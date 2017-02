Deportivo Profesores defenderá la localía

El cuadrangular de fútbol Senior, Campeonato Provincias del Sur, se jugará en Puerto Varas mañana sábado 4 y domingo 5 en la cancha sintética de El Mirador, con los equipos representantes de Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Varas.

De acuerdo a lo informado por Luis Mödinger, Presidente de la Asofútbol Particular Senior de Puerto Varas, será el Deportivo Profesores (categoría 35 años) quienes defenderán la localía. La inauguración es mañana sábado a las 16 horas y los encuentros serán a las 16:30 horas Temuco v/s Valdivia, y a las 18:30 horas, Puerto Varas v/s Osorno.

Los equipos ganadores jugarán por el primer y segundo lugar y los perdedores por el 3ro y 4to lugar, el domingo 5 desde las 11 am. El valor de la entrada para ver los partidos es de $500.

Mödinger también señaló que este campeonato se juega en 4 categorías: 35 años (este fin de semana en Puerto Varas), 60 años que se jugará en Temuco el 18 y 19 de febrero que también defenderá Deportivo Profesores;45 años que se jugará en Valdivia el 25 y 26 de Febrero y participará Manchester de Puerto Varas y 52 años que se jugará en Osorno el 4 y 5 de marzo donde jugará Rangers de Puerto Varas.