día martes a navegar a la isla de los Arrayanes, conocer la Casa de Walt Disney, y conversar y conocer a los colegas, todos interesantes y entretenidos. Peugeot también invitó a la actriz Maite Rodríguez, la hija de Carolina Arregui, que es la cara de la marca….estupenda ella, bonita, fotogénica, regia y además simpática…

Luego a Bariloche, almuerzo en un nuevo restaurant que se ubica en el circuito chico llamado Cervecería Patagonia….con vista a los lagos, con buena cerveza….pero sólo algunos pueden beber…el resto maneja…tarde libre para pasear o comprar, o seguir probando los autos…..de vuelta al hotel en Villa La Angostura a las 19 horas para la conferencia de prensa de Peugeot, y a las 21 horas….esta vez en minibuses…al centro de Villa La Angostura a un pub, con música en vivo para despedir el viaje…..aquí, canturreo, vino, cerveza, canturreo, cigarros, vino…..comida….vino…etc….de vuelta al hotel a la medianoche (cual cenicienta) porque al otro día a las 8 iniciamos viaje para cruzar las fronteras…..esta vez el trámite fue menos demoroso, a las 12 estábamos en Termas de Puyehue y comenzamos camino de vuelta al aeropuerto porque todos-excepto Gonzalo y yo- tenían que tomar el avión…

La verdad…me encantó la experiencia, Peugeot cuidó cada uno de los detalles….es cierto que hubo varios imponderables, pero los solucionaron con premura, humor y amor…..el auto me encantó, lindo, cómodo, espacioso, económico, lleno de juguetes…eso sí hay que tomarse el tiempo de aprender a usar toda la información que te entrega el computador del auto…..rico el SUV…..me encantó el nuevo SUV 3008 de Peugeot…nos dijeron que los precios iban desde 17 millones a 24 millones….

Gracias a la gente de Peugeot por la experiencia…..inolvidable….