Entrevista al Embajador de Sudáfrica en Chile, Hilton Fisher.

Durante las celebraciones de este último año nuevo, Puerto Varas contó con la visita del Embajador de Sudáfrica en Chile, Hilton Fisher , quien vino a pasar estas fiestas con su coterráneo y amigo, Jacobus Pretorius, Gerente General de Dreams Puerto Varas. En esa ocasión, nos contactamos con él a través de la agencia de comunicaciones de Dreams y le enviamos una entrevista por correo electrónico, la cual recibimos de vuelta hace unos pocos días y, a pesar de que ha pasado un mes desde su visita- ocasión en la cual además fue recibido por el Concejo Municipal- sus respuestas son muy entretenidas y nos ayudan a conocer un poco más de la cultura de Sudáfrica y acerca de nosotros mismos.

¿Desde cuándo es embajador en Chile de Sudáfrica?

Le presenté mis cartas credenciales al Presidente Piñera el 4 de abril de 2013.

¿Cuáles son las costumbres chilenas que más le han sorprendido?

En general, creo que existen muchas similitudes entre Chile y Sudáfrica. Sin embargo, las principales diferencias se observan al percatarse de que muchas de las tradiciones chilenas nacen de sus orígenes españoles, mientras que Sudáfrica cuenta con influencias británicas y africanas. Los chilenos son curiosos y les interesa conocer a los extranjeros y su país de procedencia. Por otra parte, el concepto latinoamericano del tiempo es diferente al del mundo anglosajón.

¿Lo que más le gusta del país? ¿Lo que menos le gusta??

Lo que más me gusta es el sentido de familia de los chilenos, son amistosos y amables. Chile es un país que tiene mucho que ofrecer, incluyendo un costo de vida asequible, bajas tasas de criminalidad y un buen clima. Cuando uno explora el país, se encuentra con paisajes maravillosos, como los glaciares, bosques, lagos, ríos y playas. Es un país verdaderamente diverso y hermoso.

Lo que menos me gusta de Chile son los temblores. Tuve mi primera experiencia poco tiempo después de mi llegada y en verdad me dio un buen susto. Antes, echaba de menos algunos alimentos, pero estos días es posible encontrar una mayor variedad en los restaurantes, como también ingredientes para cocinar en casa. El smog en el invierno es negativo como también los perros callejeros. Otra cosa que me sorprende un poco es que si uno se demora dos segundos más de la cuenta en un semáforo será bombardeado por una serie de bocinazos de los autos más atrás. En general, los chilenos son conductores bastante impacientes.

¿Cuántas empresas sudafricanas tienen inversiones en el país? ¿De qué tipo?

Alrededor de 32 empresas sudafricanas tienen una presencia en Chile, entre ellas Anglo American, Gold Fields, Cementation South America, Bechtel, Empresas Carozzi (Tiger Brands), Casino Sun Monticello (Sun International), South African Airways y Deli Meals (Bidvest SA). La mayoría incursionan en la minería o en empresas relacionadas con la minería, y las menos en el sector de los alimentos, transporte, cosméticos, hotelería y servicios.

¿Cuál cree que es el potencial de inversiones para los sudafricanos en Chile?

Tras la visita de la Presidenta Bachelet a Sudáfrica en agosto de 2014, hubo consenso en que ambos países comparten oportunidades de comercio e inversiones en varias áreas, tales como la minería y energía, transporte, infraestructura, astronomía, defensa e industria de los alimentos (incluyendo el vino) entre otras.

En 2012, se firmó un Memorando de Entendimiento para establecer una Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones (CCCI) entre Chile y Sudáfrica. El CCCI se ha reunido ya tres veces a nivel de máximas autoridades. Para promover las inversiones en ambos sentidos, se identificaron sectores de interés que tienen el potencial de promover lazos en las áreas productiva e industrial: son petróleo y gas, economía del océano, energías renovables, biotecnología, nano materiales, minería, servicios audiovisuales (producción de cine y juegos de video) e ingeniería (construcción). Por otra parte, Sudáfrica cuenta con un potencial indicativo de varios productos agro-procesados, como por ejemplo el té Rooibos, vinos espumantes, especias y jugos.

Ya han viajado misiones comerciales en ambos sentidos, las que incluyen seminarios de trabajo y participación de empresas sudafricanas en las ferias EXPOMIN y EXPONOR, y delegados chilenos en la Feria Internacional Sudafricana de SAITEX. Todo lo anterior está sentando las bases para un futuro acuerdo comercial entre ambas naciones.

Chile y Sudáfrica firmaron un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación que está vigente desde el 12 de agosto de 2016. Es un tremendo punto a favor para los inversionistas de ambos países.

Y ahora que Chile ha creado el Ministerio de Ciencias y Tecnología, creemos que existirán nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en el área de la investigación.

¿Qué sectores del país podrían ser interesantes para inversionistas de su país?

Sudáfrica ha identificado los siguientes sectores con potencial para oportunidades de inversión:

Petróleo y Gas: Chile cuenta con reservas y producción de petróleo y gas. Esto significa que existen oportunidades para empresas sudafricanas que aporten bienes de capital, incluyendo consultorías en investigación y desarrollo.

Energías Renovables: Aproximadamente un 35% de la producción de electricidad de Chile proviene de la energía hidráulica y un porcentaje menor de la energía eólica. Actualmente, la capacidad total instalada para energías renovables es de 591 mega watts. Sin embargo, según lo investigado, Chile tiene contemplado aumentar las energías renovables en forma significativa con proyecciones de quintuplicar su capacidad instalada. Esto podría acercar al mercado chileno a la capacidad esperada de energías renovables de Sudáfrica en los próximos 2 a 5 años. Por ejemplo, podrían existir oportunidades para exportar componentes solares (Paneles de PVC) desde Sudáfrica.

Recursos Humanos en la Minería: La industria minera chilena actualmente experimenta un fuerte déficit de profesionales y técnicos experimentados, especialmente en locaciones mineras remotas. También existen posibilidades de inversión en áreas como equipamiento y piezas, servicios de ingeniería y consultoría, y servicios de apoyo para la construcción y producción.

¿Cómo es la industria de los casinos de juego en Sudáfrica? Qué impresión tiene de Sun International?

La industria de los Juegos de Azar en Sudáfrica es muy activa y cuenta con numerosos casinos. En marzo de 2016, existían 38 casinos de juego en operación en Sudáfrica. Hay seis empresas administradoras de casinos, entre ellas el internacionalmente renombrado complejo de Sun City Hotel y Casino Resort, que ofrece una imperdible experiencia. A pesar que la industria del juego en Sudáfrica es relativamente joven, cuenta con varios de los mejores casinos del mundo, con Sun International dominando el mercado.

Sun City fue la creación del magnate hotelero sudafricano Sol Kerzner, quien también construyó el increíble Atlantis Hotel and Casino Resort de Nassau, en Bahamas. Sun City cuenta con más de 1.500 suites de lujo para los turistas, incluyendo 340 habitaciones en el Sun City Hotel. Las Cabañas ofrecen alojamiento de menor costo comparado con la oferta de lujo. Todas las habitaciones de Sun City Hotel tienen vistas hacia la piscina de aguas transparentes o la mundialmente conocida Cancha de Golf de Gary Player. El Palacio de Lost City, en este mismo complejo, es uno de los destinos más exóticos del mundo, muy reconocido por su arte y arquitectura.

¿Podrían desarrollarse casinos como los de Sudáfrica en una ciudad como Puerto Varas?

En mi opinión, Puerto Varas tiene un paisaje extraordinario, con el hermoso Lago Llanquihue y el Volcán Osorno en las cercanías, además de muchos otros atractivos en los alrededores. Es un destino ideal para turistas que disfrutan de los deportes de aventura como también de actividades de esparcimiento, y un casino similar a los que se encuentran en Sudáfrica podría ser una muy buena opción.

¿Qué tipo de experiencias internacionales podría implementar Sun Dreams en un nuevo proyecto en Puerto Varas?

Creo que el concepto de “all-inclusive” podría ser una buena opción, con visitas diarias a los atractivos cercanos. Sería un interesante destino para familias y reuniones de negocios, parecido al complejo de Sun City.

¿Por qué decidió pasar el año nuevo en Puerto Varas?

Puerto Varas ofrece paisajes hermosos y mucho potencial para el turismo entre Sudáfrica y Chile. Fui invitado por el Gerente General del Casino Dreams, Sr. Jaco Pretorius, y también tuve la oportunidad de reunirme con el alcalde, Sr. Ramón Bahamonde. Fue un encuentro importante para identificar posibles áreas de colaboración, entre ellas turismo y acuicultura, que son importantes en esta zona. Compartir las celebraciones de Año Nuevo en este lugar fue también algo muy especial.

¿Había estado antes en la ciudad?

No, fue mi primera vez y fue una visita maravillosa.

¿Le gustó?

Disfruté enormemente.

¿Qué lugares conoce en Chile?

Durante mi estadía en Chile he visitado la Región de Antofagasta y el Observatorio Alma en el norte; Isla de Pascua, Patagonia, la Región de los Lagos y la Antártica. También he hecho rafting en el Río Maipo, visitado las termas y esquiado en la Cordillera de los Andes.

¿Qué lugares de Sudáfrica le recomendaría visitar a los chilenos? ¿Y en qué época?

Hay tanto que hacer y ver en Sudáfrica, pero mi primera sugerencia para quien visita el país es disfrutar de la belleza y los paisajes hermosos de la ciudad donde nací, que es Ciudad del Cabo. Luego, recomiendo una estadía en uno de los parques nacionales o reservas privadas de animales salvajes. El Parque Kruger es enorme y cuenta con varios campamentos donde los turistas pueden pernoctar, que van desde campamentos de lujo hasta otros más rústicos. Todos están bien equipados y son seguros. Una reserva privada será una mejor opción para turistas que tienen poco tiempo, ya que cuentan con guarda parques que conocen el lugar exacto en que se encuentran los animales.

Otras ciudades atractivas son Durban, en el Océano Indico; Port Elizabeth; Johannesburgo y Pretoria. A los amantes del surf les recomiendo Jeffrey’s Bay, que ofrece olas de mucha potencia y altura, y si quieren ver de cerca a las ballenas, la caleta de pescadores Hermanus es un lugar ideal para avistarlas desde junio a noviembre. La ruta del vino en el Cabo Oriental ofrece también una experiencia inolvidable.

La mejor época del año para visitar Sudáfrica dependerá de los intereses del turista. La temporada menos lluviosa ocurre en los meses de invierno y es la mejor para avistar animales, ya que aumenta la visibilidad en los parques y los abrevaderos de los animales pueden observarse con mayor facilidad.