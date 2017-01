El Informe fue solicitado a través de la Ley de Transparencia

El parlamentario llevará hoy los antecendentes a la Fiscalía de Puerto Montt

El Diputado Socialista Fidel Espinoza recibió de manera oficial el informe del Gobierno Regional, que ratifica que efectuada una auditoría al 14% de los funcionarios de dicha repartición, en un breve lapso de tiempo que comprende los meses de marzo a septiembre del 2016, se constataron una serie de irregularidades en el cobro abusivo de viáticos, por concepto de cometidos funcionarios no realizados o efectuados sólo parcialmente. Es por esto que el parlamentario entregará hoy los antecedentes a la Fiscalía de Puerto Montt.

“Cuando efectué la denuncia pública muchos señalaron que esto no era efectivo, otros pretendieron bajarle el perfil; pero al leer el informe queda claro que algunos funcionarios utilizaban prácticas que no corresponden, pues pedían los cometidos con días de antelación, cobrando viáticos, cuando efectivamente estaban en sus casas. La información de los transbordos que ellos mismos posteriormente rendían, simplemente, los delataron”, mencionó el legislador que además, detalló que en el Informe se da cuenta de la precariedad de los mecanismos de control del GORE, del casi nulo cruce de información, que hicieron posible que incluso algunos abusaran del sistema a tal punto que eran capaces de realizar más de un cometido durante el mismo día, en trayectos imposibles de efectuar. “Si eso no es un abuso, de que estamos hablando”, sentenció el parlamentario quien emplazó a los que lo criticaron cuando efectuó su denuncia a que ahora den la cara y salgan ojala repudiando esta actitud atentatoria contra los principios más básicos de probidad administrativa.

“A aquellos que miden las faltas a la probidad de acuerdo a los montos de lo defraudado, les digo que acá podríamos estar en presencia de un acto que se ha remontado por largos años, como una mala práctica, que es necesario investigar, no solo desde el punto de vista de la Contraloría, sino que también desde el Ministerio Público. Y eso es lo que haremos, pediremos una revisión de los últimos cinco años”, señaló Espinoza.

A su vez, el diputado PS agregó que acá hay personas que abusan de sus posiciones de privilegio utilizando falsos cometidos de manera fraudulenta, impidiendo el normal y buen funcionamiento del GORE. “Muchas veces los funcionarios que si debían salir a terreno a solucionar problemas de la gente, se les decía que no podían porque los viáticos estaban restringidos. Ahora entendemos por qué”, argumentó el parlamentario.