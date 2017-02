Dura y directa respuesta de Felipe De Mussy a Fidel Espinoza en caso presentación al CDE por faltante de 350 millones en Puerto Varas.

“Le pregunto a este señor (Fidel Espinoza) ¿qué ha hecho él por recuperar esos 350 millones para los puertovarinos? Nada. Porque su única forma de actuar es la denostación y atacar a la gente como modus operandi”, respondió De Mussy.

El diputado UDI Felipe de Mussy calificó como una reacción torpe, que “básicamente busca desacreditar una acción totalmente válida y necesaria para que Puerto Varas recupere recursos millonarios”, los dichos de su homólogo socialista Fidel Espinoza vertidos sobre este tema en días pasados.

Recordó De Mussy que el parlamentario socialista sostuvo que la solicitud “es una revancha política por el resultado de las elecciones pasadas donde resultó electo el dentista Ramón Bahamonde. Dicha presentación pide aclarar el destino de millonarios fondos propiedad de la comuna de Puerto Varas”.

Consultado De Mussy por el origen de esta acción, señaló que “esta presentación fue realizada por él ante el requerimiento de varios ex concejales y por casi la totalidad de los actuales Concejales de la Municipalidad de Puerto Varas. Aquí nadie busca revancha. Incluso lo he dicho públicamente en varias ocasiones: espero que al alcalde Bahamonde le vaya bien, porque si hace bien su gestión, le irá bien a Puerto Varas. Eso no significa que tengamos que permitir, y menos en nuestro rol fiscalizador, que nuestra comuna pierda millones y millones de pesos”, expresó el legislador.

De Mussy se mostró extrañado que Espinoza rechace esta presentación fiscalizadora. “Me parece muy mal. Uno podría preguntarse si pasó de ser fiscalizador a encubridor de una negligencia muy grande en que Puerto Varas perdió más de 350 millones de pesos. Me imagino que será porque quiere apoyos políticos dentro de la Municipalidad”.

Para fundamentar su acción, De Mussy apuntó directamente a las intenciones de Espinoza, calificándolo de faltar a la verdad. “El diputado Espinoza es un mentiroso y además parece que no sabe leer o no entiende lo que lee y es una pena tener que andar respondiendo mentiras y ataques en vez de estar trabajando por nuestra gente. Pero desgraciadamente este ha sido su modus operandi durante todos sus años en el Congreso” agregó De Mussy.

GESTION HOSPITAL

También De Mussy aprovechó la oportunidad para responder a su atacante respecto de su supuesta ausencia en gestiones por el futuro hospital de Puerto Varas y otros proyectos de la comuna lacustre.

“Dice que prácticamente no he hecho nada por Puerto Varas, incluso habla del Hospital de Puerto Varas y de viviendas sociales. Solo me gustaría recordarle a quien quiere ser presidente de la Cámara de Diputados, que fui yo quien acompañó a miembros de la agrupación Pro Hospital a reunirse con la Subsecretaría de Redes Asistenciales para avanzar en el desarrollo del Hospital de Puerto Varas, y que fue otro parlamentario quien no quiso que esa reunión se llevara a cabo. También le recuerdo que gracias a nuestras gestiones se compró el terreno en la entrada norte de Puerto Varas para construir cientos de viviendas sociales como también el terreno que permitió construir las viviendas en el ex Campamento Pablo Neruda, entre otras gestiones antes y durante mi periodo parlamentario . Por lo tanto, que no sea mentiroso este señor” remarcó De Mussy.

Junto con reiterar la petición a Espinoza de una mejor comprensión lectora, añadió que si supiera leer, o mejor dicho, entender lo que lee, sabría que la solicitud para que el CDE analice la opción de hacerse parte ante la demanda que actualmente tiene la propia Municipalidad de Puerto Varas contra el propio Alcalde Bahamonde entre otras personas, sabría que quienes le solicitaron esta acción fueron varios ex concejales como también casi la totalidad de los actuales Concejales de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, agregando que: “Parece que él prefiere seguir mintiendo, para que algo quede… eso no es tener altura política” sostuvo De Mussy.

Luego el joven diputado prosiguió: “Además y para dejarlo en claro, aquí no existen críticas al actual alcalde. Por el contrario, lo único que se busca con esta acción es que esos 350 millones que se perdieron en la municipalidad años atrás por culpa del no pago del Fondo Común Municipal sean reintegrados y utilizados en el beneficio de los vecinos de Puerto Varas”.

LABOR FISCALIZADORA

“Tanto que Espinoza habla de fiscalizar y ahora no le interesa que nuestra comuna recupere esos recursos millonarios. Yo le preguntaría, ¿qué ha hecho él para recuperar esos recursos de todos los puertovarinos?, remarcó firme De Mussy emplazando a su par a tomar este caso si es que realmente es fiscalizador como pregona.

Dijo De Mussy que “desde hace años he trabajado con quienes quieran hacerlo por el bien de Puerto Varas y de cada una de las comunas de mi distrito. Y lo he hecho siempre sin mirar aprovechamiento ni colores políticos, realidad que pueden corroborar cientos de personas. La gente ya conoce al Diputado Espinoza y sabe que es él quien siempre busca un aprovechamiento político detrás de todos sus ataques” sostuvo.

Respecto al hecho que Espinoza próximamente sería el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Felipe De Mussy señaló que, “claramente no tiene la altura para ser el próximo Presidente de la Cámara de Diputados. Espero que si el día de mañana lo es, que haga un esfuerzo y se comporte para estar a la altura del cargo y su responsabilidad. Aunque dudo que lo logre”, dijo Felipe De Mussy.