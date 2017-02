En Nativo Arte ubicado en el Kunstgarten de Puerto Varas, además de la feria y talleres y toda la programación vigente, el arte se hace presente con la exhibición de la obra “Carnaval”, de la artista Mane Moraga, con residencia en Frutillar; el trabajo de Paula Mazry, artista oriunda de Puerto Varas; y las esculturas del colombiano, Camilo Guerrero, de paso por nuestro país y, finalmente, la obra “Danza Nocturna” de Sara Yohuate, artista española radicada en Chile con la cual nos adentramos a su obra y sacamos unas palabras.

Sara es una artista madrileña, radicada en la novena región, con estudios en arquitectura y pasos por la moda para finalmente darse cuenta que la pintura era su creatividad innata por lo cual lleva mas de 15 años dedicada a este arte. De este modo, nos comenta que es autodidacta y que eso es lo que le ha dado la frescura y que le ha hecho ir experimentando y consiguiendo cosas , buscando mucho, caminando por los bosques de Chile y recogiendo tesoros nos comenta la madrileña.

Actualmente, está exponiendo 12 obras en la feria, de las cuales una mitad es con técnicas con acrílicos, rotuladores y esmalte y ,finalmente, está su bello y emotivo último trabajo, denominado Danza Nocturna, que es una serie de 6 cuadros de 146x114cm en el cual se retrata la naturaleza y el ser humano y es de este modo que la artista española nos explica sobre su trabajo que se realiza en una novedosa técnica mixta

“Aquí esta el último trabajo que he hecho , que está inspirado en el sur de Chile, los humedales, los lagos, la idiosincrasia del hombre y la mujer sureña y como ha calado en mi, vengo todos los años, tengo un estudio entre Pucón y Villarrica , y ha hecho que esto sea base de mi inspiración. Es un trabajo en el cual llevo 2 años. Hace un tiempo compré lana y llegó el momento de usarla, en unos trabajos antiguos había hecho una especie de collage con lanas y telas y este es un paso siguiente donde bordo lanas en los linio, que son el soporte y este es el trabajo en que estoy ahora. Mezcla de técnicas: pintura, esmalte, acrílicos con bordado de lana en el cual se crea esta serie.”

Una obra que sin dudas destaca y que a la vez posee una crítica sobre la responsabilidad ambiental, es el cisne de cuello negro, propio de la zona de Valdivia y en palabras de Sara retrata la fragilidad del ave, además de su hermosura, donde prácticamente dice “ si a mi no me cuidan voy a desaparecer de aquí” y si no prestamos atención a ciertas cosas se nos van.

Finalmente, nos comenta que Puerto Varas le encanta, la zona, el lugar, la ciudad y la naturaleza que rodea y la potencia de esta misma, e invita a toda la comunidad a participar de este encuentro “ya que es primera vez que se hace esta feria y está muy interesante , somos diferentes artistas, escultores, pintores, diseñadores hay muestras de joyería, ropa, carteras, conciertos, conferencias, cine por la noche, por lo cual, es un lugar que lo han organizado bastante entretenido” finaliza Sara.