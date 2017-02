Este viernes 10 de febrero a las 22:00 horas, en el centro de eventos de Casino Dreams.

Espectáculo es uno de los estelares de febrero en la sala de juegos junto al lago

Catorce canciones tocadas en vivo, lo que se entremezcla con algunas escenas de la vida real del idolatrado, lo mismo que la aparición de algunos personajes clave para el artista como su esposa chilena, Cecilia Amenábar, que interpreta Josefina Fiebelkorn, y su amigo y colega Luis Alberto Spinetta, a cargo de Moisés Angulo, son algunos de los detalles que se pueden observar en “Nada personal”, apuesta que por estos días encabeza el actor nacional Matías Oviedo.

La obra, que se define como un punto de equilibrio perfecto entre el teatro y un concierto tradicional, es un homenaje al fallecido cantante argentino Gustavo Cerati y será la encargada de abrir la cartelera de este fin de semana en el Casino Dreams de Puerto Varas, pudiendo disfrutarse en el escenario principal del centro de eventos este viernes 10 de febrero, a las 22.00 horas.

Para quienes ya han tenido la posibilidad de asistir al show, este tributo al líder de Soda Stereo presenta todo un concepto nuevo que nace del fanatismo por el trasandino que profesa todo el equipo realizador, pero, a la vez, permite también repasar parte del legado musical de Cerati con temas ícono como “Cuando pase el temblor”, “Persiana americana” y el mismo “Nada personal”.

“Cuando me llamaron para este papel lo acepté de una, sin saber en lo que me estaba metiendo, porque soy fan de Cerati. Me pareció un honor que me eligieran a mí para representarlo, pero a la vez me daba miedo porque nunca me había tocado personificar a alguien real, alguien que vivió de verdad”, recuerda el actor sobre su primer acercamiento a la puesta en escena.

Y agrega: “El proceso creativo en esto es distinto porque es mucho más objetivo, más acotado hacia el personaje, no hay mucho donde inventar. Además Cerati murió hace poco y es muy conocido y cercano. Toda la gente lo conoce, sabe cómo era, entonces es harta responsabilidad. Hay un trabajo de imitación, claro, pero después vino el darle vida. Traté de que la gente lo vea en mí y me crea. Le copié ciertos gestos, los movimientos, la manera de hablar y también de relacionarse con la gente”.

“Les envío un saludo muy grande y cariñoso a todos en Puerto Varas y los dejo invitados para ser parte de “Nada Personal”, un tributo que hacemos al gran maestro Cerati, que estoy seguro les gustará mucho… ¡Los espero a todos!”.

Por lo anterior, todo indica que la de este fin de semana será una nueva jornada inolvidable en el centro de eventos de Dreams y, para verla, los interesados pueden adquirir desde ya sus entradas, cuyo valor parte en los $8.000 pesos, en las boleterías del mismo casino, ubicado en la Avenida Del Salvador Nº21, en Puerto Varas, o a través del sistema electrónico Ticketpro.cl.