Autoridades encabezadas por el Intendente, se reunieron para coordinar acciones preventivas

Ante la ocurrencia de incendios forestales de grandes proporciones en la zona centro –sur del país, se llevó a cabo en la Intendencia Regional de Los Lagos una reunión de coordinación entre autoridades y servicios de emergencia, con el objetivo de coordinar y generar acciones preventivas y de protección ciudadana.

En la reunión, que fue encabezada por el Intendente Regional, Leonardo de la Prida, participaron la Seremi de Agricultura, Pamela Bertín; el Director Regional de la Onemi, Alejandro Bergés; el Director Regional de Conaf, Luis Infante; el Comandante del Regimiento Sangra, Teniente Coronel Germán Villarroel; el General de la Décima Zona de Carabineros, Jorge Karachón y funcionarios de la Seremi de Salud.

El Intendente Regional señaló que el objetivo del encuentro fue abordar interdisciplinariamente la realidad regional y “dar una señal de tranquilidad” a la ciudadanía pues “la región de Los Lagos no está incorporada a la situación de emergencia que está viviendo el país. Les puedo decir con mucha tranquilidad que la Región de Los Lagos tiene menos incendios que lo que ocurre normalmente cada año. Por lo cual, lo que ha habido y como lo señalamos la semana pasada, podemos decir que estamos con completa normalidad”.

En esa misma línea, la autoridad agregó que como región se han enviado brigadas de Conaf y del Ejército a las zonas decretadas en Estado de Catástrofe para apoyar las labores de los organismos de emergencia, sin descuidar la seguridad local. “Tenemos 11 brigadas, de las cuales 8 permanecen en la Región. Solo hemos enviado tres brigadas a cooperar porque allá está ocurriendo lo grave, pero también tenemos nosotros que tener la suficiente cantidad de personas para hacernos cargo de la situación que ocurre acá” sostuvo de la Prida.

A su vez, la autoridad también hizo un llamado a la ciudadanía a prevenir y a denunciar focos de incendio para disminuir la ocurrencia de siniestros. Asimismo, recordó que la ley sanciona fuertemente a quienes causan incendios intencionales, y que se va a actuar con firmeza si existen personas responsables.

Ante un contexto climatológico inédito, marcado por la presencia de altas temperaturas, vientos y baja humedad, el Director Regional de Conaf hizo hincapié en la responsabilidad de las personas en la prevención para evitar incendios destacando tres medidas.

“La primera medida preventiva es no usar el fuego. Se pide a todas las personas, del sector rural, del mundo periférico de las provincias, de las regiones y las ciudades, no usar el fuego porque está prohibido a partir del 21 de noviembre hasta el 15 de marzo. La segunda medida, en el caso de Puerto Montt, el municipio ha estado reduciendo material combustible cercano a la ciudad. Lo tercero es no hacer quemas de rastrojos. Los agricultores, pequeños propietarios o grandes propietarios que tengan rastrojos no deben quemarlos. Solamente se recomienda enterrarlos o tomar otra medida preventiva”, indicó Luis Infante.