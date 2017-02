Actividad fue en el restobar Shopper, ubicado en Avenida Vicente Pérez Rosales y organizado por Satta producciones.

Libro fue financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondo de la música.

La semana pasada, en el Shopper de Puerto Varas, junto a unas cervezas, la icónica banda con mas de 30 años de trayectoria denominada Massacre, lanzó su libro denominado “Massacre, 30 años del Trash Metal”. Este material ya ha sido presentado anteriormente en Buenos Aires, en la Feria del Libro, en Valparaíso y ,próximamente, será el lanzamiento oficial en Santiago. De este modo conversamos con el autor del libro, el sociólogo Maximiliano Sánchez y uno de los miembros originales de la banda Yanko Tolic.

“La idea nuestra siempre ha sido transgredir, no queríamos ser como las demás bandas de principio de los 70 que querían tocar Led Zeppelin, Deep Purple, yo quería que este país dejara de ser gris y que fuera mucho mas entretenido por lo que la idea nuestra fue empezar a innovar en todo aspecto -comenta Yanko- ; música rápida, vestimentas negras, imagen oscura transgresora con todos los conocimientos occidentales que para nosotros fueron impuestos por la colonización española y que significó que este país fuera tan conservador y, qué mejor que hacerlos rabiar con una banda de rock y metal, que era en todo aspecto criticable y rechazable, y para nosotros eso era algo muy positivo por lo que este libro grafica a través de su autor la pasión que pusimos nosotros en lo que quisimos, hablar contra lo religioso, lo político, lo social. Nosotros siempre nos opusimos a lo establecido y queríamos cambiar las cosas por lo cual este libro grafica de una forma muy personal toda esa historia” finaliza Yanko

En este sentido, Maximiliano Sánchez, el autor, nos comenta que este es su segundo libro tras lanzar “Trash Metal, del Sonido al Contenido” por lo cual el sociólogo nos comenta que “Es un libro súper interesante en cuanto a la historia del rock mas que del metal en Chile, que nace por una inquietud mía, por todos los mitos que rodean a esta banda. Si piensas, esta banda no siempre tocó en eventos underground o metaleros sino que tocó con “Los trapos” con Los Jockers, tocó mucho en eventos que no son del estilo y eso viene de los 80 hasta ahora, por lo cual eso es súper valioso y me pareció que había que documentarlo y mostrarlo por que no se sabe, entonces había que revelarlo y darle importancia a la banda, a su historia y al trash metal dentro de la música popular, porque claramente ha sido invisibilizado por los medios masivos y yo creo que este libro le va a dar realce y el que lo lea lo va entender por qué es tan importante, por qué perdura y sigue perdurando”.

Maximiliano nos cuenta que el libro está redactado en primera persona, como si te estuvieran contando la historia frente a ti, súper anecdótico. Contiene 420 páginas, tiene recortes de prensa, fotografías de la época según cada episodio que aparece en el libro, todo muy contextualizado. Contiene historias familiares, otras muy tristes, muy divertidas y algunas que podrían haber catapultado a la banda al estrellato, a las grandes ligas del metal mundial, cosas que habían que si o si dar a la luz pública etc… Además, el sociólogo nos comenta que el libro fue lanzado por una editorial independiente llamada AJIACO la cual fue un agrado ya que las editoriales independientes no te censuran, te dan libertad de edición, por lo cual fue muy poco lo que se editó “fueron básicamente cosas de forma, no de fondo” recalca el autor.

Cabe destacar que la actividad fue realizada por la productora puertovarina Satta producciones.

Para conseguir el libro lo pueden adquirir al mail sanmaximiliano@gmail.com y también en www.ajiacoediciones.cl Además pueden contactarse con la banda y en algunas tiendas especializadas sobre todo en Santiago en el Eurocentro y en la feria del GAM.

del GAM.