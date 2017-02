Afectada por el cambio climático y la erupción del Volcán Calbuco

Acumulación de cenizas del Calbuco y baja del lago interrumpieron entrada de agua fresca a la laguna.

Penoso y preocupante es el estado en el cual se encuentra uno de los parajes más hermosos de esta zona, visitado por miles de turistas cada año, y que además cuenta con entrada universal, esto es habilitado para personas con discapacidad física.

Lagua Verde se Muere Asfixiada

Sí, porque la falta de renovación de sus aguas, debido a la baja del Lago Llanquihue y a la acumulación de cenizas de la erupción del Volcán Calbuco hace dos años, ha provocado que ahora exista una pequeña playa donde antes era entrada de lago.

Ana María Díaz, Presidenta de la Agrupación Artesanos de La Murta entre Volcanes de Villa La Ensenada, entidad que tiene concesionado el sector del kiosco y de Laguna Verde desde el año 2008 señaló: “yo no sé si se está muriendo o no la laguna, pero lo que yo te puedo decir es que siento y veo que el agua no recircula, no entra el agua, se ve como una laguna estancada“

“Han venido grupos de Carabineros y lugareños del sector a limpiar y un jardín infantil, pero vuelve la arena a quedar en la misma situación y tapa la entrada del lago hacia la laguna que tiene una mancha de hojas y casi no se ve el agua. Los únicos que no encuentran terrible esta situación son la gente que la viene a visitar por primera vez, ya que no saben cómo estaba….” finalizó Ana María.

Por su parte, Marco Carrillo, administrador del Parque Vicente Pérez Rosales, nos informó: “con la erupción del volcán Calbuco y con las pocas lluvias que hemos tenido, el lago Llanquihue ha bajado su nivel y ya no existe esa conexión que hace que se oxigene la laguna verde, y se ha formado una capa de alga sobre la laguna. Desde el año pasado estamos haciendo campañas con personas de la comunidad para abrir nuevamente la conexión pero cada vez se vuelve a cerrar. También campaña con carabineros y mañana (hoy) vamos a abrir nuevamente esa conexión que hay allí para que pueda tener oxigenación”.

“Los guardaparque vamos con palas a abrir nuevamente …es mucho trabajo, tratamos de ver que maquinaria puede entrar pero el sendero es angosto y tampoco hay bajada a la entrada del lago, entonces tenemos que usar herramientas manuales como pala, picota, carretillas y no es suficiente ya que necesitamos sacar la arena del lugar, sino se vuelve a tapar. Un día lo hicimos en la mañana y ya en la tarde estaba cerrado. Estamos preocupados ya que las algas que le dan el color a la laguna se podrían morir”.

Al ser consultado por este fenómeno, el SEREMI del Medio Ambiente(s), Sandro Repossi, expresó que “Como Seremi del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos nos coordinaremos con la CONAF, que es el organismo que tiene competencia en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, para asistir el lugar en los próximos días y constatar en terreno el fenómeno que se está produciendo en el sector conocido como Laguna Verde. La idea es generar un diagnóstico, dilucidar las posibles causas y ver las eventuales soluciones. Respecto de las causas, existen sospechas fundadas que tienen relación con la baja en la cota del Lago Llanquihue y la acumulación de cenizas en la Laguna Verde, sin embargo en la visita a terreno tendremos una opinión más certera al respecto”.

Así también, desde Obras Hidráulicas del MOP indicaron que dentro de los próximos quince días se acercarían a Laguna Verde para tomar decisiones respecto de este fenómeno.

Es urgente la necesidad de que organismos especializados analicen la situación de la laguna verde y se decida si se hará algo por salvarla, o si se dejará que la naturaleza siga su curso y nos quede sólo el recuerdo de la belleza tranquilizadora de este verde paraje.