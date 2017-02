Alcalde Bahamonde solicitó a funcionarios municipales no utilizar teléfonos en sesión de concejo ante eventual traspaso de información a los ediles

La tarde del pasado viernes se efectuó la octava y novena sesiones de concejo municipal, siendo la primera abierta al público, en tanto que, la segunda -por acuerdo del Concejo- se celebró de manera privada.

Respecto de la octava sesión, tras aprobarse actas anteriores el Alcalde Ramón Bahamonde solicitó a los directivos y funcionarios del municipio no utilizar más los teléfonos ante eventuales traspasos de información hacia los miembros del cuerpo colegiado. Ahora si bien es cierto el Alcalde solicitó la misma medida para los ediles, éstos, en definitiva, argumentaron que no correspondía por no estar el tema plasmado en el reglamento interno del concejo, por lo cual la medida solo rige para los funcionarios municipales.

Tras esto se señaló que el Club de Rodeo realiza una donación de 180 bolos para los agricultores afectados por el siniestro de la zona centro sur, ante lo cual se le solicitó al municipio recursos para la contratación del transporte y desplazar la ayuda a los lugares afectados. En este sentido, el monto solicitado fue de $4.600.000 pesos, lo cual fue aprobado por el Concejo lacustre.

Posteriormente, expuso la directora DAEM respecto al organigrama del funcionamiento de ese servicio traspasado, el cual también se trabajó con los ediles de la comisión de educación, Renato Aichele y Javier Aburto. A su vez, la Directora DAEM dio cuenta que el pasado viernes se dejó las dependencias arrendadas a la empresa CRELL, en el sector de calle Decher y que ahora el DAEM volvió al quinto piso del ex edificio Antonio Varas. A su vez, la Directora dio cuenta que cuando ella asumió el cargo habían 58 personas trabajando en esa repartición y que, actualmente, se rebajó ese número a 25 personas, más tres choferes. A su vez, consultada la Directora del Departamento de Educación sobre qué personas están con licencia médica y que fueron parte de la administración anterior, ésta respondió al concejo que son solo dos personas las que están con licencia médica: Mónica Castillo y Carolina Rivera.

Tras la presentación de la Directora DAEM, fue el turno de la Directora de Salud, María Victoria Carrasco quien se refirió a la asignación municipal al personal de salud, moción que también tuvo la venia del cuerpo colegiado.

En cuanto a la exposición realizada por el Director Secpla, Ignacio Chávez, ésta tuvo relación con la planta de tratamientos de agua de Nueva Braunau en donde a la empresa que ejecutó las obras se le hizo el cobro de la boleta de garantía, pese a la presentación de un recurso de protección (que perdió), por constatarse que no funcionaba de manera correcta, es decir hay que cambiar bombas, tuberías, entre otros. De este modo, la nueva licitación para subsanar los desperfectos fue adjudicada a la empresa TLC por un monto de $23 millones de pesos.