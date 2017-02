El pintor Rubén Schneider, oriundo de la Corvi en Puerto Varas, ve el sur a su manera….colorido, positivo, esperanzador, con optimismo………con color…..

Por opción, Rubén decidió ser artista en su tierra, se quedó en el sur y junto a su esposa Julieta Cruz- también artista famosa por sus retablos- crearon la Casa Galería en su hogar en Puerto Montt, donde todos (previa cita) pueden visitar la exhibición de cuadros del pintor puertovarino y las obras de arte de Julieta que ahora se ha dedicado a incursionar en cuadros con tejuelas de alerce y lámparas…

Rubén Schneider- premio regional de cultura 2016- decidió ser profeta en su tierra. Como él dice “para mi vivir acá es mi opción, a mi me gusta vivir acá. El año pasado recibí el premio regional de arte y recibirlo en tu comunidad, entre gente que tú conoces, que sabe que los cuadros están ahí… Sembrar acá es mucho más bonito, más directo, ser reconocido en su tierra es fantástico…”

Schneider transformó el sur, sus marinas no son con azul y gris, sino con rojo, amarillo, naranja, verde, azul….”tiene que ver con el temperamento de las personas, con la fuerza, con la vitalidad…para mi la pintura es color, es fuerza, yo trabajo mucho con los primarios , mi forma de comunicación es más que con la forma, con el color. Es comunicar una cosa optimista, más constructiva, yo disfruto con el color , nace de mi alma tropical, algún gen loco…siempre he pintado paisajes y yo uso la forma pero el color lo aporto yo y lo aporto en el sentido que yo quiero darle, la cosa más distintiva de mi pintura justamente es el color, pero no sabría decir de dónde nace…”

“Yo antes escribía poesía, antes de dedicarme a pintar, y la poesía se nutre de la desesperanza, del dolor, y lo que sale de tu trabajo es eso: dolor, tristeza; y en un momento de mi vida dije, no quiero esto , porque con esto no aporto nada, esto está en las portadas de los diarios, los dramas , las pasiones; yo quiero aportar algo que sea producto de una creación, no algo que transcriba una cosas que ya está en la vida, no estaba haciendo un aporte en ese sentido, quería crear algo nuevo, algo que no estaba y algo positivo”.

Es así como este optimismo, la alegría se impregna en cada uno de los cuadros de Schneider, los cuales pueden ser apreciados y comprados en la Casa Galería que montaron en Puerto Montt, en su mismo hogar, donde usted puede ir – como le comenté previa reserva- y será atendido por Julieta Cruz en un ambiente lleno de luz y de naturaleza, en una casa típica del sur de Chile, llena de madera….llena de calidez…llena de sur

Casa Galería

Cel para Reservas: +569 76200579

Regimiento 1320 B

Puerto Montt