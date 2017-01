Dentro de sus actividades en la zona, Quiroga participó de la ceremonia de inauguración del Liceo Chileno Alemán – Lichaf – de Frutillar

El pasado sábado por la mañana, en la sala de Concejo Municipal de Puerto Varas se reunieron la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga; el alcalde Ramón Bahamonde; el diputado Fidel Espinoza y el Seremi de Educación Pablo Baeza, entre otros, con la finalidad de analizar la compleja situación administrativa y económica por la que atraviesa el DAEM local, luego del deplorable manejo de la educación municipalizada puertovarina llevada a cabo durante la administración anterior.

De este modo, tras finalizar la reunión, sostuvimos una conversación con la Subsecretaria Quiroga, quien se refirió a temáticas tales como la situación actual del DAEM local, el futuro CFT de Llanquihue y la gratuidad en la educación.

De este modo, al consultar a la subsecretaria sobre su venida a la zona, ésta puntualizó “he venido varias veces y ahora en particular vengo especialmente por una actividad de inauguración del internado del LICHAF en donde además tuve el honor de colocar la primera piedra. Tenía un compromiso con la comunidad porque habíamos iniciado esa obra, así que eso nos trajo de vuelta en esta oportunidad para inaugurar esa obra”.

La verdad es que además, la alegría de poder venir con cosas que ya están ocurriendo en la región, la reforma está plenamente en marcha, es distinto cuando uno venía en los primeros años de Gobierno en donde más bien lo que manifestábamos era un compromiso, las cosas que íbamos a hacer y hoy día empezar a ver el fruto de esos compromisos la verdad es que nos tiene súper contentos, hay muchas cosas pasando aquí en la región. Por ejemplo, el año pasado tuvimos cerca de 5 mil estudiantes en la región que se matricularon en instituciones de forma gratuita ahora solo en las universidades que habían acá, pero esta vez ya con el logro de haber podido incluir a los CFT”.

Sobre la cantidad de estudiantes que se incluyeron para el presente año, la Subsecretaria puntualizó “tenemos la expectativa de duplicar la cantidad de estudiantes. Hoy estamos en el proceso de adjudicación de gratuidad y los resultados se van a tener el 16 de febrero, fecha en que se abre un proceso de apelación para quienes quedaron disconformes con el resultado que entrega el Ministerio y ,también, se inicia un nuevo proceso de postulación porque como sabemos muchas veces los Centros de Formación Técnica y los Institutos profesionales, como este es un proceso tan nuevo, vamos a volver a abrir un proceso para aquellos que no alcanzaron a llenar por distintas razones los antecedentes socio económicos en el proceso regular, así es que probablemente a mitad de año vamos a tener o ver incrementada las cifras”.

En cuanto al próximo CFT estatal con que contará la zona y que se emplazará en Llanquihue, Quiroga explica “estamos trabajando para nombrar rector o rectora este año. El fin de semana pasado iniciamos el concurso de dos de los centros de formación técnica de los cinco primeros que estamos haciendo, y justamente el de esta región está dentro de los cinco primeros, por lo tanto, esperamos en un tiempo más poder abrir el concurso para tener rector o rectora. A mediados de año debiésemos empezar con la construcción, entonces la idea es poder tener el rector o rectora nombrado este año e iniciar actividades a partir del 2018, ese es el cronograma general. En estos CFT estamos trabajando para que entreguen por un lado títulos de técnicos nivel superior pero también que sirvan como centros de capacitación. Por lo tanto, en el primer grupo de CFT dependiendo como va el avance normalmente lo que estamos haciendo es partir con capacitaciones en donde estamos coordinados con Sence para aquello y posteriormente, se van agregando las carreras.

Consultada la Subsecretaria sobre la conversación que tuvo con el alcalde Ramón Bahamonde y el personal de educación local, en cuanto a la condiciones en que se encuentra la educación puertovarina con fondos no rendidos que deberán ser cancelados de no ser rendidos y documentos perdidos, sostuvo “para nosotros la educación pública es una de nuestras prioridades es por eso que estamos trabajando fuertemente por un lado con los municipios. Actualmente hemos inyectado una gran cantidad de recursos, en este Gobierno hemos aumentado la verdad que de manera bastante relevante los recurso que van dirigidos a la educación pública y también estamos trabajando en paralelo con la discusión que tenemos hoy día en el Congreso con un proyecto de Ley para una nueva educación pública en donde podemos llevar la administración y gestión de los colegios a un servicio especializado, justamente por lo que conversábamos con el Alcalde hoy se ve enfrentado a una situación que viene de arrastre previo y por lo tanto, a pesar de la voluntad y toda la energía que se ve que tiene esta nueva administración por poner el centro en la calidad de la educación, se tiene que hacer cargo de situaciones que se arrastran de la administración anterior y ,por lo tanto, eso dificulta la gestión que puedan desarrollar. En ese sentido, nosotros hemos dado un apoyo tanto desde la seremia regional como también hemos apoyado desde el nivel nacional para poder ayudarlos a equilibrar financieramente el sector educación y ,al mismo tiempo, apoyarlos en el desarrollo de una estrategia de educación pedagógica para mejorar la calidad de los establecimientos, así es que vamos a seguir entregando ese apoyo pero aquí hay un elemento que es fundamental que no puede reemplazar el apoyo del Ministerio, que es la voluntad del municipio de poder salir adelante y al parecer aquí todo indica que hay una camiseta súper puesta por el sector educación y nosotros creemos que en ese sentido va a haber una gestión exitosa en el sentido de por un lado equilibrar financieramente y por otro lado mejorar la calidad de la educación”.