Hoy, primero de enero de 2017, me lo pregunté varias veces cuando me propuse salir a andar en bicicleta bien temprano por la ciudad: Puerto Varas, Ciudad Bella?

No me acosté tarde. Este año nuevo lo viví en familia. Comimos juntos los 5, fuimos a ver los fuegos artificiales caminando, todo muy tranquilo y relajado, pero la verdad que me acosté pensando cómo estaría la playa, el centro y otros lugares después de las celebraciones.

Tenía la sospecha de que todo estaría sucio… y lamentablemente, así fue.

Di vueltas por la costanera, partiendo por la famosa Pincoya, recorrí parte de la playa, la plaza, fui al piedraplén y en todas partes había basura, mucha basura: botellas de vidrio (algunas quebradas), latas, vasos plásticos, bengalas, tarros de spray y confetis, entre otros elementos de cotillón. Me dio tanta vergüenza.

¿Puerto Varas…Ciudad bella? me seguí preguntando mientras avanzaba. La plaza parecía un campo de batalla. No sé bien por qué decidí entrevistar a algunas personas. Algunos estaban haciendo ejercicio, otros turisteando desde temprano, gente local empezando su día,y al reflexionar, nadie estaba indiferente a lo que veía. No pretendí ser un fiscalizador, solo quería saber la opinión de los demás frente a lo que yo veía y encontraba espantoso. Quería desahogarme y conversar, quizás buscando respuestas a mi pregunta ¿Puerto Varas…Ciudad Bella?¿Cómo se hace para evitar que esto pase? ¿Cómo es la ciudad que queremos?

Estoy seguro que primero hay un serio problema cultural. Sin duda, el problema no es solamente acá, sino que en muchas partes del mundo.Pero a todos y cada uno, nos corresponde cuidar nuestro entorno y exigirles a los demás que también lo hagan.

Ahora que ya pasó, pienso que deberían estar prohibidas todas esas cosas que ensucian la ciudad sólo segundos despuésde darse el abrazo de año nuevo. Porque justamente duran sólo esos segundos, pero la basura queda por mucho tiempo.

Por otro lado,también hay un problema de responsabilidad y visión municipal, sin importancia de la línea política ni quien sea el alcalde de turno, claramente este tema no ha sido de relevancia. El desconocimiento, la educación y difusión no han sido las apropiadas, así como la poca capacidad de reacción frente a situaciones como ésta. Así como se aprobó una ordenanza para que disminuya el uso de bolsas plásticas, porque no se podría normar el uso de otras cosas como éstas?

El 1 en la mañana, ví empleados municipales limpiando la plaza, preocupadosy sorprendidos por la cantidad de basura que año a año ha ido aumentando. Los felicité, ya que es una pega ingrata, sin embargo, creo que había más compromiso que trabajo eficiente. Se necesitaban muchas más personas para limpiar ese desastre. A varios se nos ocurrió pensar en una máquina tipo aspiradora para sacar ese papel picado, que si bien, algo lograba juntarse con pala y escoba, una gran parte era llevado de un lado a otro por el viento. ¿Cómo limpiar todo ese micro plástico, de las calles, la playa y el agua? Pienso no sólo en el factor de responsabilidad con nuestro planeta, con las aves y peces que pueden morir por consumir esa basura.

Sé que es fácil hablar después de que todo ya pasó, pero quiero ser constructivo y empezar a pensar en un Puerto Varas más limpio y por lo tanto bello. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacerlo todos?¿A cuántos nos interesa y conmueve este tema?

Ya empezó el verano y no quiero ni imaginar lo sucia que estará cada tarde la playa. Aunque nos bañemos o no en las playas de la costanera, debemos cuidarlas, preocuparnos por mantenerla limpias y sobre todo de exigir a los demás que se lleven su basura. La playa del centro, así como muchos otros espacios comunes, es una de las caras visibles de esta ciudad, en la cual elegimos vivir.

Siendo hoy primero de enero y pensando que quedan 364 días para que volvamos a celebrar la llegada de otro nuevo año, creo que debemos preocuparnosy reflexionar en relación a esto, dar ideas, buscar recursos para que,como ciudadanos y como ciudad, podamos afrontar éste y otro tipo de eventos.

Por favor, seamos conscientes, responsables y preocupémonos de todo nuestro entorno. Eduquemos a nuestros hijos y a los demás en estos temas. Seamos ciudadanos comprometidos con la ciudad bella que elegimos para vivir….Puerto Varas.

Estoy avergonzado, triste y preocupado, sin embargo creo que, aunque suene cliché, si cada uno pone y cuida “un granito de arena”, podemos ser un ejemplo para otros lugares.

Enrique Morandé

