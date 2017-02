Los ediles lacustres se manifestaron con 4 votos de rechazo y dos abstenciones y acusaron falta de antecedentes para aprobar la moción

Secretaria Municipal leyó carta al concejo municipal acusando al concejal Aburto de agredirla verbalmente

Durante la tarde del pasado jueves, se llevó a cabo la séptima sesión ordinaria del concejo municipal puertovarino, oportunidad en que la administración Bahamonde sufrió un duro revés al no convencer al cuerpo colegiado de aprobar una modificación presupuestaria para subsanar el pago de un proveedor por arreglos – durante la administración anterior – en dependencias del Colegio Rosita Novaro.

En otro orden de cosas, al inicio de la sesión, luego de ser aprobadas las actas anteriores, la Secretaria Municipal, Adriana Soto, leyó una carta dirigida a los ediles lacustres en donde daba cuenta de una situación vivida previa a un concejo municipal con el Concejal Javier Aburto.

En ese sentido, y tras referirse al tema, el alcalde Bahamonde indicó a la secretaria municipal que “por la transparencia de la asamblea dé lectura a la carta”. En lo medular, el texto señala “a través de la presente me dirijo a ustedes para informar una lamentable situación que viví el jueves 19 de enero … en la sala de sesiones de concejo municipal al ser agredida verbalmente por el Concejal Javier Aburto en presencia de prensa, directivos y funcionarios municipales, integrantes del concejo municipal, público en general, minutos antes que comience la sexta sesión del concejo, situación que paso a detallar. Se acercó el Sr. Aburto con una actitud prepotente, agresiva y descontrolada y, sin mediar provocación alguna, me solicitó el audio de la sesión en la cual hizo una intervención la Sra. Jacqueline Werner en relación a la re distribución de los fondos de incentivos y que dio lugar a la compra del vehículo destinado a alcaldía, no obstante el tema lo zanjó el Sr Alcalde en al quinta sesión ordinaria. Sin embargo al explicarle al Sr. Aburto que el audio es un medio de apoyo de los secretarios municipales y que, además, tenía algunos problemas de grabación me señaló que yo colocaba lo que quería en acta, tratándome de mentirosa y otros improperios enrostrándome que había estado con licencia médica … también me señaló que yo había echado a mi secretaria, afirmación que no se condice con la verdad … El Sr Aburto utilizó como excusa la solicitud del audio para agredirme y faltarme el respeto como mujer, como funcionaria con 37 años de servicio y como profesional y que hasta ahora desconozco su real motivación para agredirme de esa forma porque si falto a mis deberes funcionarios, tengo un superior jerárquico en donde el Sr. Aburto puede hacer llegar sus quejas, además de las instancias legales… Señores integrantes del Concejo Municipal lamento estar en esta instancia dando cuenta de esta lamentable situación de agresión que fue víctima por parte del Sr. Aburto … situación que viví por primera vez en mis años de servicio, una situación como esa es inaceptable y no corresponde a una autoridad, menos a un hombre … Es lamentable que personas como el Sr Aburto estén ocupando un cargo público tan importante como es ser concejal porque desprestigia al cuerpo colegiado, le hace mal al sistema municipal y la comunidad”.

Tras esta intervención de Adriana Soto, el Alcalde Bahamonde indicó “la administración se hace parte de esta queja … solicitar que no seamos una mala copia de lo que sucedía en periodos anteriores a la que iniciamos el 6 de diciembre, esa es la posición de la Administración”.

Por su parte, el aludido, en este caso el concejal Aburto señaló “le hice hincapié que efectivamente en el acta no constaba de lo que se había armado el acuerdo, para mi en este caso la presentación de la Sra. Jacqueline Werner no esté en el acta y que justamente esa parte del audio fue el que se borró, lamentable… creo que la gente fue testigo y ambos fuimos responsables de ese momento de alteración por ambas partes … pido disculpas públicas por si se sintió ofendida por esta parte”.

Tras el impasse y la intervención de los demás ediles, se pasó al punto 5.1, referente a una modificación presupuestaria que, en primera instancia, fue presentada por el Director de Secpla, Ignacio Chávez, luego que el proveedor que realizó mejoras a la Escuela Rosita Novaro se le adeuda una remesa cercana a los 21 millones de pesos. En este contexto, Chávez explicó el proceso de licitación – realizado en la anterior administración – aprobado por un monto de 43 millones para la conservación de la techumbre de ese establecimiento, en donde en julio de 2015, cuando se realizó el nuevo proceso de licitación no estaban los recursos de la primera remesa por 21 millones de pesos … Dichas obras, recepcionadas el 24 de noviembre de 2016, no contaban con los recursos para ser canceladas, por lo cual, la factura estaba pendiente de pago, tras la mala utilización de esos recursos. “el 10 de enero recibimos un reclamo del mercado público por incumplimiento de pago” sostuvo Chávez. No se pudo cancelar producto de la situación presupuestaria del DAEM, por lo cual se intentó buscar la solución a través de una modificación presupuestaria para reintegrar “los recursos extraviados o mal utilizados, esa es la situación” indicó el Director Secpla.

Tras esto, la edil Rosa Benavides consultó al alcalde “existe un sumario respacto del mal uso de estos recursos en el DAEM”, a lo cual contestó la Directora DAEM, quien indicó que esos recursos se utilizaron en pagar sueldos, además de sentenciar que se está solicitando aclarar ese tema y otros, entre los cuales se encontrarían otros proveedores. Luego de esa respuesta la Concejal Benavides fue enfática en rechazar la moción porque “no tiene los antecedentes que avalen si se hicieron las acciones administrativas pertinentes”. A eso el alcalde respondió que la administración actual no es responsable, “lo que sucede es que estamos recopilando antecedentes para sumarlos a las diferentes auditorias y proceder a los sumarios que compete. La Municipalidad de Puerto Varas y la administración que es el mandante de la educación y la salud, se ve en la obligación ética y moral de cancelar aquellos que han realizado las obras, no tiene responsabilidad el empresario de las dificultades internas de la administración que sufrió el pasado Gobierno Comunal. En este instante hay que actuar más de forma solidaria que reglamentaria porque no tenemos otros argumentos para resolver los problemas que hoy día comienzan a conocer, si hemos pedido una reunión de carácter secreta es para dar a conocer la situación engorrosa por la que atraviesa la municipalidad de Puerto Varas. Ahora bien, si se ha presentado este caso en forma especial es para adelantar la solución a un hecho que se puede transformar directamente y con todas las condicionantes favorables a una judicialización del no pago de un trabajo realizado. Al presentar esta situación queremos resolverla para disminuir los problemas de carácter legal y ver como a futuro se resuelve la situación financiera del DAEM. También sumar que lo que hoy presentamos no es para poner en duda la actual administración y no queremos vernos involucrados por problema de arrastre y comencemos a sufrir problemas judiciales”.

En su intervención, el Concejal Luis Becerra consultó al Jefe Comunal si existe una proyección de cuantos son los proveedores a los que el DAEM le debe. “En el próximo concejo puede venir otro proveedor que se le debe”. En ese sentido Bahamonde explicó que no se sabe del universo de la deuda de arrastre. En ese contexto el Concejal Marcelo Salazar indicó “me gustaría preguntar a Control si está de acuerdo a la normativa vigente”, en tanto que Renato Aichele indicó “yo no voy a aprobar algo que no está respaldado por eso se pide la opinión del Control”.

Ante los cuestionamientos de los ediles , el Alcalde Bahamonde indicó “estamos haciendo esto para protegernos ante la Ley de hechos punibles, deleznables si se puede decir de estafa pública conocidos por todos los ciudadanos. Si planteamos este tema lo estamos haciendo con la claridad y rectitud que amerita a personas que por honorabilidad requieren del concejo municipal su respaldo porque de otra manera caeríamos en un desgobierno absoluto donde los procesos judiciales generarían una mayor preocupación que el desarrollo del bienestar de cada ciudadano de nuestra comunidad… no le puedo exigir a ningún funcionario que tenga en forma certera los antecedentes que aquí se plantean, solo estamos hoy día al presentar esta modificación es porque tenemos que salvar una situación que nos lleva a una nueva denuncia y ,si el concejo municipal no fortalece la administración en la confianza que da la transparencia al informar indudablemente que nos someteremos todos a la justicia y todos nos haremos responsables de poder salvar la situación que se ha presentado en detalle. Acá no hay nada engañoso y que no estemos cumpliendo a cabalidad”. “no vamos a entrar a discutir la responsabilidad porque el departamento de Control tendría que asumir toda la responsabilidad que le cabe en el hecho de haber autorizado tantas cosas abominables para el sistema público. En este instante no confío como alcalde en todo lo que se firmo durante el periodo pasado que nos llevó a esta situación” agregó Bahamonde.

Posteriormente, fue Jacqueline Werner quien expuso el tema al cuerpo colegiado sin lograr que estos cambiaran su parecer – ante la falta de antecedentes argumentadas por los ediles – por lo cual hubo 4 votos de rechazo (Aichele, Aburto, Cortés y Benavides), 2 abstenciones (Becerra y Salazar), en tanto que el único que aprobó la moción fue el Jefe Comunal, con lo cual se rechazó la moción.

Finalmente, la sesión concluyó con los puntos varios en donde el edil Becerra hizo consultas referentes a la Casa Niklitschek como el funcionamiento de las cámaras de vigilancia . Sobre el último punto el Alcalde Bahamonde enfatizó “creemos fehacientemente que fue un negocio engañoso a los intereses públicos y municipales y se harán las denuncias correspondientes y recuperar dichas instalaciones en beneficio de la Municipalidad”. Respecto a los dos concejos que se llevaron en la tarde de ayer 3 de enero, los número 8 y 9 respectivamente, el primero fue público y el segundo privado, medida aprobada por unanimidad del cuerpo colegiado.

Autoridades se refirieron al rechazo de modificación presupuestaria

Tras la sesión, consultado el alcalde Bahamonde como se subsanará la situación del proveedor tras el rechazo, este argumento “nosotros no podemos llegar acá con peras y manzanas, la cosa estaba clara, yo sin ser un ingeniero comercial o civil me doy fácilmente cuenta de cómo fue presentada ni al público le quedó alguna duda respecto a que había un superhabit en una partida y se compensaba la situación presentada por el DAEM. Esto indudablemente lo trataremos en la medida que el empresario entienda que la administración tiene la voluntad de resolver el problema adelantándonos al conflicto que hoy presenta el DAEM. Pero, lamentablemente, fue el concejo que rechazó mayoritariamente, no puedo entregar otro antecedente que no sea pedir disculpas públicas al empresario por no resolver el problema en los tiempos que amerita resolver un tema del que no somos responsables”.

Sobre la misma temática y el rechazo a la modificación presupuestaria el concejal Becerra indicó “básicamente lo lamento por los proveedores que no pueden obtener su pago, pero en esta situación necesitamos como cuerpo colegiado tener una visión global de la situación actual del DAEM con sus deudas, proveedores no pagados. Nosotros somos co responsables de las decisiones tomadas y ,como nos explicó el Director Secpla que hay personas en administración pasada que no cumplían bien su pega, y personalmente no vamos a responder por alguien que no hizo bien su trabajo en la administración anterior”.

Por su parte, el Concejal Aburto argumento “nosotros hemos sido claros. Le hemos dicho a la administración que si no contamos con los antecedentes no vamos a aprobar una modificación presupuestaria, hoy día Secpla nos dio a conocer una modificación, la presentación comenzó mal y terminó muy mal. Creo que cuando se le falta el respeto al concejo municipal, que nos van a traer peras y manzanas para sumar, como fue elegido el Sr Alcalde que se le respeta, también tiene que respetársenos a las autoridades que somos los concejales. Hoy estamos dispuestos a ceder pero con respecto, la presentación hecha por la DAF fue muy mal presentada”.

Finalmente, Rosa Benavides, señaló “los procedimientos administrativos son de responsabilidad del municipio pero lo que el municipio realice también recae sobre los concejales respecto a tener que avalar estos acuerdos incluso con nuestro patrimonio si esto no está bien hecho, y creo que lo fundamental tiene que ver con que si yo pido una modificación presupuestaria porque los recursos fueron mal gastados, así está establecido en el escrito, debo presentar algo que lo avale y que diga yo hice, desde el punto de vista del DAEM, un sumario administrativo u otra iniciativa que permita velar porque estos recursos tienen responsables y que van a responder creo que es el proceso mínimo que debería existir. Ella (directora DAEM) debiese tener la claridad de especificarnos a los concejales claramente cual es la acción administrativa que avala esta modificación y cuales son los resguardos que han tomado desde el municipio para que tenga fundamento la modificación”.