“Críticas de Diputado UDI, Felipe De Mussy, contra Bahamonde son parte de una escaramuza de baja calaña.”

El Diputado del PS, Fidel Espinoza, salió al paso de las críticas vertidas por su par de la UDI Felipe De Mussy quien recurrió al CDE para que persiga eventuales responsabilidades del alcalde Ramón Bahamonde en relación a multas e intereses pagados por el no pago oportuno del Fondo Común Municipal.

Espinoza señaló que “De Mussy está actuando desde la rabia y la frustración de que su candidato -Carlos Recondo- haya perdido estrepitosamente en Puerto Varas las pasadas elecciones municipales, donde salió 4to, en un resultado que jamás se imaginaron. Y como Felipe jamás tiene una iniciativa propia, no hay duda de que tras el requerimiento al CDE está el ex diputado Recondo, que todos sabemos actúa desde las sombras”.

El parlamentario socialista sostuvo que “es un descaro que De Mussy salga con esto ahora cuando su ex jefe de gabinete -Ariel Guzmán- jamás fiscalizó en su rol de concejal, sólo se dedicó a sus típicas triquiñuelas que la ciudadanía terminó repudiando. ¿Qué dijo o hizo De Mussy sobre las materias que hoy acusa en sus 3 años de parlamentario? Nada, absolutamente nada” dijo el diputado.

Para Espinoza, “De Mussy sabiendo que no tiene opciones de ser reelecto, se dedicará estos meses que le quedan de gestión a pretender dañar al alcalde Bahamonde sin darse cuenta que lo que quiere de una vez la gente de Puerto Varas es que trabajemos unidos en los temas que a ellos verdaderamente le interesan. No le he escuchado decir ni hacer nada por el nuevo Hospital, por el tema habitacional en que hemos logrado más de 800 viviendas que hoy se construyen en Puerto Varas; por el nuevo subsidio que tendremos en Peulla; etc. en esos temas estos años ha brillado por su ausencia. Su aporte ha sido nulo, tal como lo dice el alcalde Bahamonde”.

No soy su Escudero

Consultado Espinoza respecto a qué se debe su defensa a Bahamonde , señaló: “Puerto Varas no puede repetir lo que vivimos, su gente se merece mucho más. Mi intención es aportar para que le vaya bien a esta administración, porque así le irá bien a la gente de Puerto Varas. No significa que no seré crítico cuando las cosas lo ameriten, de hecho hace unos días emplazó al municipio que no se adjudique obras que no le pertenecen”, sostuvo Espinoza, en alusión al subsidio para el transporte en Peulla, que fue un trabajo realizado por el parlamentario PS con el Gobierno y la comunidad y en el que el municipio no tuvo participación alguna.

“Yo no soy Escudero de nadie, pero tampoco aceptaré que De Mussy realice escaramuzas de “baja calaña”, finalizó.