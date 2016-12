El show está programado para este viernes a las 22 horas en el Centro de Eventos de Casino Dreams

Este viernes desde las 22 horas, en el Centro de eventos de Casino Dreams se presentará Iván Arenas, el popular Profesor Rossa, quien ha sabido reírse de todo desde que se apartó de las presentaciones infantiles para aventurarse en el humor de manera individual, siendo las rutinas sin censura las que han marcado más fuerte su talento, ya sea a través de “Un show de infarto”, en que recuerda los problemas de salud que ha debido enfrentar o por medio de “Me quiero dar un lujo”, su último espectáculo con el que llega a la ciudad de las rosas.

En rigor esta será la despedida de los espectáculos que la sala de juegos ofrecerá a sus clientes de la zona sur en el cierre de 2016, y de paso, una nueva prueba para este hombre de cabello blanco y risa fácil, quien desempolvará del archivo sus mejores relatos e historias no televisadas y los traerá a colación en la plataforma del centro de eventos.

Quienes ya han tenido la posibilidad de ver la propuesta de Arenas, aseguran que se trata de la mezcla perfecta entre la picardía y enorme gracia que él tiene a la hora de contar las historias, con el relajo que también manifiesta, casi sabiendo que los chistes coprolálicos y de grueso calibre pueden perfectamente convivir con su particular toque de observación política y social.

Respecto a este espectáculo ,Arenas explica “tengo 35 años en televisión y este era un lujo que me quería dar hace mucho tiempo y me lo di. Con esto no quiero hacer un análisis del show ni adelantar tampoco nada, porque simplemente lo que me importa es el cariño de la gente ya que me ha permitido estar arriba de un escenario hasta por más de dos horas. Lo otro que a mí me ha sorprendido mucho en estos años que llevo haciendo esto, es que el público ha entendido cuál es el aporte de la rutina y, a pesar de algunas críticas, siempre hay quienes me piden los chistes y hasta les han puesto nombre a algunos, asi que resulta muy fácil identificar cuáles son y cuáles también son los intereses de quienes ven mis shows”.

Las entradas para este espectáculo parte en los $4 mil pesos pudiendo adquirise a través de Ticketpro.cl y Stand Mundo Dreams.

