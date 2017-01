Creo que el sueño de muchas personas es salir alguna vez a veranear en Casa Rodante y, en Puerto Varas, hace no más de tres años, el sueño comenzó a hacerse realidad de la mano de la empresa Motorrancho, liderado pro Juan Francisco Cañas, quien viajó a Estados Unidos y comenzó a conocer el mercado de las casas rodantes y empezó a importarlas para comenzar con esta tendencia mundial de viajes, también, aquí cerca del fin del mundo.

Al respecto, Juan Francisco Cañas nos cuenta: “por un tema de ambición y gusto personal, siempre tenía en mente traerme una casa rodante o un motor home, y fui a Estados Unidos, al Estado de Florida e hice contacto con dos proveedores y traigo una partida de dos unidades por año, y vendo y recibo en parte de pago y el mercado en la zona está creciendo bastante. Por ejemplo, fuimos 14 familias a Rupanco a pasar el año nuevo y 9 andaban con Casa Rodante o Motorhome”.

Primero…comencemos explicando la diferencia entre Camper, Casa Rodante y Motorhome…

Camper: va sobre el pickup de una camioneta y se puede bajar del pickup y dejarla en la camping, y salir en el auto o tenerlo montado permanentemente. Trae 4 patas eléctricas y en 10 minutos lo levantas y te vas. Precio de compra desde los 14 millones.

Casa Rodante: que se arrastra con un vehículo 4x 4 que puede ser un jeep o una camioneta. Una buena casa rodante usada va del orden de los 7 millones de pesos en adelante. Y las nuevas desde 15 o 16 millones para adelante.

Motorhome: viene con motor propio. Hay alemanas que son más pequeñas con motores diesel y las americanas que son más grandes, con motor bencinero y mas prestaciones y vienen con generador de luz. Desde los 26 millones del año 2009.

También, en Motorrancho tienen Motorhome en arriendo con una valor de $150.000 diarios más IVA. “Desgraciadamente – nos comenta Juan Francisco Cañas –es un negocio muy de temporada, pero este fin de semana ya partimos con los arriendos y tenemos reservas para enero y febrero. La gente arrienda por 5 días, 19 días, y el año pasado incluso hubo un cliente que me la arrendó 30 días para recorrer Argentina”.

Esta Motorhome de arriendo tiene una capacidad para 7 personas , ya que tiene 7 asientos con cinturón de seguridad, baño, cocina, microhondas, cocina a gas, sistema de batería, generador, además de la corriente que genera el vehículo, y aire acondicionado que funciona solamente con 220, refrigerador, congelador, agua caliente, agua fría, closet, depósito de aguas negras, aguas grises, agua limpia. Motor Ford v8 bencinero, rinde aproximadamente, 4 kilómetros por litro.

De acuerdo a lo que nos explica Juan Francisco, los clientes de este tipo de turismo son personas con alto poder adquisitivo, que gustan del camping pero que no tienen ningún interés en andar armando carpa. “No están ni ahí con dormir mal y quieren tener todas las comodidades: agua caliente, ducha, baño, microonda, frezer, calefacción central, aire acondicionado, televisión. Todo lo que tiene una casa y no echas nada de menos. Te acostumbras a tus cosas, a tu espacio, a tu cama, y es comodísimo y con esa plata no te haces una cabaña, la cual, tienes que mantener y tienes que ir siempre a veranear al mismo lugar.”

Javier Werner, dueño de una motorhome, nos cuenta …”yo tenía una casa rodante y ahora la cambié por una Motorhome que es muy cómoda y puedes andar arrastrando una moto o un bugy. En Chile este turismo no es muy habitual pero hay harto y el problema es que no hay lugares donde te puedas instalar o estacionarse donde quepa una casa rodante …hay que ir buscando lugares, los camping son estrechos, hay que ir preguntando o viendo donde han ido otros amigos”.

“En la orilla del Lago Llanquihue hay hartos lugares… en Ensenada, Cascadas, Puerto Octay, lugares sin camping, y cuando voy a camping voy al camping de playa Niklitschek. Voy a la carretera austral hasta La Arena, cruzo en ferry y llego hasta Hornopirén sin problemas, seguir hacia abajo ya no puedes….”

“He estado Punta choros , en Valle del Elqui, el costo es mucho menor y lo otro que mientras vas viajando y estás cansado puedes descansar. Cuando vas a hoteles no es lo mismo no es tanta aventura y todas tus cosas están ahí mismo y estás a la orilla de la playa y estás ahí mismo y tienes todo ahí….siempre con mi familia salíamos a acampar y me llamó la atención y desde chico las miraba, y cuando pude comprar una casa rodante, me la compré y fue porque Jano de Motorrancho las empezó a importar y a él le compré la primera y es él, el que está motivando y trayendo casas rodantes desde afuera. Tenemos un grupo con ellos y cuando vamos a las carreras, vamos con motor home o casa rodante, vamos con la familia…todo ahí mismo y se juntan 4 o cinco casas rodantes y haces tu asado…lo entretenido de esto es que compartes mas con la familia , los amigos. No es tan lujoso, pero es mas aventurero, estas siempre ahí, los niños lo disfrutan cualquier cantidad, mi hijo de tres años es el que más disfruta”.

Share on: WhatsApp

Relacionado

Tu opinión es importante

Comentarios